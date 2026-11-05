Τέλος εποχής για την ΑΣΠΑΙΤΕ: Εντάσσεται στο ΕΚΠΑ – Τι αλλάζει για τους φοιτητές και τα πτυχία τους

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Σημαντικές αλλαγές στην ανώτατη εκπαίδευση φέρνει η σχεδιαζόμενη ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ στο ΕΚΠΑ. Το νομοσχέδιο προβλέπει μεταβατικές ρυθμίσεις για τη συνέχιση των σπουδών των ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών, ενώ από το ακαδημαϊκό έτος 2027–2028 προγραμματίζεται η εισαγωγή φοιτητών στο νέο πενταετές Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανικών.

Νέα δεδομένα για τους φοιτητές της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) δημιουργεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, το οποίο προβλέπει την ένταξη της Σχολής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Σημαντικές αλλαγές στον ακαδημαϊκό χάρτη και στο μέλλον των φοιτητών της ΑΣΠΑΙΤΕ δρομολογεί το νέο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, το οποίο προβλέπει την ένταξη της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Η μεταρρύθμιση συνοδεύεται από τη δημιουργία του Τμήματος Εκπαιδευτικών Μηχανικών, αλλά και από ειδικές ρυθμίσεις για τους ήδη εγγεγραμμένους φοιτητές, οι οποίοι θα μπορούν είτε να ολοκληρώσουν το υφιστάμενο πρόγραμμα σπουδών τους είτε, υπό προϋποθέσεις, να συνεχίσουν με πρόσθετα μαθήματα για να αποκτήσουν πανεπιστημιακό πτυχίο από το νέο Τμήμα.

Το νομοσχέδιο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στις 5 Νοεμβρίου 2026, η οποία θα διαρκέσει έως τις 19 Νοεμβρίου, στις 10:00 το πρωί. Στο επίκεντρο των ρυθμίσεων βρίσκεται η ενσωμάτωση της ΑΣΠΑΙΤΕ στο ΕΚΠΑ και η διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου σπουδών, με πρόβλεψη για τη συνέχιση των υφιστάμενων προγραμμάτων και τη μετάβαση στη νέα πανεπιστημιακή δομή.

Ιδιαίτερη σημασία για τους φοιτητές έχει το άρθρο 6, το οποίο καθορίζει ποιοι εντάσσονται στο ΕΚΠΑ, ποιον τίτλο σπουδών μπορούν να λάβουν και ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν όσοι επιθυμούν να ακολουθήσουν το πρόγραμμα του Τμήματος Εκπαιδευτικών Μηχανικών.

Τι σημαίνει η ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ στο ΕΚΠΑ

Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση προβλέπει την ενσωμάτωση της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και τη λειτουργία του νέου Τμήματος Εκπαιδευτικών Μηχανικών στη Σχολή Επιστημών Αγωγής.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την αλλαγή του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου της Σχολής, με τις εκπαιδευτικές και διοικητικές αρμοδιότητες να εντάσσονται στη νέα πανεπιστημιακή δομή.

Ωστόσο, η αλλαγή δεν συνεπάγεται ότι οι σημερινοί φοιτητές θα πρέπει να εγκαταλείψουν το πρόγραμμα στο οποίο εισήχθησαν ή ότι θα λάβουν αυτομάτως διαφορετικό πτυχίο.

Αντίθετα, το σχέδιο νόμου προβλέπει συγκεκριμένες μεταβατικές διατάξεις, ώστε οι ήδη εγγεγραμμένοι να μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους.

Ποιοι φοιτητές εντάσσονται αυτοδικαίως στο ΕΚΠΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 6, στο ΕΚΠΑ εντάσσονται αυτοδικαίως οι φοιτητές των προγραμμάτων πρώτου κύκλου της ΑΣΠΑΙΤΕ που, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, δεν έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους για την απόκτηση πτυχίου.

Η ίδια πρόβλεψη ισχύει και για όσους εγγράφονται στη Σχολή κατά το ακαδημαϊκό έτος 2026–2027.

Οι φοιτητές αυτοί διατηρούν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με το πρόγραμμα του Τμήματος στο οποίο εισήχθησαν, εντός της ανώτατης διάρκειας φοίτησης που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Το χρονικό όριο καθορίζεται με βάση το άρθρο 76 και τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 454 του νόμου 4957/2022, ανάλογα με το έτος εισαγωγής τους.

Οι δύο επιλογές για την απόκτηση πτυχίου

Το νομοσχέδιο προβλέπει δύο διαφορετικές διαδρομές για τους φοιτητές που καλύπτονται από τις μεταβατικές διατάξεις.

Η πρώτη επιλογή είναι να συνεχίσουν κανονικά το πρόγραμμα σπουδών της ΑΣΠΑΙΤΕ, να ολοκληρώσουν τις προβλεπόμενες ακαδημαϊκές υποχρεώσεις και να λάβουν τίτλο αντίστοιχο και ισότιμο με εκείνον που χορηγείται από τη Σχολή.

Η δεύτερη επιλογή αφορά όσους επιθυμούν να αποκτήσουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από το νέο Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανικών του ΕΚΠΑ.

Για να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα, πρέπει πρώτα να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις που απαιτούνται για το αρχικό πτυχίο τους.

