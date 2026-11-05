ΠΟΣΔΕΠ για την επίθεση στο ΕΚΠΑ: «Βίαιη εισβολή κουκουλοφόρων» – Ζητά να εντοπιστούν οι δράστες
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Την έντονη ανησυχία της για την επίθεση κουκουλοφόρων σε βάρος φοιτητών σε πανεπιστημιακό χώρο του ΕΚΠΑ εκφράζει η ΠΟΣΔΕΠ, καταδικάζοντας απερίφραστα το περιστατικό.
Την καταδίκη της για την επίθεση κουκουλοφόρων σε βάρος φοιτητών σε χώρο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εκφράζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ), κάνοντας λόγο για ένα ακόμη περιστατικό βίαιης εισβολής εξωπανεπιστημιακών σε πανεπιστημιακό χώρο.
Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι παραμένουν κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με την ταυτότητα των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης, ενώ τονίζει ότι τέτοιου είδους ενέργειες θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των φοιτητών και πλήττουν την ακαδημαϊκή ελευθερία και την εύρυθμη λειτουργία των ιδρυμάτων.
Παράλληλα, ζητά να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι, υπογραμμίζοντας ότι τα πανεπιστήμια πρέπει να αποτελούν χώρους ασφάλειας, ελεύθερης έκφρασης, ανταλλαγής απόψεων και ουσιαστικού διαλόγου.
Η ανακοίνωση
«Για πολλοστή φορά γινόμαστε μάρτυρες επιδρομής εξωπανεπιστημιακών κουκουλοφόρων σε πανεπιστημιακό χώρο και μιας εξαιρετικά βίαιης επίθεσης εναντίον φοιτητών. Το περιστατικό προκαλεί έντονη ανησυχία και εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ταυτότητα και τις προθέσεις των δραστών.
Η ΠΟΣΔΕΠ, ως εκπρόσωπος των πανεπιστημιακών καθηγητών, και όλη η πανεπιστημιακή κοινότητα, καταδικάζουμε απερίφραστα την ύποπτη δράση των κουκουλοφόρων, τις βίαιες επιθέσεις και κάθε ενέργεια που υπονομεύει την ασφάλεια, την ακαδημαϊκή ελευθερία και την ομαλή λειτουργία του Δημόσιου Πανεπιστημίου.
Απαιτείται η πλήρης διερεύνηση του περιστατικού, η ταυτοποίηση των υπευθύνων και η διασφάλιση ότι οι πανεπιστημιακοί χώροι θα παραμένουν ασφαλείς χώροι ελεύθερης διακίνησης ιδεών και διαλόγου».
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