ΠΟΣΔΕΠ για την επίθεση στο ΕΚΠΑ: «Βίαιη εισβολή κουκουλοφόρων» – Ζητά να εντοπιστούν οι δράστες

Σε σοβαρές καταγγελίες για προπαρασκευαστικά μαθήματα που, όπως υποστηρίζει, σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν ορισμένα μη κρατικά πανεπιστήμια από τις 16 Νοεμβρίου προχωρά ο Πάνος Λαζαράτος. Κάνει λόγο για μαθήματα χωρίς εγκεκριμένο πρόγραμμα, υποστηρίζοντας ότι οι υπεύθυνοι των ιδρυμάτων εκθέτουν τους καθηγητές σε κίνδυνο ποινικών συνεπειών.

Γύρω στα μέσα Νοεμβρίου αναμένεται η Γ΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών, με τον αριθμό των νέων προσλήψεων να εκτιμάται στις 3.000.

Πλημμύρες σε σχολικές μονάδες, πτώσεις σοβάδων και περιστατικό φωτιάς σε ηλεκτρολογικό πίνακα συνθέτουν την εικόνα που καταγγέλλουν οι γονείς στην Κεντρική Μακεδονία. Η Ομοσπονδία Ενώσεων Γονέων και Κηδεμόνων ζητά ασφαλείς σχολικές υποδομές και επαρκή κρατική χρηματοδότηση, προειδοποιώντας ότι δεν πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες αφού συμβεί κάποιο σοβαρό ατύχημα.

Από την ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ στο ΕΚΠΑ έως τις ρυθμίσεις για σχολεία, επαγγελματική εκπαίδευση και αθλητισμό, το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας τίθεται σε δημόσια διαβούλευση από τις 5 έως τις 19 Νοεμβρίου.

Διευκρινίσεις για τις οικονομικές υποχρεώσεις των εστιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τη χορήγηση πτυχίων και τη δυνατότητα διαβίβασης οφειλών στην ΑΑΔΕ δίνει το υπουργείο Παιδείας, απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση. Το Πανεπιστήμιο υποστηρίζει ότι δεν προβλέπεται παρακράτηση πτυχίου, ενώ η αποστολή στοιχείων στην ΑΑΔΕ αποτελεί έσχατο μέτρο για περιπτώσεις συστηματικής μη συμμόρφωσης με τις ρυθμίσεις.

Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο αναμένεται να ξεκινήσει η ηλεκτρονική διαβούλευση για το Εθνικό Απολυτήριο, ενώ στις 26 Νοεμβρίου προγραμματίζεται η πρώτη συζήτηση στη Βουλή. Ο οδικός χάρτης της μεταρρύθμισης προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2027.

Την επίθεση σε φοιτητές του Μαθηματικού Τμήματος του ΕΚΠΑ, κατά την οποία καταγγέλλεται ότι τραυματίστηκαν τουλάχιστον τρία άτομα, καταδικάζει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.), κάνοντας λόγο για «απόπειρα τρομοκράτησης του φοιτητικού κινήματος» και επίθεση στις δημοκρατικές διαδικασίες των πανεπιστημίων.

Σε εξέλιξη βρίσκεται πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια, με μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς να διεκδικούν καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης. Κλειστή είναι η Πανεπιστημίου, ενώ έχουν αναφερθεί δύο προσαγωγές. Κινητοποιήσεις προγραμματίζονται και σε άλλες πόλεις.

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής ενστάσεων για τους προσωρινούς πίνακες προσλήψεων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ. Οι υποψήφιοι έχουν προθεσμία έως τις 13 Νοεμβρίου 2026, ενώ απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή και παράβολο 50 ευρώ.

Την έντονη ανησυχία της για την επίθεση κουκουλοφόρων σε βάρος φοιτητών σε πανεπιστημιακό χώρο του ΕΚΠΑ εκφράζει η ΠΟΣΔΕΠ, καταδικάζοντας απερίφραστα το περιστατικό.

Oι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν ηλεκτρονικά για το αποτέλεσμα της εισαγωγής τους, ενώ οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν από τις 9 έως τις 13 Νοεμβρίου 2026.

Υποχρεωτική καταβολή επιμισθίου 120 έως 200 ευρώ στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε τμήματα International Baccalaureate προβλέπει, σύμφωνα με την ΟΙΕΛΕ, νέα οδηγία του Υπουργείου Παιδείας, με αναδρομική ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου. Η Ομοσπονδία καταγγέλλει ότι πολλά ιδιωτικά σχολεία δεν είχαν καταβάλει τα προβλεπόμενα ποσά και ζητά εντατικότερους ελέγχους.

Αυξήσεις στο επίδομα γέννησης για οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά προβλέπει η νέα ρύθμιση, με πρόσθετη ενίσχυση 1.000 ευρώ και αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026. Πώς διαμορφώνονται τα ποσά, τι ισχύει για τις δόσεις και ποιοι δεν θα χρειαστεί να υποβάλουν νέα αίτηση.

Σημαντικές αλλαγές στην ανώτατη εκπαίδευση φέρνει η σχεδιαζόμενη ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ στο ΕΚΠΑ. Το νομοσχέδιο προβλέπει μεταβατικές ρυθμίσεις για τη συνέχιση των σπουδών των ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών, ενώ από το ακαδημαϊκό έτος 2027–2028 προγραμματίζεται η εισαγωγή φοιτητών στο νέο πενταετές Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανικών.

Σε βάρος του καθηγητή ασκήθηκε δίωξη για εξύβριση με λόγο και έργο σε βάρος ανηλίκου, ενώ η δίκη αναβλήθηκε για τις επόμενες ημέρες και ο εκπαιδευτικός αφέθηκε ελεύθερος.

Η Ένωση ζητά άμεσες έκτακτες προσλήψεις και αποκλειστική κάλυψη των αναγκών κάθε σχολείου, ενώ θέτει και το ζήτημα της υποστήριξης των παιδιών με προβλήματα υγείας κατά τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος.

Οι υποψήφιοι μπορούν να διαπιστώσουν ηλεκτρονικά εάν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, ενώ το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων και τα εξεταστικά κέντρα αναμένεται να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα.

Το επίδομα έχει πλέον διπλασιαστεί σε σχέση με το 2019, φτάνοντας τα 2.000 ευρώ για τους φοιτητές των περιφερειακών πανεπιστημίων και τα 2.500 ευρώ για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις συγκατοίκησης.

O δήμος θα προχωρήσει στη χορήγηση δωρεάν ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ενεργειακών voucher στους φοιτητές, που αποδεδειγμένα συνεχίζουν τις σπουδές τους, καθώς και στις οικογένειές τους.

Η θέση του Φοιτητικού Συλλόγου Μαθηματικών ΕΚΠΑ στη επίθεση κουκουλοφόρων στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης.

ΠΟΣΔΕΠ για την επίθεση στο ΕΚΠΑ: «Βίαιη εισβολή κουκουλοφόρων» – Ζητά να εντοπιστούν οι δράστες

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Την έντονη ανησυχία της για την επίθεση κουκουλοφόρων σε βάρος φοιτητών σε πανεπιστημιακό χώρο του ΕΚΠΑ εκφράζει η ΠΟΣΔΕΠ, καταδικάζοντας απερίφραστα το περιστατικό.