Στη συνέχεια, αντί να προχωρήσουν στην ορκωμοσία και στην απόκτηση του τίτλου της αρχικής διαδρομής, μπορούν να αιτηθούν την παρακολούθηση πρόσθετων μαθημάτων σε μία από τις κατευθύνσεις του νέου Τμήματος.

Η επιτυχής ολοκλήρωση αυτών των πρόσθετων υποχρεώσεων οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Μηχανικών.

Πότε και πώς υποβάλλεται η αίτηση

Η επιλογή της πρόσθετης φοίτησης προϋποθέτει την υποβολή αίτησης στη Γραμματεία του Τμήματος Εκπαιδευτικών Μηχανικών.

Η προθεσμία είναι ιδιαίτερα συγκεκριμένη: ο φοιτητής έχει στη διάθεσή του 30 ημέρες από την ανάρτηση της βαθμολογίας του τελευταίου μαθήματος ή της τελευταίας ακαδημαϊκής δραστηριότητας, με την οποία ολοκληρώνει τις προϋποθέσεις για την ανακήρυξή του ως πτυχιούχου.

Το άρθρο 6 χαρακτηρίζει την προθεσμία αποκλειστική. Αυτό σημαίνει ότι η δυνατότητα υποβολής της αίτησης συνδέεται άμεσα με την ολοκλήρωση των αρχικών σπουδών και δεν μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος.

Το νομοσχέδιο προβλέπει δυνατότητα ανάκλησης της αίτησης για την παρακολούθηση του νέου προγράμματος.

Η ανάκληση μπορεί να πραγματοποιηθεί με νέα αίτηση μέσα σε διάστημα έξι μηνών από την υποβολή της αρχικής αίτησης.

Σε αυτή την περίπτωση, ο φοιτητής επιστρέφει στην αρχική επιλογή και λαμβάνει τίτλο σπουδών αντίστοιχο και ισότιμο με εκείνον της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Ωστόσο, η απόφαση αυτή δεν μπορεί να ανατραπεί με νέα αίτηση για την ίδια διαδικασία, καθώς η διάταξη απαγορεύει ρητά την εκ νέου υποβολή της.

Πενταετής προθεσμία για το νέο πτυχίο – Πότε προβλέπεται διαγραφή

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η πρόβλεψη για τη διάρκεια της πρόσθετης φοίτησης.

Σύμφωνα με το άρθρο 6, όσοι επιλέξουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο πρόγραμμα του Τμήματος Εκπαιδευτικών Μηχανικών θα πρέπει να τις ολοκληρώσουν εντός πέντε ετών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Εάν δεν καταφέρουν να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες ακαδημαϊκές υποχρεώσεις μέσα στο προβλεπόμενο διάστημα, προβλέπεται η διαγραφή τους.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά την επιλογή απόκτησης πτυχίου του νέου Τμήματος και δεν ταυτίζεται με τα χρονικά όρια φοίτησης όσων συνεχίζουν αποκλειστικά το αρχικό πρόγραμμα της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Ποια πρόσθετα μαθήματα θα απαιτούνται

Το άρθρο 6 δεν προσδιορίζει συγκεκριμένο αριθμό πρόσθετων μαθημάτων για κάθε φοιτητή.

Η αντιστοίχιση των προγραμμάτων σπουδών της ΑΣΠΑΙΤΕ με το πρόγραμμα του Τμήματος Εκπαιδευτικών Μηχανικών, καθώς και ο καθορισμός των απαιτούμενων μαθημάτων και άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 9 του νομοσχεδίου.

Επομένως, οι φοιτητές θα χρειαστεί να ενημερωθούν για τις ειδικότερες αποφάσεις που θα καθορίσουν τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις της πρόσθετης φοίτησης.

Τι προβλέπεται για τις βεβαιώσεις και τους αποφοίτους

Η μετάβαση στο νέο πανεπιστημιακό σχήμα συνοδεύεται και από αλλαγές στις διοικητικές αρμοδιότητες.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η Συνέλευση και η Γραμματεία του Τμήματος Εκπαιδευτικών Μηχανικών θα είναι αρμόδιες για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών, την απονομή τίτλων και την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων.

Η αρμοδιότητα αυτή θα επεκτείνεται και στην έκδοση σχετικών εγγράφων για τους αποφοίτους των Τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Παράλληλα, το διδακτικό προσωπικό που προέρχεται από τα εντασσόμενα Τμήματα θα συνεχίσει να αναλαμβάνει τη διδασκαλία, την εποπτεία της πρακτικής άσκησης και την αξιολόγηση των φοιτητών.

Η κατανομή του διδακτικού έργου θα πραγματοποιείται από τη Συνέλευση του Τμήματος Εκπαιδευτικών Μηχανικών.

Πότε θα πιστοποιηθεί το νέο πρόγραμμα σπουδών

Για το πρόγραμμα πρώτου κύκλου του νέου Τμήματος προβλέπεται διαδικασία πιστοποίησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Το άρθρο 6 θέτει ως καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωσή της την 31η Αυγούστου 2029.

Πρόκειται για ένα ακόμη χρονικό ορόσημο της σχεδιαζόμενης μετάβασης της ΑΣΠΑΙΤΕ στο ΕΚΠΑ.

Δείτε το νομοσχέδιο εδώ