Σε εξέλιξη το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια: Στους δρόμους μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί – Κλειστή η Πανεπιστημίου, δύο προσαγωγές

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Σε εξέλιξη βρίσκεται πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια, με μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς να διεκδικούν καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης. Κλειστή είναι η Πανεπιστημίου, ενώ έχουν αναφερθεί δύο προσαγωγές. Κινητοποιήσεις προγραμματίζονται και σε άλλες πόλεις.

Στους δρόμους βρίσκονται σήμερα, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί, συμμετέχοντας σε πανεκπαιδευτικές κινητοποιήσεις με βασικά αιτήματα την ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας και τη βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης. Στην Αθήνα, η συγκέντρωση πραγματοποιείται στα Προπύλαια, ενώ η Πανεπιστημίου έχει κλείσει στην κυκλοφορία. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τους προληπτικούς αστυνομικούς ελέγχους πραγματοποιήθηκαν δύο προσαγωγές.

Οι κινητοποιήσεις δεν περιορίζονται στην πρωτεύουσα, καθώς αντίστοιχα συλλαλητήρια έχουν προγραμματιστεί στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα, με τη συμμετοχή μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται η υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευσης και η ανάγκη εξασφάλισης καλύτερων συνθηκών φοίτησης και διδασκαλίας.

Η συγκέντρωση στα Προπύλαια έχει προκαλέσει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, με την οδό Πανεπιστημίου να παραμένει κλειστή κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε δύο προσαγωγές στο πλαίσιο προληπτικών ελέγχων.

Στο πλευρό των μαθητών και των φοιτητών τάσσεται η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ), η οποία έχει προκηρύξει διευκολυντική στάση εργασίας για σήμερα, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου.

Η στάση εργασίας καλύπτει το χρονικό διάστημα από τις 10:00 έως τις 14:00, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις πανεκπαιδευτικές συγκεντρώσεις.

Στην ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία εκφράζει τη στήριξή της στις διεκδικήσεις μαθητών και φοιτητών για δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση, καθώς και για καλύτερες συνθήκες σπουδών και ζωής.

Ειδικές ρυθμίσεις ισχύουν και στις μετακινήσεις με τα μέσα σταθερής τροχιάς.

Έπειτα από εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας, ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» έκλεισε από τις 09:30 το πρωί, λόγω της πανεκπαιδευτικής κινητοποίησης.

Κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας του σταθμού, οι συρμοί διέρχονται χωρίς να πραγματοποιούν στάση για επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών.

Οι κινητοποιήσεις στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα αναδεικνύουν τα αιτήματα της εκπαιδευτικής κοινότητας για την υπεράσπιση της δημόσιας Παιδείας και τη βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης.