Κενά: Πάνω από 2.000 ελλείψεις νηπιαγωγών στη γενική αγωγή – Ζητούν νέες οργανικές θέσεις

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Η ίδρυση νέων οργανικών θέσεων νηπιαγωγών, η κάλυψη των περισσότερων από 2.000 κενών στη γενική αγωγή και η ουσιαστική στελέχωση των ολοήμερων νηπιαγωγείων βρίσκονται στο επίκεντρο των διεκδικήσεων ομάδας νηπιαγωγών ΠΕ60-61, η οποία καταγγέλλει διαχρονική αδικία και άνιση αντιμετώπιση του κλάδου.

Όπως επισημαίνουν, οι ελλείψεις εκπαιδευτικών έχουν άμεσες συνέπειες στη λειτουργία των σχολικών μονάδων, στην παιδαγωγική υποστήριξη των παιδιών και στην καθημερινότητα των οικογενειών, ενώ αρκετά ολοήμερα τμήματα παραμένουν υποστελεχωμένα ή δεν λειτουργούν όπως προβλέπεται. Παράλληλα, θέτουν ζήτημα μη πλήρους κάλυψης των οργανικών θέσεων νηπιαγωγών στην ειδική αγωγή και στα Τμήματα Ένταξης, ζητώντας ισότιμη μεταχείριση και έναν σταθερό σχεδιασμό που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της προσχολικής εκπαίδευσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Οι νηπιαγωγοί δεν είναι εκπαιδευτικοί δεύτερης κατηγορίας – Ώρα για δικαιοσύνη και ουσιαστική στήριξη του κλάδου!

Ο κλάδος των νηπιαγωγών βιώνει εδώ και χρόνια μια κατάφωρη αδικία, η οποία αποτυπώνεται τόσο στην αντιμετώπιση των υπηρεσιακών του αναγκών όσο και στην κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών. Παρά τη σημαντική συμβολή του στην εκπαίδευση και τη θεμελιώδη σημασία της προσχολικής αγωγής για την ανάπτυξη κάθε παιδιού, οι ανάγκες των νηπιαγωγείων εξακολουθούν να μην αντιμετωπίζονται με την απαιτούμενη σοβαρότητα.

Τα κενά στον κλάδο των νηπιαγωγών γενικής αγωγής ξεπερνούν τις 2.000 θέσεις, ενώ την ίδια στιγμή ολοήμερα νηπιαγωγεία παραμένουν υποστελεχωμένα ή δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε, εξαιτίας της έλλειψης εκπαιδευτικών και της απουσίας των αναγκαίων προσλήψεων. Πρόκειται για τον μόνο κλάδο με τόσο μεγάλο αριθμό λειτουργικών κενών. Πίσω από αυτόν τον αριθμό βρίσκονται παιδιά που στερούνται την εκπαιδευτική και παιδαγωγική υποστήριξη που δικαιούνται, οικογένειες που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους υποχρεώσεις και νηπιαγωγοί που καλούνται να λειτουργήσουν μέσα σε ένα περιβάλλον διαρκών ελλείψεων.

Η λύση δεν μπορεί να είναι κάθε χρόνο η προσωρινή διαχείριση των κενών και η αναμονή για προσλήψεις αναπληρωτών. Είναι επιτακτική ανάγκη να ιδρυθούν νέες οργανικές θέσεις νηπιαγωγών, ώστε να αποτυπωθούν οι πραγματικές ανάγκες των σχολικών μονάδων, να εξασφαλιστεί σταθερή στελέχωση και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία όλων των ολοήμερων τμημάτων. Δεν είναι δυνατόν να αναγνωρίζονται οι ανάγκες των σχολείων στα χαρτιά, αλλά να μην καλύπτονται στην πράξη.

Ιδιαίτερα προβληματική είναι και η κατάσταση στην ειδική αγωγή. Ιδρύθηκαν οργανικές θέσεις σε Τμήματα Ένταξης, οι οποίες όμως, σύμφωνα με τις καταγγελίες του κλάδου, δεν καλύφθηκαν πλήρως στην περίπτωση των νηπιαγωγών. Το γεγονός αυτό γεννά εύλογα ερωτήματα για την ισότιμη αντιμετώπιση του κλάδου και για τα κριτήρια με τα οποία σχεδιάζεται και υλοποιείται η στελέχωση των σχολείων.

Οι νηπιαγωγοί δεν ζητούν προνόμια. Ζητούν ισότιμη μεταχείριση, αναγνώριση των πραγματικών αναγκών του κλάδου και λύσεις που θα έχουν διάρκεια και ουσία. Ζητούν να σταματήσει η διαρκής υποβάθμιση των διεκδικήσεών τους και να υπάρξει συγκεκριμένος σχεδιασμός για την κάλυψη των κενών τόσο στη γενική όσο και στην ειδική αγωγή.

Η προσχολική εκπαίδευση αποτελεί θεμέλιο ολόκληρου του εκπαιδευτικού συστήματος. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως δευτερεύουσα ούτε οι εκπαιδευτικοί που την υπηρετούν να αισθάνονται αδικημένοι και παραμελημένοι.

Απαιτούμε την ίδρυση νέων οργανικών θέσεων νηπιαγωγών γενικής αγωγής, την κάλυψη όλων των πραγματικών κενών, την ουσιαστική στελέχωση των ολοήμερων νηπιαγωγείων και την ισότιμη αντιμετώπιση του κλάδου στην ειδική αγωγή και στα Τμήματα Ένταξης.

Η ισότιμη εκπαίδευση ξεκινά από την προσχολική ηλικία. Και η ισότιμη αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών που την υπηρετούν δεν μπορεί να περιμένει άλλο!

Με εκτίμηση,

Ομάδα νηπιαγωγών Πε60-61