Διακριθέντες αθλητές 2026: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια

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Oι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν ηλεκτρονικά για το αποτέλεσμα της εισαγωγής τους, ενώ οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν από τις 9 έως τις 13 Νοεμβρίου 2026.

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας τα αποτελέσματα εισαγωγής των διακριθέντων αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για τη σχολή ή το τμήμα εισαγωγής τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου, χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό εξετάσεων και τον αντίστοιχο κωδικό πρόσβασης.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι οι ηλεκτρονικές εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν από τις 9 έως και τις 13 Νοεμβρίου 2026, με συγκεκριμένη διαδικασία ανάλογα με την κατηγορία εισαγωγής τους.

Οπως αναφέρει η ανακοίνωση: “Οι επιτυχόντες διακριθέντες αθλητές, της κατηγορίας με ποσοτικό περιορισμό, οι οποίοι είχαν υποβάλει Μηχανογραφικό Δελτίο τον Ιούλιο 2026, θα χρειαστεί να εισάγουν τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου και τον ίδιο κωδικό (password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εγγραφή του Σεπτεμβρίου ή στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Οι επιτυχόντες διακριθέντες αθλητές της κατηγορίας χωρίς ποσοτικό περιορισμό, θα χρειαστεί να εισάγουν τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου και ως κωδικό πρόσβασης (password) θα χρησιμοποιήσουν τα τέσσερα αρχικά τους, επίθετου, ονόματος, πατρώνυμου και μητρώνυμου (με Ελληνικούς κεφαλαίους χαρακτήρες).

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι σχολικές μονάδες θα παρέχουν υποστήριξη στους επιτυχόντες όσον αφορά τους κωδικούς πρόσβασης, ενώ μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα υπάρχει διαθέσιμο αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης για τη διευκόλυνση τους, καθώς και συνοπτικές οδηγίες.

Μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή οι επιτυχόντες, στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί προηγουμένως σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα δηλώνουν τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένοι και θα αιτούνται ταυτόχρονα τη διαγραφή τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στη νέα Σχολή ή στο νέο Τμήμα.

Η αίτηση εγγραφής των επιτυχόντων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενέχει χαρακτήρα Υπεύθυνης Δήλωσης. Οι επιτυχόντες μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα καλούνται να συμπληρώσουν τον προσωπικό τους Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής (ΑΜΚΑ), ο οποίος θα επιβεβαιώνεται μέσω διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ. Επιπλέον, οι επιτυχόντες θα βλέπουν τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου που συμπλήρωσαν στο Μηχανογραφικό Δελτίο τους και θα είναι σε θέση να το διορθώσουν αν δε βρίσκεται πλέον σε ισχύ. Μετά την τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας, η εγγραφή του επιτυχόντος στο 1ο Εξάμηνο σπουδών του Τμήματος επιτυχίας του έχει ολοκληρωθεί.

Κατά τη διαδικασία της Ηλεκτρονικής Εγγραφής οι επιτυχόντες είναι απαραίτητο να δηλώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, τα οποία επιβεβαιώνονται μέσω σχετικών μηχανισμών της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Επισημαίνεται ότι η ορθότητα των στοιχείων επικοινωνίας είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς οι Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων θα έχουν τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσουν σε περαιτέρω διαδικασίες.”