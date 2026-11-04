Τι συνέβη τελικά στα επεισόδια στην Πανεπιστημιούπολη: Μπαράζ ανακοινώσεων και ερωτήματα για την ασφάλεια των φοιτητών

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Τρεις φοιτητές τραυματίστηκαν κατά την εισβολή ομάδας περίπου 40 κουκουλοφόρων στη συνέλευση φοιτητών του Τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ, στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Για «δολοφονική εισβολή ομάδας κουκουλοφόρων εξωπανεπιστημιακών στους χώρους του Τμήματος Μαθηματικών», κάνει λόγο ανακοίνωση της διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών υπογραμμίζοντας ότι «η βία δεν έχει θέση πουθενά και πολύ περισσότερο σε χώρους εκπαίδευσης όπως τα πανεπιστήμια».

Από τηνεισβολή περίπου 40 ατόμων στη συνέλευση των φοιτητών τραυματίστηκαν τρεις φοιτητές. Συγκεκριμένα ένας τραυματίστηκε στο λαιμό και στο κεφάλι. Ο δεύτερος στα κάτω άκρα ενώ ο τρίτος υπέστη εγκαύματα στα χέρια από βόμβα μολότοφ. Και οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές η ομάδα επιτέθηκε με ρόπαλα και στυλιάρια, αρχικά, στην περιφρούρηση που υπήρχε έξω από την αίθουσα και στη συνέχεια εισέβαλλαν μέσα στην αίθουσα όπου πέταξαν μια βόμβα μολότοφ και δύο φωτοβολίδες.

Η διοίκηση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καταδίκασε την επίθεση, οποία είχε αποτέλεσμα τον τραυματισμό φοιτητών και ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και ότι αναμένει από τις αρμόδιες Αρχές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «να οδηγήσουν άμεσα τους εγκληματίες στη δικαιοσύνη».

Στη σχετική ανακοίνωση, το ΕΚΠΑ αναφέρει αναλυτικότερα: «Στα θέματα ασφάλειας και προστασίας των φοιτητών και του προσωπικού παραμένουμε ανυποχώρητοι. Το τελευταίο διάστημα στο Πανεπιστήμιό μας εκκενώθηκαν δεκάδες κατειλημμένοι χώροι, οι οποίοι επέστρεψαν στους φοιτητές και στο προσωπικό του Πανεπιστημίου καλύπτοντας ανάγκες εκπαιδευτικές και λειτουργικές.

Βρισκόμαστε συνεχώς δίπλα στους τραυματίες φοιτητές και σε συνεργασία με το Γ.Ν.Α. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ συνδράμουμε με κάθε τρόπο στην ταχεία ανάρρωση τους. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται καλή και δεν διατρέχουν κίνδυνο».

Υπ. Παιδείας: Ζητά εξηγήσεις από την Πρυτανεία του ΕΚΠΑ

Την «απερίφραστη καταδίκη» των επεισοδίων που σημειώθηκαν νωρίτερα σήμερα, Τετάρτη, στο Τμήμα Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου εξέφρασε το υπουργείο Παιδείας.

«Η βία στο πανεπιστήμιο προσβάλλει την ακαδημαϊκή κοινότητα, υπονομεύει την ελευθερία της έκφρασης και στρέφεται ευθέως κατά του δικαιώματος των φοιτητών να σπουδάζουν σε ένα περιβάλλον ασφάλειας και σεβασμού», ανέφερε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας.

«Είναι απαράδεκτο μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να βιώνουν τη βία και τον φόβο στον χώρο όπου σπουδάζουν, εργάζονται και δημιουργούν», καταλήγει η ανακοίνωση, επισημαίνοντας ότι οι αρμόδιες Αρχές θα διερευνήσουν τις συνθήκες των επεισοδίων και θα εξακριβώσουν τι συνέβη.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, η πολιτική ηγεσία ζήτησε από την Πρυτανεία του ΕΚΠΑ άμεση έγγραφη ενημέρωση για τα ακόλουθα:

– Εάν υπάρχουν επιβεβαιωμένοι τραυματισμοί και ποιος είναι ο αριθμός των τραυματιών.

