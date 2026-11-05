Προσλήψεις αναπληρωτών: Πότε αναμένεται η Γ’ φάση και πόσοι θα προσληφθούν

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Γύρω στα μέσα Νοεμβρίου αναμένεται η Γ΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών, με τον αριθμό των νέων προσλήψεων να εκτιμάται στις 3.000.

Στην τελική ευθεία φαίνεται πως εισέρχεται η διαδικασία για τη νέα ενίσχυση των σχολείων με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, καθώς η Γ΄ φάση προσλήψεων εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί μέσα στο δεύτερο μισό του Νοεμβρίου.

Η ανακοίνωση αναμένεται γύρω στα μέσα Νοεμβρίου, με περίπου 4.000 νέες προσλήψεις. Προς το παρόν, ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από το υπουργείο Παιδείας ούτε για την ημερομηνία ούτε για τον ακριβή αριθμό των θέσεων.

Η νέα διαδικασία αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις σχολικές μονάδες στις οποίες εξακολουθούν να καταγράφονται ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό, παρά το γεγονός ότι η σχολική χρονιά βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Η ολοκλήρωση της στελέχωσης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή εφαρμογή των ωρολογίων προγραμμάτων, καθώς οι ελλείψεις εκπαιδευτικών επηρεάζουν τον προγραμματισμό των μαθημάτων και την καθημερινή λειτουργία των σχολείων.

Ο συνολικός σχεδιασμός για τη σχολική χρονιά 2026–2027

Στο μεταξύ, η κυβέρνηση έχει παρουσιάσει στοιχεία για το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού και τις προσλήψεις που προβλέπονται κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Ειδικότερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έχει αναφέρει ότι στα σχολεία υπηρετούν περίπου 150.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί, ενώ οι προσλήψεις αναπληρωτών για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών έχουν φτάσει περίπου τις 40.000.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, ο συνολικός αριθμός των προσλήψεων αναμένεται να ανέλθει στις 45.000 έως τον Μάιο.

Για το σχολικό έτος 2026–2027 έχει αναφερθεί έγκριση 45.000 προσλήψεων, με την κατανομή να προβλέπει 36.000 θέσεις εκπαιδευτικών και 9.000 θέσεις για μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Τα συγκεκριμένα μεγέθη αφορούν τον συνολικό ετήσιο προγραμματισμό και δεν πρέπει να συγχέονται με τον αριθμό των προσλήψεων που θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά κατά τη Γ΄ φάση.