Εθνικό Απολυτήριο: Ανοίγει ο διάλογος για τις αλλαγές στο Λύκειο και την εισαγωγή στα ΑΕΙ – Οι κρίσιμες ημερομηνίες

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Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο αναμένεται να ξεκινήσει η ηλεκτρονική διαβούλευση για το Εθνικό Απολυτήριο, ενώ στις 26 Νοεμβρίου προγραμματίζεται η πρώτη συζήτηση στη Βουλή. Ο οδικός χάρτης της μεταρρύθμισης προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2027.

Σε νέα φάση εισέρχεται ο σχεδιασμός για το Εθνικό Απολυτήριο, με το υπουργείο Παιδείας να προετοιμάζει την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης για τη μεταρρύθμιση του Λυκείου και το σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές της Επιτροπής Διαλόγου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες, ενώ η πρώτη κοινοβουλευτική συζήτηση έχει προγραμματιστεί για τις 26 Νοεμβρίου.

Η διαδικασία αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα βασικά στάδια διαμόρφωσης του νέου εκπαιδευτικού πλαισίου, καθώς οι τελικές επιλογές δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί και πρόκειται να τεθούν υπό συζήτηση με την εκπαιδευτική κοινότητα και τους εμπλεκόμενους φορείς.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η αναμόρφωση της εκπαιδευτικής διαδρομής, με ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο του Λυκείου και στον τρόπο μετάβασης των μαθητών στην ανώτατη εκπαίδευση.

Εθνικό Απολυτήριο: Πότε ξεκινά η διαβούλευση

Η έναρξη της ηλεκτρονικής διαδικασίας τοποθετείται εντός δεκαημέρου, σύμφωνα με τις πληροφορίες που προέρχονται από την Επιτροπή Διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο.

Μέσω της πλατφόρμας θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής απόψεων και παρατηρήσεων σχετικά με τις προτεινόμενες κατευθύνσεις της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.

Βασικό κείμενο αναφοράς θα αποτελέσει η Ενδιάμεση Έκθεση της Επιτροπής, στην οποία αποτυπώνονται τα μέχρι τώρα συμπεράσματα των εργασιών της, αλλά και τα ζητήματα για τα οποία παραμένουν ανοιχτές διαφορετικές επιλογές πολιτικής.

Η έκθεση δεν παρουσιάζεται ως οριστικό σχέδιο εφαρμογής, αλλά ως αφετηρία για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει.

Στις 26 Νοεμβρίου η πρώτη συζήτηση στη Βουλή

Παράλληλα με την ηλεκτρονική διαβούλευση, ο διάλογος μεταφέρεται και στο Κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, για τις 26 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί η πρώτη σχετική συνεδρίαση στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

Η κοινοβουλευτική διαδικασία θα βασιστεί επίσης στην Ενδιάμεση Έκθεση και θα δώσει τη δυνατότητα συμμετοχής στα πολιτικά κόμματα, στους αρμόδιους φορείς και στους εκπροσώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Στόχος είναι να συγκεντρωθούν διαφορετικές προσεγγίσεις και προτάσεις προτού διαμορφωθούν οι τελικές αποφάσεις για το νέο εκπαιδευτικό μοντέλο.

Οι αλλαγές δεν περιορίζονται στο Λύκειο

Παρότι το Εθνικό Απολυτήριο συνδέεται κυρίως με τη λειτουργία του Λυκείου και την εισαγωγή στα πανεπιστήμια, ο σχεδιαζόμενος διάλογος έχει ευρύτερο αντικείμενο.

Όπως αναφέρουν πηγές της Επιτροπής, η εκπαιδευτική διαδρομή που θα προκύψει από τη μεταρρύθμιση θα εξετάζεται συνολικά, με αφετηρία το Δημοτικό και κατάληξη την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η τελική μορφή των παρεμβάσεων θα εξαρτηθεί από τις προτάσεις, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις που θα κατατεθούν κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης.

Συνεπώς, οι αλλαγές που θα υιοθετηθούν δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί οριστικά, καθώς η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας και της διαμόρφωσης των επιλογών.

Το χρονοδιάγραμμα έως τον Απρίλιο του 2027

Ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει ότι η επεξεργασία της μεταρρύθμισης θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η ολοκλήρωση του οδικού χάρτη για την εφαρμογή του Εθνικού Απολυτηρίου και η προετοιμασία του σχετικού θεσμικού πλαισίου τοποθετούνται χρονικά στον Απρίλιο του 2027.

Το συγκεκριμένο ορόσημο αφορά την ολοκλήρωση του σχεδιασμού και την προετοιμασία των αναγκαίων θεσμικών ρυθμίσεων και όχι την άμεση εφαρμογή του νέου συστήματος στα σχολεία.

Μέχρι τότε, οι συζητήσεις αναμένεται να επικεντρωθούν στις προτάσεις της Επιτροπής, στις θέσεις των εκπαιδευτικών φορέων και στις επιλογές που θα προκύψουν μέσα από τη δημόσια και κοινοβουλευτική διαβούλευση.

Οι επόμενες εβδομάδες αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα αποτυπωθούν οι πρώτες επίσημες τοποθετήσεις για την κατεύθυνση της μεταρρύθμισης που σχεδιάζεται για το Λύκειο και τη μετάβαση των μαθητών στην ανώτατη εκπαίδευση.