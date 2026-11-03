Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Νέα φοιτητική εστία στην Τρίπολη με 96 θέσεις – Στα 426 τα διαθέσιμα δωμάτια

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Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 2,48 εκατ. ευρώ, ανεβάζει τη συνολική δυναμικότητα του Ιδρύματος από 330 σε 426 θέσεις.

Στη διάθεση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου βρίσκεται η νέα Φοιτητική Εστία στην Τρίπολη, η οποία εγκαινιάστηκε την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026 και προσφέρει συνολικά 96 θέσεις φιλοξενίας. Η κατασκευή της χρηματοδοτήθηκε με 2,48 εκατ. ευρώ από δημόσιους πόρους, μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και του Τομεακού Προγράμματος του υπουργείου Παιδείας.

Με την προσθήκη της νέας εστίας, η συνολική δυναμικότητα φοιτητικής στέγασης του Πανεπιστημίου αυξάνεται από 330 σε 426 θέσεις, ενισχύοντας τις διαθέσιμες επιλογές για τους φοιτητές και μειώνοντας το κόστος διαβίωσης για τις οικογένειές τους.

Η νέα εστία στεγάζεται στο πρώην ξενοδοχείο «Tripolis City Hotel», συνολικής επιφάνειας περίπου 3.665 τετραγωνικών μέτρων, δίπλα στις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις. Το κτίριο αποκτήθηκε από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και διαμορφώθηκε κατάλληλα ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες της φοιτητικής κοινότητας.

Διαθέτει σύγχρονους χώρους διαμονής, μελέτης και ψυχαγωγίας, πέντε ειδικά διαμορφωμένα δωμάτια για άτομα με αναπηρία, καθώς και τέσσερις ξενώνες, συνδυάζοντας τις ανάγκες της καθημερινής φοιτητικής ζωής με την προσβασιμότητα και τη λειτουργικότητα.

Την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, η οποία δεν κατέστη δυνατό να παραστεί στην τελετή, εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Κωνσταντίνος Βλάσης, ενώ τον χαιρετισμό και τις θερμές ευχές της Υπουργού μετέφερε η Διευθύντρια του Γραφείου της, Νέλλυ Εξαρχάκου.

Στο μήνυμά της, η Σοφία Ζαχαράκη ανέδειξε την ιδιαίτερη σημασία της νέας εστίας για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους, επισημαίνοντας ότι η φοιτητική μέριμνα αποκτά πραγματικό περιεχόμενο όταν μεταφράζεται σε περισσότερες διαθέσιμες θέσεις στέγασης και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.

«Για 96 νέους ανθρώπους, η εστία αυτή σημαίνει ένα ασφαλές σημείο εκκίνησης για τη φοιτητική τους ζωή. Ένα σύγχρονο κτίριο, δίπλα στις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, αποκτά νέα ζωή και έναν ξεκάθαρο προορισμό: να γίνει σπίτι για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες της Τρίπολης.

Αυτή είναι η κατεύθυνση που ακολουθούμε: περισσότερες διαθέσιμες θέσεις, καλύτερες υποδομές και αξιοποίηση κάθε δυνατότητας για να στηρίξουμε τους φοιτητές.

Στόχος μας είναι κάθε νέος άνθρωπος να μπορεί να επιλέγει τις σπουδές του με βάση τις ικανότητες και τις φιλοδοξίες του, χωρίς η αναζήτηση στέγης να γίνεται εμπόδιο».

Ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας

Η νέα Φοιτητική Εστία στην Τρίπολη αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού του Υπουργείου Παιδείας για την αντιμετώπιση των στεγαστικών αναγκών των φοιτητών, μέσα από τη δημιουργία νέων υποδομών, την αξιοποίηση υφιστάμενων κτιρίων και την αναβάθμιση των φοιτητικών εστιών.

Η ανάγκη ενίσχυσης της φοιτητικής στέγης είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς υπολογίζεται ότι περίπου 200.000 φοιτητές σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, ενώ οι λειτουργικές κλίνες στις δημόσιες φοιτητικές εστίες ανέρχονται σε περίπου 9.200.

