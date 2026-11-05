Αλλαγές στην Παιδεία: Σε διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο – Τι προβλέπεται για ΑΣΠΑΙΤΕ, σχολεία και πανεπιστήμια

Αυξήσεις στο επίδομα γέννησης για οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά προβλέπει η νέα ρύθμιση, με πρόσθετη ενίσχυση 1.000 ευρώ και αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026. Πώς διαμορφώνονται τα ποσά, τι ισχύει για τις δόσεις και ποιοι δεν θα χρειαστεί να υποβάλουν νέα αίτηση.