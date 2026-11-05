Στο αυτόφωρο καθηγητής μετά από καταγγελία 16χρονης μαθήτριας για χαστούκι
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Σε βάρος του καθηγητή ασκήθηκε δίωξη για εξύβριση με λόγο και έργο σε βάρος ανηλίκου, ενώ η δίκη αναβλήθηκε για τις επόμενες ημέρες και ο εκπαιδευτικός αφέθηκε ελεύθερος.
Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να δικαστεί ο 58χρονος καθηγητής που συνελήφθη ύστερα από καταγγελία 16χρονης μαθήτριας ότι την χαστούκισε, μετά από λεκτικό διαπληκτισμό που είχαν μέσα σε σχολικό συγκρότημα.
Εις βάρος του 58χρονου εκπαιδευτικού ασκήθηκε ποινική δίωξη για εξύβριση με λόγο και έργο, εναντίον ανηλίκου, ενώ η δίκη αναβλήθηκε για τις επόμενες ημέρες κι αφέθηκε ελεύθερος.
Το περιστατικό φέρεται να συνέβη χθες το πρωί, όταν, σύμφωνα με την καταγγελία, ο 58χρονος γυμναστής απηύθυνε ερώτηση στην μαθήτρια που εκείνη εξέλαβε ως υποτιμητική. Ακολούθησε λογομαχία που κατέληξε στην χειροδικία, όπως κατήγγειλε η ίδια.
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