16χρονη κατήγγειλε ότι καθηγητής τη χαστούκισε μέσα στο σχολείο – Διατάχθηκε ΕΔΕ
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Ο καθηγητής συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για έργω εξύβριση, ενώ η αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης διέταξε ΕΔΕ για τη διερεύνηση του περιστατικού.
Καταγγελία σε βάρος καθηγητή λυκείου στη Θεσσαλονίκη υπέβαλε 16χρονη μαθήτρια, υποστηρίζοντας ότι ο εκπαιδευτικός τη χαστούκισε έπειτα από διαπληκτισμό που είχαν το πρωί στον χώρο του σχολικού συγκροτήματος.
Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, για 58χρονο γυμναστή, ο οποίος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για έργω εξύβριση.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ενώ διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), προκειμένου να διερευνηθεί η υπόθεση.
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Στην Κατηγορία: ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