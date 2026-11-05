Εκπαιδευτικοί: Ποιοί θα λάβουν επίδομα έως 200 ευρώ – Πότε καταβάλλεται αναδρομικά

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Υποχρεωτική καταβολή επιμισθίου 120 έως 200 ευρώ στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε τμήματα International Baccalaureate προβλέπει, σύμφωνα με την ΟΙΕΛΕ, νέα οδηγία του Υπουργείου Παιδείας, με αναδρομική ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου. Η Ομοσπονδία καταγγέλλει ότι πολλά ιδιωτικά σχολεία δεν είχαν καταβάλει τα προβλεπόμενα ποσά και ζητά εντατικότερους ελέγχους.

Την υποχρέωση των ιδιωτικών σχολείων να καταβάλλουν στους εκπαιδευτικούς των τμημάτων International Baccalaureate(IB) το προβλεπόμενο επιμίσθιο, ύψους έως 200 ευρώ, επισημαίνει νέα εγκύκλιος οδηγία του Υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ). Η παρέμβαση έρχεται έπειτα από αίτημα της Ομοσπονδίας και καταγγελίες για μη καταβολή της πρόσθετης αμοιβής από ιδιωτικά σχολεία, παρά τη σχετική νομοθετική πρόβλεψη.

Όπως γνωστοποιεί η ΟΙΕΛΕ, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, και ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ανταποκρίθηκαν στο αίτημά της, εκδίδοντας οδηγία για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τις πρόσθετες αποδοχές των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε προγράμματα Διεθνούς Απολυτηρίου.

Η Ομοσπονδία χαρακτηρίζει θετική την εξέλιξη, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η έκδοση της εγκυκλίου πρέπει να συνοδευτεί από ουσιαστική εποπτεία των ιδιωτικών σχολικών μονάδων.

Ποιοι εκπαιδευτικοί δικαιούνται 120 και ποιοι 200 ευρώ

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΟΙΕΛΕ, το άρθρο 77, παράγραφος 3, του νόμου 5291/2026 προβλέπει πρόσθετη αμοιβή για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε τμήματα IB.

Ειδικότερα, το βασικό επιμίσθιο ανέρχεται σε 120 ευρώ, ενώ προβλέπεται προσαύξηση 80 ευρώ για όσους συμπληρώνουν τουλάχιστον 24 ώρες διδασκαλίας μαθημάτων IB τον μήνα, δηλαδή έξι ώρες εβδομαδιαίως.

Στην περίπτωση αυτή, το συνολικό ποσό διαμορφώνεται στα 200 ευρώ.

Η Ομοσπονδία διευκρινίζει ότι η καταβολή του επιμισθίου πρέπει να πραγματοποιηθεί αναδρομικά από την 1η Σεπτεμβρίου 2026, ημερομηνία κατά την οποία ξεκίνησε η λειτουργία των προγραμμάτων IB και στα δημόσια σχολεία, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της.

Καταγγελίες για ιδιωτικά σχολεία που δεν κατέβαλαν το επιμίσθιο

Η παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας πραγματοποιείται σε συνέχεια αιτήματος της ΟΙΕΛΕ, η οποία είχε ζητήσει την άμεση εφαρμογή της νομοθεσίας για τις αποδοχές των ιδιωτικών εκπαιδευτικών.

Όπως καταγγέλλει, πολλά ιδιωτικά σχολεία που προσφέρουν προγράμματα International Baccalaureate δεν είχαν καταβάλει στους εκπαιδευτικούς τους το προβλεπόμενο επιμίσθιο.

Η Ομοσπονδία επικαλείται επίσης το άρθρο 36 του νόμου 682/1977, σύμφωνα με το οποίο οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί πρέπει να λαμβάνουν τουλάχιστον τις αποδοχές των αντίστοιχων δημόσιων εκπαιδευτικών.

Ιδιαίτερη αιχμή αφήνει η ΟΙΕΛΕ για το ύψος των διδάκτρων στα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, υποστηρίζοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και τις 16.000 ευρώ.

Κατά την Ομοσπονδία, η μη καταβολή των προβλεπόμενων πρόσθετων αποδοχών είναι ακόμη πιο προκλητική υπό αυτές τις συνθήκες.

ΟΙΕΛΕ: Απαιτούνται έλεγχοι στα ιδιωτικά σχολεία

Παρά τη θετική αποτίμηση της ανταπόκρισης του Υπουργείου, η ΟΙΕΛΕ τονίζει ότι η εφαρμογή της εγκυκλίου δεν πρέπει να εξαντληθεί στην αποστολή μιας οδηγίας προς τις σχολικές μονάδες.

Ζητά αυστηρότερη εποπτεία των ιδιωτικών σχολείων που παρέχουν προγράμματα IB, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπει η νομοθεσία.

Παράλληλα, προχωρά σε μία ακόμη καταγγελία, αναφέροντας ότι σε ορισμένα από τα συγκεκριμένα σχολεία υπάρχουν εκπαιδευτικοί που δεν διαθέτουν καν διοριστήριο.

Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι η αποτελεσματική κρατική εποπτεία και η βελτίωση των εργασιακών συνθηκών αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη διατήρηση έμπειρου και ποιοτικού εκπαιδευτικού προσωπικού στα ιδιωτικά σχολεία.

Όπως επισημαίνει, η εξασφάλιση αξιοπρεπών αμοιβών και η τήρηση της εργατικής και εκπαιδευτικής νομοθεσίας είναι απαραίτητες ώστε τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια να αποτελούν ξανά ελκυστικό περιβάλλον εργασίας.

Η ΟΙΕΛΕ χαρακτηρίζει την έκδοση της εγκυκλίου δικαίωση της παρέμβασής της, επιμένοντας ότι το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η ουσιαστική εφαρμογή των προβλεπόμενων υποχρεώσεων από τις ιδιωτικές σχολικές μονάδες.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΣΜΙΘΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΒