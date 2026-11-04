Προσλήψεις ΙΚΥ: 48 θέσεις εργασίας για τα προγράμματα Erasmus+ και EPALE – Πότε λήγει η προθεσμία
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Οι θέσεις αφορούν ειδικότητες στη διαχείριση προγραμμάτων, τον οικονομικό έλεγχο, την επικοινωνία και την υποστήριξη προμηθειών και της ευρωπαϊκής πλατφόρμας EPALE.
Σε 48 προσλήψεις προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προχωρά το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), για την κάλυψη αναγκών υλοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+ και EPALE.
Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια ενός έτους και αφορούν πέντε διαφορετικές κατηγορίες θέσεων, με τη μερίδα του λέοντος να αφορά τη διαχείριση προγραμμάτων, για την οποία προβλέπονται 38 προσλήψεις.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, έως και τις 16 Νοεμβρίου 2026, με ημερομηνία αποστολής τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή της εταιρείας ταχυμεταφορών.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΙΚΥ
To Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοινώνει την υπ. αριθμ. 14565/04.11.2026 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ρ1Β346ΝΚΠΔ-ΥΘ9) για τη σύναψη σαράντα οκτώ (48) Συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ και EPALE, διάρκειας ενός (1) έτους.
Kαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, αφού διαβάσουν προσεκτικά το κείμενο της Πρόσκλησης, να υποβάλουν την αίτησή τους έως και τις 16.11.2026 (σφραγίδα ταχυδρομείου/εταιρεία ταχυμεταφοράς), συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
ER 1 – ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ (38) ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ER 2 – ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕR 3 – ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ER 4 – ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ER 5 – ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (EPALE).
Δείτε την πρόσκληση
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