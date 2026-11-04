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16χρονη κατήγγειλε ότι καθηγητής τη χαστούκισε μέσα στο σχολείο – Διατάχθηκε ΕΔΕ

iPaideia.gr Newsroom iPaideia.gr Newsroom
04/11/2026 - 18:35
16χρονη κατήγγειλε ότι καθηγητής τη χαστούκισε μέσα στο σχολείο – Διατάχθηκε ΕΔΕ
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Ο καθηγητής συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για έργω εξύβριση, ενώ η αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης διέταξε ΕΔΕ για τη διερεύνηση του περιστατικού.

Καταγγελία σε βάρος καθηγητή λυκείου στη Θεσσαλονίκη υπέβαλε 16χρονη μαθήτρια, υποστηρίζοντας ότι ο εκπαιδευτικός τη χαστούκισε έπειτα από διαπληκτισμό που είχαν το πρωί στον χώρο του σχολικού συγκροτήματος.

Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, για 58χρονο γυμναστή, ο οποίος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για έργω εξύβριση.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ενώ διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), προκειμένου να διερευνηθεί η υπόθεση.

 

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Στην Κατηγορία: ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

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