– Εάν παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

– Πότε ενημερώθηκε η φύλαξη του Ιδρύματος και σε ποιες ενέργειες προχώρησε.

– Ποια μέτρα θα ληφθούν για την ασφαλή πρόσβαση των φοιτητών στο Τμήμα Μαθηματικών και με ποιον τρόπο θα ενημερωθούν για τη διεξαγωγή των μαθημάτων της επόμενης ημέρας.

ΚΝΕ: Τα επεισόδια στην Πανεπιστημιούπολη είναι ξένα προς τη δράση του φοιτητικού κινήματος

«Καταγγέλλουμε τη μαφιόζικη επίθεση εναντίον της παράταξης “ΕΑΑΚ”, στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, από ομάδα που δεν έχει καμία σχέση με τους φοιτητικούς συλλόγους» αναφέρει, σε ανακοίνωσή της, η ΚΝΕ και σημειώνει:

«Τέτοιες ενέργειες όχι μόνο είναι ξένες προς τη δράση του φοιτητικού κινήματος, αλλά ρίχνουν και νερό στο μύλο της κρατικής καταστολής, τροφοδοτούν τα διακηρυγμένα σχέδια κυβέρνησης και ΕΕ για ένταση του αυταρχισμού.

Δεν είναι τυχαίο ότι τέτοιου είδους ενέργειες -γι’ ακόμα μια φορά- εκτυλίσσονται λίγο πριν τον αγωνιστικό εορτασμό της 53ης επετείου του ξεσηκωμού του Πολυτεχνείου και σε μια περίοδο που φουντώνουν οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις της νεολαίας στη χώρα μας και σε όλη την Ευρώπη».

«Το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα θα δώσει απάντηση με τη μαζική συμμετοχή φοιτητών και φοιτητριών στις κινητοποιήσεις των επόμενων ημερών» τονίζει η ΚΝΕ καταλήγοντας στην ανακοίνωσή της.

ΠΑΣΠ: Διαψεύδει την εμπλοκή μελών της στα επεισόδια

Διαψεύδει κατηγορηματικά η Πανελλήνια Αγωνιστική Σπουδαστική Παράταξη (ΠΑΣΠ) δημοσιεύματα, όπως αναφέρει, που κάνουν λόγο για εμπλοκή μελών της παράταξης σε επεισόδια στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου.

Αναλυτικά το δελτίο Τύπου που ανήρτησε η ΠΑΣΠ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Ως Πανελλήνια Αγωνιστική Σπουδαστική Παράταξη διαψεύδουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για εμπλοκή μελών της παράταξης σε επεισόδια στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου.

Η συντηρητική κυβερνητική πολιτική επιχειρεί να περιορίσει την ελεύθερη πολιτική δράση στα πανεπιστήμια και αντιμετωπίζει τις φοιτητικές κινητοποιήσεις με κατασταλτικές πρακτικές. Σε αυτή τη συγκυρία, η διασπορά ανακριβών ειδήσεων που υπονομεύουν τις συλλογικές διεκδικήσεις για τη φοιτητική καθημερινότητα και την οργάνωση του εορτασμού της επετείου του Πολυτεχνείου, ενός διαχρονικού συμβόλου δημοκρατίας και συμμετοχής, θα μας βρει απέναντι.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες γνωρίζουν την πολιτική διαδρομή μας και τις αρχές που πρεσβεύουμε από την ίδρυσή μας το 1974. Υπερασπιζόμαστε σταθερά τον δημοκρατικό διάλογο και την υγιή αντιπαράθεση εντός των συλλόγων. Πιστεύουμε σε συλλόγους ανοιχτούς, μαζικούς και δημοκρατικούς, όπου οι διαφορετικές απόψεις εκφράζονται με επιχειρήματα. Καταδικάζουμε κάθε πρακτική εκφοβισμού, βίας και μπαχαλοποίησης.

Κάθε συκοφαντία μάς πεισμώνει ακόμη περισσότερο να δώσουμε τους αγώνες μας για ένα σύγχρονο και ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο και για τη βελτίωση της καθημερινότητας των φοιτητών και των φοιτητριών στα ΑΕΙ της χώρας».