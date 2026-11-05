Από τη «βροχή» σοβάδων στις… πλημμύρες: Συναγερμός για την ασφάλεια των μαθητών στα σχολεία

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Πλημμύρες σε σχολικές μονάδες, πτώσεις σοβάδων και περιστατικό φωτιάς σε ηλεκτρολογικό πίνακα συνθέτουν την εικόνα που καταγγέλλουν οι γονείς στην Κεντρική Μακεδονία. Η Ομοσπονδία Ενώσεων Γονέων και Κηδεμόνων ζητά ασφαλείς σχολικές υποδομές και επαρκή κρατική χρηματοδότηση, προειδοποιώντας ότι δεν πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες αφού συμβεί κάποιο σοβαρό ατύχημα.

Από τις πτώσεις σοβάδων στις πλημμυρισμένες σχολικές αίθουσες και από τα προβλήματα μεταφοράς μαθητών μέχρι τα επικίνδυνα περιστατικά στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, η κατάσταση των σχολικών υποδομών στην Κεντρική Μακεδονία προκαλεί έντονη ανησυχία στους γονείς. Η Ομοσπονδία Ενώσεων Γονέων και Κηδεμόνων της περιοχής καταγγέλλει διαδοχικά περιστατικά που, όπως υποστηρίζει, αναδεικνύουν σοβαρές ελλείψεις στη συντήρηση και την ασφάλεια των σχολικών μονάδων.

Η εικόνα που περιγράφουν οι γονείς δεν περιορίζεται σε ένα μεμονωμένο περιστατικό. Αντίθετα, αφορά διαφορετικά σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας, όπου καταγράφονται προβλήματα στις κτιριακές εγκαταστάσεις, με τις πρώτες φθινοπωρινές βροχές να φέρνουν στην επιφάνεια νέες αδυναμίες.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, μετά τα περιστατικά πτώσης σοβάδων στο Γυμνάσιο Βασιλικών και στο σχολικό συγκρότημα του 10ου και 24ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών, ακολούθησαν πλημμύρες σε σχολικές μονάδες της περιοχής.

Πλημμύρες σε σχολεία με τις πρώτες βροχές

Όπως αναφέρεται, μόνο το διήμερο 2 και 3 Οκτωβρίου καταγγέλθηκαν πλημμύρες σε τέσσερα σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας.

Πρόκειται για το 2ο Δημοτικό Σχολείο Καλοχωρίου, το 7ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς, το 2ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου και το 1ο Δημοτικό Σχολείο Φιλύρου.

Οι συγκεκριμένες περιπτώσεις έγιναν γνωστές μέσα από καταγγελίες Συλλόγων Γονέων, οι οποίοι εκφράζουν την ανησυχία τους για την κατάσταση των εγκαταστάσεων και την προστασία των μαθητών.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, το 40ό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης είχε αναγκαστεί να κλείσει περίπου 15 ημέρες πριν από την ανακοίνωση, εξαιτίας εισροής νερών στο κτίριο.

Οι γονείς συνδέουν τα περιστατικά αυτά με τα ευρύτερα προβλήματα των υποδομών στην περιοχή, επισημαίνοντας ότι ακόμη και οι πρώτες βροχοπτώσεις αρκούν για να δημιουργηθούν σοβαρές δυσκολίες στη λειτουργία σχολικών μονάδων.

Φωτιά σε ηλεκτρολογικό πίνακα και εκκρεμότητες στη μεταφορά μαθητών

Οι καταγγελίες δεν περιορίζονται στα προβλήματα στεγανότητας και στις φθορές των κτιρίων.

Η Ομοσπονδία αναφέρεται και σε περιστατικό φωτιάς σε ηλεκτρολογικό πίνακα στο 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Κιλκίς, το οποίο, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, σημειώθηκε δύο ημέρες πριν από τη δημοσιοποίησή της.

Το περιστατικό προστίθεται, κατά τους γονείς, στα γεγονότα που δημιουργούν ερωτήματα για την ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων.

Την ίδια ώρα, ένα ακόμη πρόβλημα αφορά τη μεταφορά των μαθητών.

Όπως καταγγέλλεται, ακόμη και στις αρχές Νοεμβρίου δεν έχει εξασφαλιστεί η μετακίνηση εκατοντάδων παιδιών από και προς τα σχολεία τους στη Θεσσαλονίκη, παρά το γεγονός ότι η σχολική χρονιά βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Η εκκρεμότητα αυτή επιβαρύνει την καθημερινότητα των οικογενειών και προστίθεται στα προβλήματα που, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, απαιτούν άμεσες λύσεις.

«Δεν αποδεχόμαστε να θεωρείται κανονικότητα η ανασφάλεια στα σχολεία»

Σε ιδιαίτερα αιχμηρή τοποθέτηση προχωρά ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Γονέων και Κηδεμόνων Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξης Γουσόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι τα διαδοχικά περιστατικά δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό.

«Τα περιστατικά που έρχονται στο φως επιβεβαιώνουν ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε να συμβεί το κακό για να αναζητήσουμε ευθύνες. Δεν αποδεχόμαστε να θεωρείται κανονικότητα η ανασφάλεια στα σχολεία!», τονίζει.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι οι γονείς δεν είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν την έκθεση των παιδιών τους σε κινδύνους, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

«Δεν δεχόμαστε να παίζονται οι ζωές των παιδιών μας κορόνα γράμματα!».

Οι γονείς ζητούν ασφαλή σχολεία και επαρκή χρηματοδότηση

Η Ομοσπονδία αποδίδει την κατάσταση στις προτεραιότητες της κρατικής πολιτικής, υποστηρίζοντας ότι η ασφάλεια των μαθητών αντιμετωπίζεται ως κόστος, ενώ προκρίνονται άλλες δαπάνες και οικονομικές επιλογές.

Στην ανακοίνωσή της ασκεί ειδικότερα κριτική στην προτεραιότητα που, κατά την εκτίμησή της, δίνεται στα επιχειρηματικά κέρδη και στην πολεμική οικονομία, αντί της ενίσχυσης των σχολικών υποδομών.

Ο Αλέξης Γουσόπουλος καλεί τους γονείς να ενισχύσουν τη συλλογική διεκδίκηση, μέσα από τους Συλλόγους Γονέων και σε συνεργασία με μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Όπως τονίζει, ζητούμενο είναι η εξασφάλιση ασφαλών και σύγχρονων σχολικών κτιρίων, η πλήρης στελέχωση με εκπαιδευτικούς και το απαραίτητο προσωπικό, καθώς και η επαρκής χρηματοδότηση από το κράτος.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι οι οικογένειες δεν μπορούν να περιμένουν πότε θα διατεθούν οι αναγκαίοι πόροι ή πότε θα υπάρξει ανταπόκριση από τους αρμόδιους φορείς.

«Ως γονείς, έχουμε ευθύνη να μην περιμένουμε παθητικά πότε θα περισσέψουν χρήματα και πότε θα ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιοι. Παίρνουμε την υπόθεση στα χέρια μας!», αναφέρει.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας στέλνει το μήνυμα ότι η προστασία των μαθητών δεν μπορεί να εξαρτάται από δημοσιονομικές προτεραιότητες ή καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση των προβλημάτων.

«Η μόρφωση, η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών μας είναι δικαίωμα, όχι κόστος!», καταλήγει.