Για την αντιμετώπιση των αναγκών αυτών, το Υπουργείο προχωρά στην ανάπτυξη νέων στεγαστικών υποδομών, στην ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων εστιών, καθώς και στην προώθηση μεγάλων επενδύσεων μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Στην περίπτωση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η αξιοποίηση του πρώην ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην Τρίπολη αποτελεί ένα συγκεκριμένο παράδειγμα μετατροπής ενός υφιστάμενου ακινήτου σε σύγχρονη φοιτητική υποδομή, με άμεσο όφελος για τους νέους που σπουδάζουν στην πόλη.

Από τα 1.000 ευρώ του 2019 στα 2.500 ευρώ σήμερα το στεγαστικό επίδομα

Παράλληλα με την αύξηση των διαθέσιμων θέσεων στις εστίες, η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε στην ενίσχυση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, το οποίο αποτελεί βασικό εργαλείο οικονομικής στήριξης των φοιτητών και των οικογενειών τους.

Το ετήσιο επίδομα, που το 2019 ανερχόταν σε 1.000 ευρώ, έχει αυξηθεί για τους δικαιούχους φοιτητές των περιφερειακών πανεπιστημίων, όπως το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στα 2.000 ευρώ ετησίως και στα 2.500 ευρώ σε περίπτωση συγκατοίκησης, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Πρόκειται για αύξηση που φτάνει έως και το 150% σε σχέση με το 2019, με άμεσο αντίκτυπο στον οικογενειακό προϋπολογισμό, ιδιαίτερα για όσους καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες ενός δεύτερου νοικοκυριού.

Ειδικά για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, η συνολική επιχορήγηση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα αυξήθηκε από 1,59 εκατ. ευρώ το 2019 σε σχεδόν 4 εκατ. ευρώ το 2025, καταγράφοντας αύξηση περίπου 150%.

Η ενίσχυση αυτή συμπληρώνει τη δημιουργία νέων στεγαστικών υποδομών, με στόχο η στήριξη των φοιτητών να μην εξαντλείται στην οικονομική επιδότηση, αλλά να περιλαμβάνει και τη διεύρυνση των πραγματικών δυνατοτήτων πρόσβασης σε αξιοπρεπή φοιτητική κατοικία.

Ενίσχυση και της φοιτητικής σίτισης

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη φοιτητική σίτιση, ως αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής φροντίδας των νέων που σπουδάζουν μακριά από τις οικογένειές τους.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει δρομολογηθεί η μόνιμη αύξηση της ετήσιας κρατικής χρηματοδότησης για τη φοιτητική σίτιση στα 80 εκατ. ευρώ από το 2027, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη σταθερή υποστήριξη των φοιτητών από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Η Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι η μέριμνα για τις συνθήκες διαβίωσης αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την απρόσκοπτη ακαδημαϊκή πορεία των νέων.

«Η στέγαση και η σίτιση, όπως και η συνολική φροντίδα για την καθημερινότητα των φοιτητών, αποτελούν ουσιαστικό μέρος της εκπαιδευτικής μας πολιτικής. Θέλουμε οι νέοι μας να αφιερώνουν την ενέργειά τους στη γνώση, στη δημιουργία και στις εμπειρίες που προσφέρει η πανεπιστημιακή ζωή. Θέλουμε, επίσης, οι οικογένειές τους να αισθάνονται ότι η Πολιτεία στέκεται δίπλα τους», τόνισε η Υπουργός.

Ένα Πανεπιστήμιο με ουσιαστικό αποτύπωμα στην Πελοπόννησο

Η Υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως σημαντικού εκπαιδευτικού, ερευνητικού και αναπτυξιακού πυλώνα της Περιφέρειας, επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση των υποδομών του συνδέεται άμεσα και με την προοπτική των τοπικών κοινωνιών.

Η παρουσία των φοιτητών δίνει ζωή στις πόλεις, δημιουργεί ευκαιρίες συνεργασίας, στηρίζει την τοπική οικονομία και ενισχύει την εξωστρέφεια της ευρύτερης περιοχής. Μέσα από αυτή την οπτική, η ανάπτυξη των πανεπιστημιακών υποδομών δεν αφορά μόνο την ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά αποτελεί επένδυση και στο μέλλον της ίδιας της Περιφέρειας.

Η Σοφία Ζαχαράκη ευχαρίστησε την Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Σοφία Ζυγά, τις Πρυτανικές Αρχές, τις υπηρεσίες του Ιδρύματος και του Υπουργείου Παιδείας, καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωση και λειτουργία της νέας εστίας.

