Σχολεία: Νέα επιμόρφωση εκπαιδευτικών ενόψει του πολλαπλού βιβλίου – Στο επίκεντρο τρία μαθήματα

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Νέο πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και Συμβούλων Εκπαίδευσης, με προϋπολογισμό 615.000 ευρώ, δρομολογεί το υπουργείο Παιδείας, με στόχο την ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων των μαθητών στη Γλώσσα, τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες.

Η πρωτοβουλία συνδέεται με την εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών και την εισαγωγή του πολλαπλού βιβλίου από το σχολικό έτος 2027-2028, ενώ προβλέπει επιμόρφωση σε σύγχρονες διδακτικές μεθόδους, ψηφιακά εργαλεία και πρακτικές αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών.

Έμφαση στη γλωσσική, μαθηματική και φυσικο-επιστημονική κατανόηση, την κριτική σκέψη και τη βελτίωση της διδασκαλίας – Στόχος περισσότερες ευκαιρίες ουσιαστικής μάθησης για κάθε μαθητή. Νέα παρέμβαση για την ενίσχυση βασικών δεξιοτήτων των μαθητών και την ουσιαστική υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου προωθεί το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με πρόσκληση που εκδίδεται κατόπιν απόφασης της Υπουργού, Σοφίας Ζαχαράκη, συνολικού προϋπολογισμού 615.000 ευρώ.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την ποιοτική αναβάθμιση της σχολικής εκπαίδευσης, με έμφαση στην ενίσχυση των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών, αλλά και στη συνεχή υποστήριξη των εκπαιδευτικών, ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στις σύγχρονες ανάγκες της σχολικής τάξης.

Η πρόσκληση αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση επιμορφωτικού προγράμματος για την ενίσχυση των βασικών εγγραμματισμών στη σχολική εκπαίδευση, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας της διδασκαλίας και τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Αναβάθμιση της μάθησης και ενίσχυση των μαθητών

Ενίσχυση βασικών εγγραμματισμών: Καλλιέργεια του μαθηματικού, γλωσσικού και και φυσικο-επιστημονικού εγγραμματισμού, με έμφαση στην κατανόηση κειμένου, δεξιότητες απαραίτητες για τη μάθηση σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα.

Ανάπτυξη κριτικής σκέψης: Βελτίωση της ικανότητας των μαθητών να κατανοούν κείμενα, να ερμηνεύουν δεδομένα, να συνδέουν πληροφορίες και να επιλύουν προβλήματα.

Πιο αποτελεσματική και εξατομικευμένη μάθηση: Προσαρμογή της διδασκαλίας στις γνωστικές και γλωσσικές ανάγκες των μαθητών, με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής τους και της μαθησιακής τους προόδου.

Καλύτερη παρακολούθηση της προόδου: Αξιοποίηση κατάλληλων εργαλείων αξιολόγησης και ανατροφοδότησης για τον εντοπισμό δυσκολιών και την ουσιαστικότερη οικοδόμηση γνώσεων.

Ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και εμπλουτισμός της διδακτικής πρακτικής

Ενίσχυση διδακτικών δεξιοτήτων: Επιμόρφωση σε επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους μάθησης και σύγχρονες πρακτικές διδασκαλίας.

Αναβάθμιση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού: Αξιοποίηση των νέων Προγραμμάτων Σπουδών, του πολλαπλού βιβλίου και κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού για τον σχεδιασμό αποτελεσματικότερων μαθησιακών δραστηριοτήτων.

Προσαρμογή στις ανάγκες των μαθητών: Εφαρμογή διαφοροποιημένων διδακτικών πρακτικών, με βάση τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών.

Ενίσχυση της συνεργασίας και της επαγγελματικής ανάπτυξης: Συμμετοχή σε κοινότητες μάθησης, ανταλλαγή καλών πρακτικών και συνεργασία με Συμβούλους Εκπαίδευσης για τη συνεχή βελτίωση της διδασκαλίας.

Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων: Παραγωγή και χρήση επιστημονικά τεκμηριωμένου εκπαιδευτικού υλικού, με δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης και εξ αποστάσεως επιμόρφωσης.

Σταθερή προτεραιότητα η ποιότητα της σχολικής εκπαίδευσης

Η συγκεκριμένη δράση συνδέεται με τις ευρύτερες παρεμβάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την αναβάθμιση του περιεχομένου της σχολικής εκπαίδευσης, την εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών και την προετοιμασία για την εισαγωγή του πολλαπλού βιβλίου από το σχολικό έτος 2027-2028.

Η έμφαση στους βασικούς εγγραμματισμούς ανταποκρίνεται στην ανάγκη έγκαιρου εντοπισμού και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών, καθώς και στη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών. Σε αυτήν την κατεύθυνση, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί βασικό εργαλείο για την αξιοποίηση σύγχρονων διδακτικών πρακτικών και την ουσιαστικότερη υποστήριξη κάθε παιδιού μέσα στη σχολική τάξη.

Η δράση εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού 2026-2030, στον άξονα προτεραιότητας «Ενίσχυση και αναβάθμιση της Εκπαίδευσης», και χρηματοδοτείται από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ).

Στους δυνητικούς δικαιούχους περιλαμβάνονται το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), λοιποί φορείς και το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.

Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της προσπάθειας για τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης, την ενίσχυση του παιδαγωγικού έργου και τη διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού συστήματος που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες μαθησιακές προκλήσεις, με επίκεντρο τις ανάγκες των μαθητών και τη στήριξη των εκπαιδευτικών.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε:

«Η εισαγωγή των νέων προγραμμάτων σπουδών και του πολλαπλού βιβλίου από το επόμενο σχολικό έτος σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή για το ελληνικό σχολείο. Την ίδια στιγμή, τα πρόσφατα αποτελέσματα της έρευνας PISA αναδεικνύουν την ανάγκη να ενισχύσουμε τις βασικές δεξιότητες των μαθητών μας, μια προτεραιότητα που βρίσκεται και στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής.

Σε αυτή τη συγκυρία, η ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των συμβούλων εκπαίδευσης αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Στόχος μας είναι να τους εφοδιάσουμε με τις γνώσεις, τα εργαλεία και την παιδαγωγική υποστήριξη που χρειάζονται, ώστε να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τις νέες δυνατότητες και να βοηθήσουν κάθε μαθητή και κάθε μαθήτρια να αναπτύξει βασικές δεξιότητες εγγραμματισμού που είναι απαραίτητες για τη μάθηση και τη ζωή.

Γιατί καμία εκπαιδευτική αλλαγή δεν μπορεί να πετύχει χωρίς τους εκπαιδευτικούς και καμία μεταρρύθμιση δεν έχει πραγματική αξία αν δεν βελτιώνει τη μάθηση των παιδιών μας».