ΑΠΘ: Έως και 2.000 ευρώ στους δικαιούχους του στεγαστικού επιδόματος από το Υπουργείο Παιδείας

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Επιχορήγηση ύψους 1.036.500 ευρώ λαμβάνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με απόφαση που ενέκρινε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη για την στήριξη των φοιτητών.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το οικονομικό έτος 2026 και αφορά την οικονομική στήριξη των φοιτητών και των οικογενειών τους που επιβαρύνονται με το κόστος διαμονής σε πόλη διαφορετική από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας προωθεί και την αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης των φοιτητών στις εστίες του ΑΠΘ με δράσεις ανακαίνισης των δωματίων και των χώρων υγιεινής.

Αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Παιδείας «το 2019 το ετήσιο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ανερχόταν σε 1.000 ευρώ. Σήμερα, για τους δικαιούχους φοιτητές που σπουδάζουν στη Θεσσαλονίκη, έχει αυξηθεί στα 1.500 ευρώ, δηλαδή κατά 50%, ενώ σε περίπτωση συγκατοίκησης ανέρχεται στα 2.000 ευρώ, ποσό διπλάσιο σε σχέση με το 2019.

Πρόκειται για μια ουσιαστική αύξηση της άμεσης οικονομικής ενίσχυσης, η οποία συμβάλλει στην κάλυψη μέρους των στεγαστικών δαπανών και στηρίζει την προσπάθεια των νέων να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Για τις οικογένειες που καλούνται να συντηρούν ένα δεύτερο νοικοκυριό, κάθε πρόσθετο ποσό ενίσχυσης έχει πραγματική σημασία για τον ετήσιο προϋπολογισμό τους».

Η συγκεκριμένη επιχορήγηση εντάσσεται στη συνολικότερη ενίσχυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τόσο ως προς τη φοιτητική μέριμνα όσο και ως προς τη λειτουργία και την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών του. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Ιδρύματος, η οποία το 2020 ανερχόταν σε περίπου 12,5 εκατ. ευρώ, διαμορφώνεται το 2026 στα 15.621.144 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση περίπου 25%. Παράλληλα, έχουν εγκριθεί πρόσθετες χρηματοδοτήσεις, μεταξύ των οποίων 2.580.727 ευρώ το 2025 για έργα συντήρησης και αναβάθμισης κτηριακών εγκαταστάσεων, επιστημονικών εργαστηρίων και τεχνικών υποδομών, καθώς και 246.400 ευρώ το 2026 για την κάλυψη της μισθοδοσίας εντεταλμένων διδασκόντων κατά το διάστημα Σεπτεμβρίου–Δεκεμβρίου. Πρόκειται για παρεμβάσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών διδασκαλίας, έρευνας και καθημερινής ακαδημαϊκής ζωής.

Ανακαίνιση στις φοιτητικές εστίες

Παράλληλα, για το οικονομικό έτος 2026 εγκρίθηκε επιχορήγηση ύψους περίπου 4,8 εκατ. ευρώ για τη δωρεάν σίτιση των φοιτητών του ΑΠΘ, ενισχύοντας έναν ακόμη βασικό πυλώνα της φοιτητικής μέριμνας.

Ιδιαίτερη προτεραιότητα έχει δοθεί στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτελείου, με στόχο την αντιμετώπιση συσσωρευμένων προβλημάτων και τη δημιουργία ασφαλέστερων και πιο σύγχρονων χώρων διαμονής.

Στις τέσσερις φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ, συνολικής δυναμικότητας 1.491 κλινών, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί επιμέρους παρεμβάσεις ανακαίνισης δωματίων και χώρων υγιεινής. Επιπλέον, έχει εγκριθεί χρηματοδότηση 779.118,21 ευρώ για την αποκατάσταση και αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, την αντικατάσταση ηλεκτρολογικών υποδομών και την ενίσχυση της πυρασφάλειας.

Ταυτόχρονα, και οι τέσσερις εστίες του Αριστοτελείου έχουν ενταχθεί στον σχεδιασμό του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος συνολικού προϋπολογισμού 226,36 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση 17 φοιτητικών εστιών σε ολόκληρη τη χώρα. Οι σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες προγραμματίζεται να ξεκινήσουν από το 2027, με στόχο την εκτεταμένη βελτίωση των στεγαστικών υποδομών τα επόμενα χρόνια.

Η στήριξη στους φοιτητές σε νούμερα

Σε πανελλαδικό επίπεδο, η ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας αποτυπώνεται τόσο στον αριθμό των ωφελουμένων όσο και, κυρίως, στο ύψος της οικονομικής στήριξης που λαμβάνουν. Το ακαδημαϊκό έτος 2018–2019 είχαν εγκριθεί 43.977 αιτήσεις για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, ενώ το 2025 το επίδομα έλαβαν 44.840 φοιτητές. Την ίδια περίοδο, το ποσό της ενίσχυσης ανά δικαιούχο αυξήθηκε σημαντικά, από τα 1.000 ευρώ σε έως 2.500 ευρώ, ανάλογα με τον τόπο φοίτησης και τη συγκατοίκηση. Παράλληλα, οι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι αυξήθηκαν από 41,76 εκατ. ευρώ το 2019 σε προβλεπόμενα 90 εκατ. ευρώ για το 2026, καταγράφοντας αύξηση περίπου 115%. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει την ενίσχυση της οικονομικής στήριξης που φτάνει στους φοιτητές και στις οικογένειές τους, με υψηλότερα ποσά ανά δικαιούχο.

«Η ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας παραμένει βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με παρεμβάσεις που συνδυάζουν την άμεση οικονομική υποστήριξη των φοιτητών με τη βελτίωση των υποδομών στέγασης και σίτισης και τη συνολικότερη ενίσχυση της λειτουργίας των δημόσιων πανεπιστημίων.

Γιατί το ουσιαστικό αποτέλεσμα της φοιτητικής μέριμνας δεν αποτυπώνεται μόνο στους διαθέσιμους πόρους, αλλά στην πραγματική στήριξη που φτάνει στους φοιτητές και στις οικογένειές τους. Στη δυνατότητα κάθε νέου και κάθε νέας να αφοσιώνεται στις σπουδές του, με λιγότερα οικονομικά εμπόδια και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης», καταλήγει στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο Παιδείας.