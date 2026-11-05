Μη κρατικά Πανεπιστήμια: Συνεχίζονται οι παρανομίες στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, υποστηρίζει ο Λαζαρατος

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Σε σοβαρές καταγγελίες για προπαρασκευαστικά μαθήματα που, όπως υποστηρίζει, σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν ορισμένα μη κρατικά πανεπιστήμια από τις 16 Νοεμβρίου προχωρά ο Πάνος Λαζαράτος. Κάνει λόγο για μαθήματα χωρίς εγκεκριμένο πρόγραμμα, υποστηρίζοντας ότι οι υπεύθυνοι των ιδρυμάτων εκθέτουν τους καθηγητές σε κίνδυνο ποινικών συνεπειών.

Νέα σοβαρή καταγγελία για τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων διατυπώνει ο Πάνος Λαζαράτος, υποστηρίζοντας ότι ορισμένα Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΝΠΠΕ) σχεδιάζουν να ξεκινήσουν προπαρασκευαστικά μαθήματα στις 16 Νοεμβρίου, χωρίς να διαθέτουν εγκεκριμένο πρόγραμμα. Ο ίδιος χαρακτηρίζει την πρακτική αυτή προδήλως παράνομη και προειδοποιεί ότι ενδέχεται να εκθέσει τους διδάσκοντες σε ποινικές συνέπειες.

Σε ιδιαίτερα αιχμηρή δημόσια παρέμβασή του, ο Πάνος Λαζαράτος αναφέρει ότι ενημερώθηκε από πηγές που θεωρεί έγκυρες πως ορισμένα ΝΠΠΕ προετοιμάζονται να υποχρεώσουν καθηγητές να πραγματοποιήσουν προπαρασκευαστικά μαθήματα, με στόχο, όπως καταγγέλλει, να διατηρήσουν την πελατεία τους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πραγματοποίηση τέτοιων μαθημάτων χωρίς προηγούμενη έγκριση του σχετικού προγράμματος δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

«Προπαρασκευαστικά μαθήματα δίχως εγκεκριμένο πρόγραμμα είναι απλώς προδήλως παράνομα ως μη στηριζόμενα σε καμία νομοθετική διάταξη», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Προσκαλούν τους καθηγητές σε ποινικό αδίκημα»

Ο Πάνος Λαζαράτος προχωρά ακόμη περισσότερο, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρηματίες που βρίσκονται πίσω από τα συγκεκριμένα εγχειρήματα καλούν ουσιαστικά τους διδάσκοντες να συμμετάσχουν σε πράξεις που ο ίδιος θεωρεί ποινικά κολάσιμες.

«Οι αξιότιμοι επιχειρηματίες προσκαλούν τους καθηγητές σε ποινικό αδίκημα. Και το ξέρουν», σημειώνει στην ανάρτησή του.

Μάλιστα, υποστηρίζει ότι γνώση της κατάστασης έχει και η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), ενώ χαρακτηρίζει την καταγγελλόμενη πρακτική όχι μόνο ποινικά κολάσιμη, ήδη στο στάδιο της απόπειρας κατά την εκτίμησή του, αλλά και βαθιά ανήθικη.

Οι ισχυρισμοί αυτοί αποτελούν τη δημόσια τοποθέτηση του Πάνου Λαζαράτου και δεν συνιστούν διαπιστωμένη παράβαση ή δικαστική κρίση.

«Κέρδος πάση θυσία»

Ιδιαίτερα σκληρή είναι η κριτική που ασκεί ο Πάνος Λαζαράτος στα οικονομικά κίνητρα που, κατά την εκτίμησή του, βρίσκονται πίσω από τις συγκεκριμένες ενέργειες.

«Κέρδος πάση θυσία!», αναφέρει, κατηγορώντας τους υπευθύνους ότι επιδιώκουν τη διατήρηση των πελατών τους ακόμη και αν αυτό συνεπάγεται σοβαρούς κινδύνους για τους καθηγητές.

Με ακόμη πιο αιχμηρή διατύπωση, προσθέτει: «Και ας μπουν φυλακή τα κορόιδα. Και ας βάλουν το κεφάλι τους οι πάντες στη λαιμητόμο».

Προειδοποιεί για νέο «μείζον ατόπημα»

Στην ίδια παρέμβαση, ο Πάνος Λαζαράτος επισημαίνει ότι δεν επιθυμεί πλέον να τοποθετείται δημόσια για κάθε ζήτημα που αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, καθώς, όπως υποστηρίζει, τα περιστατικά που θεωρεί παραπτώματα είναι πλέον τόσο συχνά ώστε υπάρχει κίνδυνος να αντιμετωπίζονται ως κάτι συνηθισμένο.

«Είναι τόσα τα καθημερινά παραπτώματα που σύντομα όλοι θα πάθουμε Μιθριδατισμό», σημειώνει, εξηγώντας ότι στο εξής θα παρεμβαίνει μόνο για όσα θεωρεί ιδιαίτερα σοβαρά.

Στην περίπτωση των προπαρασκευαστικών μαθημάτων, ωστόσο, εκτιμά ότι πρόκειται για ένα ακόμη μείζον ατόπημα που βρίσκεται σε προετοιμασία.

Η αναφορά του στη 16η Νοεμβρίου θέτει στο επίκεντρο το ζήτημα της νομιμότητας ενδεχόμενης έναρξης προπαρασκευαστικών μαθημάτων από ΝΠΠΕ χωρίς εγκεκριμένο πρόγραμμα, καθώς και της ευθύνης όσων θα κληθούν να συμμετάσχουν στη διδασκαλία.

Κλείνοντας τη δημόσια παρέμβασή του, ο Πάνος Λαζαράτος εκφράζει την έντονη αγανάκτησή του για την κατάσταση που περιγράφει, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Κυριολεκτικά δεν έχει πάτο όλο αυτό».