Σοκαριστική επίθεση σε βάρος μαθήτριας στην Πάτρα – Οργανωμένη φασιστική επίθεση καταγγέλει η ΚΝΕ

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Για οργανωμένη φασιστική επίθεση σε βάρος μαθήτριας, μέλους της ΚΝΕ, και φοιτητών κάνει λόγο η ΚΝΕ, καταγγέλλοντας παράλληλα ότι συνελήφθησαν και τραυματισμένα μέλη της

Σε 12 συλλήψεις για υπόθεση συμπλοκής προχώρησε η αστυνομία στην Πάτρα. Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, σύμφωνα με καταγγελία ανήλικης μαθήτριας, χθες το βράδυ, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, ομάδα περίπου 15 ατόμων πλησίασαν το σπίτι της, όπου την εξύβρισαν και την απείλησαν. Στη συνέχεια, έπειτα από κάλεσμα της μαθήτριας, μετέβησαν στο σημείο συγγενικά και φιλικά της πρόσωπα.

Κατά την διάρκεια συνομιλιών, προσήλθαν ακόμη 15 άτομα της πρώτης ομάδας, οι οποίοι συνεπλάκησαν με τους ήδη παρευρισκόμενους, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οκτώ άτομα και να διακομισθούν σε νοσοκομείο. Στο πλαίσιο διερεύνησης του περιστατικού έγιναν αναζητήσεις από τους αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, της ομάδας ΔΙΑΣ και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και εντόπισαν αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τέσσερις κατηγορούμενοι.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο αυτοκίνητο βρέθηκαν ένα πιστόλι Tokarev με γεμιστήρα που περιείχε πέντε φυσίγγια, ένα πλαστικό ομοίωμα σιδηρογροθιάς, μία κουκούλα τύπου full face, ένα κράνος και μικροποσότητα κάνναβης. Παράλληλα, συνελήφθησαν τα οκτώ άτομα που είχαν διακομισθεί στο νοσοκομείο για τα αδικήματα της συμπλοκής και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Αντιφασιστικό συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Ταραμπούρα της Πάτρας, με πρωτοβουλία φορέων της πόλης, μετά το συγκεκριμένο επεισόδιο.

ΚΝΕ: Δολοφονική επίθεση φασιστών

«Καταγγέλλουμε την οργανωμένη, δολοφονική επίθεση φασιστών με μπράβους, μαχαίρια και σιδερογροθιές εναντίον αγωνίστριας μαθήτριας, μέλους της ΚΝΕ, την οποία είχαν στοχοποιήσει εδώ και μέρες, καθώς και εναντίον φοιτητών, μελών της ΚΝΕ, που βρέθηκαν στο πλευρό της για να την υπερασπιστούν, το βράδυ της Τρίτης, στην περιοχή της Νεάπολης Ζαρουχλέικων στην Πάτρα», αναφέρει, σε ανακοίνωσή της, η ΚΝΕ.

Όπως σημειώνει, μεταξύ άλλων, «από τη δολοφονική επίθεση τραυματίστηκαν 8 μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Με την άμεση αντίδραση των κομμουνιστών και κατοίκων της γειτονιάς, οι φασίστες τράπηκαν σε φυγή, ενώ συνελήφθησαν 4 φασιστοειδή».

«Η πρόκληση, όμως, δεν σταμάτησε εκεί. Κράτος και δικαιοσύνη τόλμησαν να προχωρήσουν στη σύλληψη των μελών του ΚΚΕ και της ΚΝΕ που μεταφέρθηκαν τραυματισμένα στο νοσοκομείο με την κατηγορία της “συμπλοκής”. Αντί να συλληφθούν και να διωχθούν οι φασίστες που οργάνωσαν και εκτέλεσαν τη δολοφονική επίθεση, επιχειρείται για μια ακόμα φορά να εξισωθούν τα θύματα με τους θύτες, να παρουσιαστεί μια οργανωμένη φασιστική επίθεση ως δήθεν “συμπλοκή” μεταξύ δύο πλευρών. Πρόκειται για απαράδεκτη και προκλητική μεθόδευση, που αντικειμενικά ξεπλένει τη φασιστική εγκληματική δράση. Είναι βαθιά γελασμένοι αν πιστεύουν ότι με τέτοιες ενέργειες μπορούν να τρομοκρατήσουν το μαθητικό και φοιτητικό κίνημα, τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ,» τονίζεται στην ανακοίνωση.

«Οι φασίστες ενοχλούνται από την πρωτοπόρα δράση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, από την πάλη τους για την ανατροπή του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος, που γεννά και θρέφει τον φασισμό», επισημαίνεται και υπογραμμίζεται: «Δεν είναι τυχαίο ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε μόλις δύο μέρες πριν από τα νέα μαθητικά και φοιτητικά συλλαλητήρια στις 5 Νοέμβρη. Γι’ αυτό στοχοποίησαν μια πρωτοπόρα μαθήτρια, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Πάτρας, και εκλεγμένους συνδικαλιστές φοιτητές, γνωστούς για την αγωνιστική τους δράση», προσθέτει η ΚΝΕ και καταλήγει:

«Σε μια περίοδο που εντείνεται η πολεμική προετοιμασία και κλιμακώνονται τα μέτρα καταστολής ενάντια στο εργατικό – λαϊκό κίνημα, αξιοποιούνται και οι φασιστικές συμμορίες, τα εγκληματικά τους σχέδια, που στηρίζονται πολύμορφα από το σύστημα και το κράτος του.

Όμως, οι φασίστες και τα αφεντικά τους να το βάλουν καλά στο μυαλό τους: Δεν θα τους περάσει. Η οργανωμένη δράση του εργατικού – λαϊκού κινήματος, ο αγώνας των μαθητών και των φοιτητών, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε σχολείο, σχολή και γειτονιά, μπορούν να αντιμετωπίσουν αποφασιστικά τις φασιστικές συμμορίες και να στείλουν τα φασιστικά μορφώματα και τα αφεντικά τους στον σκουπιδοτενεκέ της Ιστορίας.

Απαιτούμε:

– Να σταματήσει τώρα κάθε δίωξη σε βάρος των 6 μελών του ΚΚΕ και της ΚΝΕ που δέχθηκαν τη δολοφονική επίθεση.

– Να συλληφθούν και να καταδικαστούν οι φασίστες που οργάνωσαν και εκτέλεσαν την εγκληματική επίθεση.

Δεν θα επιτρέψουμε στις φασιστικές ομάδες να σηκώσουν κεφάλι.

Δυναμώνουμε τον αγώνα ενάντια στον φασισμό και το σύστημα που τον γεννά.

Όλοι αύριο, 5 Νοέμβρη, στα μαθητικά και φοιτητικά συλλαλητήρια».