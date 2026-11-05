ΔΥΠΑ – Βρεφονηπιακοί σταθμοί: Μέχρι πότε οι ενστάσεις για τις προσλήψεις – Πώς υποβάλλονται και τι παράβολο απαιτείται

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Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής ενστάσεων για τους προσωρινούς πίνακες προσλήψεων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ. Οι υποψήφιοι έχουν προθεσμία έως τις 13 Νοεμβρίου 2026, ενώ απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή και παράβολο 50 ευρώ.

Μέχρι την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 έχουν τη δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να αμφισβητήσουν τα αποτελέσματα των προσωρινών πινάκων για τις προσλήψεις προσωπικού στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Η διαδικασία ενστάσεων ξεκινά σήμερα και αφορά τόσο τους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στους πίνακες κατάταξης προσλαμβανομένων όσο και εκείνους που έχουν αποκλειστεί.

Πρόκειται για τη διαδικασία επιλογής προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2026.

Σκοπός των προσλήψεων είναι η αντιμετώπιση εποχικών ή προσωρινών αναγκών των βρεφονηπιακών σταθμών της ΔΥΠΑ κατά τη σχολική χρονιά 2026–2027.

Πώς υποβάλλονται οι ενστάσεις

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλουν ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων πρέπει να ακολουθήσουν αποκλειστικά την ηλεκτρονική διαδικασία.

Σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες, οι ενστάσεις αποστέλλονται στο ΑΣΕΠ, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected].

Η δυνατότητα υποβολής παρέχεται έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, ημερομηνία κατά την οποία ολοκληρώνεται η προβλεπόμενη προθεσμία.

Παράβολο 50 ευρώ για την εξέταση της ένστασης

Απαραίτητη προϋπόθεση για να εξεταστεί μια ένσταση είναι η καταβολή παραβόλου ύψους 50 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το παράβολο μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-Παράβολο, στην οποία υπάρχει παραπομπή από την επίσημη ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, www.asep.gr.

Εναλλακτικά, προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσής του από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ).

Κατά την υποβολή της ένστασης, ο υποψήφιος οφείλει να συμπεριλάβει τον αριθμό ή τον κωδικό του παραβόλου.

Παράλληλα, δεν αρκεί μόνο η έκδοσή του, καθώς η πληρωμή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας ενστάσεων.

Πότε επιστρέφεται το ποσό

Το ποσό των 50 ευρώ δεν επιστρέφεται σε κάθε περίπτωση.

Η επιστροφή του προβλέπεται εφόσον η ένσταση εξεταστεί και γίνει αποδεκτή.

Επομένως, οι υποψήφιοι που σκοπεύουν να προσφύγουν κατά των προσωρινών πινάκων καλούνται να μεριμνήσουν τόσο για την έγκαιρη ηλεκτρονική αποστολή της ένστασης όσο και για την καταβολή του απαιτούμενου παραβόλου.

Η διαδικασία αφορά τους προσωρινούς πίνακες της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2026 για τη στελέχωση των βρεφονηπιακών σταθμών της ΔΥΠΑ κατά το σχολικό έτος 2026–2027.