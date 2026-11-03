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Ψηφιακό Φροντιστήριο: Νέες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών – Πότε αναλαμβάνουν υπηρεσία

iPaideia.gr Newsroom iPaideia.gr Newsroom
03/11/2026 - 18:23 (Τελευταία Ενημέρωση: 03/11/2026 - 18:24)
Ψηφιακό Φροντιστήριο: Νέες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών – Πότε αναλαμβάνουν υπηρεσία
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Πρόκειται για 3 εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και 8 εκπαιδευτικούς Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι καλούνται να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας στις 4 και 5 Νοεμβρίου.

Νέες προσλήψεις εκπαιδευτικών για την κάλυψη αναγκών του Ψηφιακού Φροντιστηρίου ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας για το διδακτικό έτος 2026-2027. Συνολικά προσλαμβάνονται 11 προσωρινοί αναπληρωτές, εκ των οποίων 3 στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και 8 στη Γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, όπου θα αναλάβουν υπηρεσία στις 4 και 5 Νοεμβρίου 2026, προκειμένου να ξεκινήσουν την παροχή ψηφιακής εκπαίδευσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου:
Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2026-2027, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 3 εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και 8 εκπαιδευτικοί Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της υπό στοιχεία 126274/Δ7/24.09.2026 (ΑΔΑ: ΨΦΑ446ΝΚΠΔ-ΘΦ6) Πρόσκλησης στο Ψηφιακό Φροντιστήριο.

Οι προσλαμβανόμενοι/-ες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τετάρτη 4 έως και την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026 στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, όπου και τοποθετούνται με απόφαση του οικείου Διευθυντή για την παροχή ψηφιακής εκπαίδευσης της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 26Α του ν. 4368/2016 (Α’ 21).

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Στην Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

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