Απευθυνόμενη στους φοιτητές και τις φοιτήτριες που θα φιλοξενηθούν στους νέους χώρους, η Υπουργός έκλεισε τον χαιρετισμό της με μια προσωπική ευχή:

«Να γεμίσουν αυτά τα δωμάτια με βιβλία, συζητήσεις, γέλια, φιλίες και όνειρα. Εύχομαι η εστία να γίνει ένας χώρος που, χρόνια αργότερα, θα θυμούνται με αγάπη. Σήμερα εγκαινιάζεται ένας χώρος που θα γίνει κομμάτι της ζωής τους. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη αξία του έργου».

Η τελετή των εγκαινίων

Στην τελετή των εγκαινίων παρέστησαν και απηύθυναν χαιρετισμούς ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, ο Αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Λαμπρόπουλος, ο Βουλευτής Αρκαδίας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ευάγγελος Γιαννακούρας, και ο Δήμαρχος Τρίπολης, Κώστας Τζιούμης.

Παρέστησαν επίσης ο Γεώργιος Κρυοβρυσάκης, ως εκπρόσωπος του Γενικού Περιφερειακού Διευθυντή Ασφαλείας, και η Διοικήτρια του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης, Ευδοξία Παπαγεωργίου, καθώς και εκπρόσωποι της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Τον καθιερωμένο αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας και Κυνουρίας κ. Επιφάνιος.

Ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κώστας Βλάσης, δήλωσε:

«Η σημερινή ημέρα έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Γιατί σήμερα δεν εγκαινιάζουμε απλώς ένα νέο κτίριο. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε περισσότεροι νέοι άνθρωποι να μπορούν να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους, να σπουδάσουν με αξιοπρέπεια και να σχεδιάσουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Η πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση δεν πρέπει να εξαρτάται από την οικονομική δυνατότητα μιας οικογένειας να εξασφαλίσει στέγη για το παιδί της σε μια άλλη πόλη.

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχει έναν ξεχωριστό ρόλο στην αναπτυξιακή και κοινωνική προοπτική της Πελοποννήσου. Δεν είναι μόνο ένας χώρος μετάδοσης γνώσης και παραγωγής επιστημονικού έργου. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνδέεται με τις πόλεις του, ενισχύει την τοπική οικονομία, δημιουργεί πολιτισμό και συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας με περισσότερες δυνατότητες. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αποτελούν πολύτιμο κομμάτι αυτής της δυναμικής. Με την παρουσία, τις ιδέες και τη δημιουργικότητά τους δίνουν ζωή στην Τρίπολη, στην Καλαμάτα, στην Πάτρα και σε κάθε πόλη όπου λειτουργεί το Πανεπιστήμιο.

Η σημερινή επένδυση ενισχύει ακόμη περισσότερο αυτή τη σχέση. Γιατί ένα πανεπιστήμιο που φροντίζει τους φοιτητές του είναι ταυτόχρονα ένα πανεπιστήμιο που επενδύει στο μέλλον της περιοχής του».

Η πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Σοφία Ζυγά, δήλωσε:

«Επιτρέψτε μου να σας διατυπώσω την παράκλησή μας για τη συνδρομή του Υπουργείου σας στην ευρύτερη αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος των φοιτητών και φοιτητριών μας, ειδικώς δε εκείνων που προέρχονται από ασθενείς οικονομικές τάξεις. Ειδικότερα, δε, απευθύνω την παράκληση για τη συνδρομή σας με στόχο αφενός την αναβάθμιση των υφιστάμενων παλαιότερων εστιών του Πανεπιστημίου μας στην Καλαμάτα και την Πάτρα και αφετέρου τη δημιουργία εστιών στις πόλεις στις οποίες οι φοιτήτριες και οι φοιτητές μας στερούνται της σημαντικής αυτής κοινωνικής παροχής.

Προσβλέπουμε στην ένταξη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα το οποίο έχετε ανακοινώσει για τις Φοιτητικές Εστίες ανά την Ελλάδα και σας ευχαριστούμε για το ειλικρινές ενδιαφέρον και την έως τώρα θερμή ανταπόκρισή σας σε σειρά κρίσιμων αιτημάτων μας».