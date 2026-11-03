Ψηφιακό Φροντιστήριο: Νέες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών – Πότε αναλαμβάνουν υπηρεσία
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Πρόκειται για 3 εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και 8 εκπαιδευτικούς Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι καλούνται να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας στις 4 και 5 Νοεμβρίου.
Νέες προσλήψεις εκπαιδευτικών για την κάλυψη αναγκών του Ψηφιακού Φροντιστηρίου ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας για το διδακτικό έτος 2026-2027. Συνολικά προσλαμβάνονται 11 προσωρινοί αναπληρωτές, εκ των οποίων 3 στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και 8 στη Γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.
Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, όπου θα αναλάβουν υπηρεσία στις 4 και 5 Νοεμβρίου 2026, προκειμένου να ξεκινήσουν την παροχή ψηφιακής εκπαίδευσης.
Οι προσλαμβανόμενοι/-ες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τετάρτη 4 έως και την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026 στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, όπου και τοποθετούνται με απόφαση του οικείου Διευθυντή για την παροχή ψηφιακής εκπαίδευσης της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 26Α του ν. 4368/2016 (Α’ 21).
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