ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΘΕΜΑΤΑ

Νέος οδηγός μισθοδοσίας 2006 για ΕΕΠ-ΕΒΠ: Όσα πρέπει να γνωρίζουν μόνιμοι και αναπληρωτές

iPaideia.gr Newsroom iPaideia.gr Newsroom
04/11/2026 - 21:04
Νέος οδηγός μισθοδοσίας 2006 για ΕΕΠ-ΕΒΠ: Όσα πρέπει να γνωρίζουν μόνιμοι και αναπληρωτές
ΑΠΕ-ΜΠΕ/STR
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iPaideia.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πίνακας περιεχομένων

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη συγκέντρωση χρήσιμων πληροφοριών για μισθολογικά, εργασιακά και υπηρεσιακά ζητήματα.

Έναν χρήσιμο πρακτικό οδηγό για θέματα μισθοδοσίας που απασχολούν τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) περιλαμβάνει η ανανεωμένη βιβλιοθήκη ενημερωτικού υλικού που κοινοποίησε ο Χρήστος Βουλιώτης, υποψήφιος για το ΠΥΣΕΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο τέταρτος τόμος της έκδοσης είναι αφιερωμένος στη Μισθοδοσία ΕΕΠ–ΕΒΠ για το 2026 και αποτελεί μέρος μιας ολοκληρωμένης προσπάθειας συγκέντρωσης πληροφοριών για εργασιακά και υπηρεσιακά ζητήματα του κλάδου.

Όπως επισημαίνει ο αιρετός στόχος είναι να έχουν μόνιμοι και αναπληρωτές συνάδελφοι εύκολη πρόσβαση σε οργανωμένη και κατανοητή ενημέρωση, ώστε να μπορούν να ανατρέχουν σε ένα συγκεντρωμένο υλικό για ζητήματα της επαγγελματικής τους καθημερινότητας.

Ακολουθείστε το iPaideia.gr στο Google News

Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο iPaideia.gr

Στην Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

TAGS: