Αλλαγές στην Παιδεία: Σε διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο – Τι προβλέπεται για ΑΣΠΑΙΤΕ, σχολεία και πανεπιστήμια
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Από την ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ στο ΕΚΠΑ έως τις ρυθμίσεις για σχολεία, επαγγελματική εκπαίδευση και αθλητισμό, το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας τίθεται σε δημόσια διαβούλευση από τις 5 έως τις 19 Νοεμβρίου.
Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τίθεται από σήμερα, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, το νέο πολυθεματικό νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, το οποίο περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα πανεπιστήμια, την επαγγελματική εκπαίδευση και τον αθλητισμό.
Στο επίκεντρο βρίσκεται η προβλεπόμενη ένταξη της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), ενώ το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για την εκκλησιαστική εκπαίδευση και τη σύσταση οργανικών θέσεων κληρικών της Ομογένειας.
Η διαδικασία διαβούλευσης θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 19 Νοεμβρίου, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να καταθέσουν παρατηρήσεις και προτάσεις επί των προτεινόμενων διατάξεων.
Δείτε εδώ το νομοσχέδιο
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