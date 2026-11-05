ΕΛΑΣ: «Δεν θα περάσει η βία στα πανεπιστήμια» – Καταδίκη της επίθεσης σε φοιτητική συνέλευση

Πίνακας περιεχομένων

Την επίθεση σε φοιτητές του Μαθηματικού Τμήματος του ΕΚΠΑ, κατά την οποία καταγγέλλεται ότι τραυματίστηκαν τουλάχιστον τρία άτομα, καταδικάζει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.), κάνοντας λόγο για «απόπειρα τρομοκράτησης του φοιτητικού κινήματος» και επίθεση στις δημοκρατικές διαδικασίες των πανεπιστημίων.

Σοβαρές αντιδράσεις προκαλούν τα επεισόδια που καταγγέλλεται ότι σημειώθηκαν την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου στο Τμήμα Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά τη διάρκεια γενικής συνέλευσης φοιτητών. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) καταδικάζει την επίθεση, κάνοντας λόγο για οργανωμένη απόπειρα εκφοβισμού του φοιτητικού κινήματος και καταγγέλλοντας ότι δεκάδες άτομα με κράνη επιτέθηκαν στους συγκεντρωμένους, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον τρεις φοιτητές.

Με κοινή ανακοίνωσή τους, οι Τομείς Παιδείας και Νέας Γενιάς της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης τοποθετούνται για τα γεγονότα στην Πανεπιστημιούπολη, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους σε κάθε μορφή βίας στους πανεπιστημιακούς χώρους.

Τα επεισόδια, σύμφωνα με την ανακοίνωση, εκτυλίχθηκαν ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη συνέλευση του φοιτητικού συλλόγου, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τις εκδηλώσεις της επετείου του Πολυτεχνείου.

Καταγγελίες για επίθεση από δεκάδες άτομα με κράνη

Η ΕΛ.Α.Σ. αναφέρει ότι ομάδα δεκάδων ατόμων, τα οποία φορούσαν κράνη, επιτέθηκε σε φοιτητές που συμμετείχαν στη συνέλευση.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, από την επίθεση τραυματίστηκαν τουλάχιστον τρία άτομα.

Οι Τομείς Παιδείας και Νέας Γενιάς καταδικάζουν απερίφραστα τα γεγονότα, υποστηρίζοντας ότι η βία αυτή δεν στρέφεται μόνο εναντίον των φοιτητών που δέχθηκαν την επίθεση, αλλά πλήττει συνολικά την πανεπιστημιακή κοινότητα.

Όπως επισημαίνουν, το Πανεπιστήμιο οφείλει να αποτελεί χώρο ελεύθερης έκφρασης, γνώσης και δημοκρατικής συμμετοχής, χωρίς απειλές και εκφοβισμό.

«Απόπειρα τρομοκράτησης του φοιτητικού κινήματος»

Στην ανακοίνωση, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη συνδέει τα γεγονότα με το ευρύτερο περιβάλλον μέσα στο οποίο πραγματοποιούνται οι φοιτητικές κινητοποιήσεις.

Ειδικότερα, υποστηρίζει ότι η επίθεση αποτελεί απόπειρα τρομοκράτησης του φοιτητικού κινήματος, σε μια περίοδο κατά την οποία οι νέοι διεκδικούν λύσεις σε σημαντικά κοινωνικά και εκπαιδευτικά προβλήματα.

Μεταξύ των ζητημάτων που αναδεικνύει περιλαμβάνονται η ακρίβεια, οι δυσκολίες πρόσβασης στη στέγη, οι κοινωνικές ανισότητες και η υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης.

Κατά την ΕΛ.Α.Σ., η άσκηση βίας μέσα σε μια συλλογική φοιτητική διαδικασία επιχειρεί να περιορίσει τη δυνατότητα των νέων να συμμετέχουν ενεργά στις δημοκρατικές διαδικασίες και να εκφράζουν τις διεκδικήσεις τους.

Καταδίκη της βίας και αλληλεγγύη στους τραυματίες

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη τονίζει ότι αντιτίθεται σε κάθε προσπάθεια εκφοβισμού των φοιτητών, τόσο εντός των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων όσο και στον ευρύτερο δημόσιο χώρο.

Στην παρέμβασή της υπογραμμίζει ότι η προστασία της ελεύθερης έκφρασης και των συλλογικών διαδικασιών αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Παράλληλα, οι Τομείς Παιδείας και Νέας Γενιάς εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στους φοιτητές του ΕΚΠΑ και εύχονται γρήγορη ανάρρωση σε όσους τραυματίστηκαν.

Η ανακοίνωση ολοκληρώνεται με την επισήμανση ότι η βία δεν πρέπει να οδηγήσει στην απαξίωση των συλλογικών δημοκρατικών διαδικασιών μέσα στα πανεπιστήμια.

Με την τοποθέτησή της, η ΕΛ.Α.Σ. ζητά να μπει τέλος στα φαινόμενα βίας και εκφοβισμού, επιμένοντας στην ανάγκη διασφάλισης της ελεύθερης συμμετοχής των φοιτητών στις διαδικασίες των συλλόγων τους.