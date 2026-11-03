Στο ΣτΕ η ΔΟΕ κατά της εγκυκλίου για τα νηπιαγωγεία: «Απαράδεκτες οι πιέσεις σε προϊσταμένους»

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Η ΔΟΕ καλεί τους εκπαιδευτικούς να υπερασπιστούν τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται με παιδαγωγικά κριτήρια και να γίνονται σεβαστές από τη διοίκηση.

Σε νομική προσφυγή κατά της εγκυκλίου του υπουργείου Παιδείας για την κατανομή των τμημάτων στα Νηπιαγωγεία προχώρησε η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ), καταθέτοντας αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ).

Η Ομοσπονδία αμφισβητεί τις κατευθύνσεις της εγκυκλίου, υποστηρίζοντας ότι, βάσει του άρθρου 11 του Π.Δ. 79/2017, η αρμοδιότητα για την κατανομή των τμημάτων ανήκει στον Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος οφείλει να αποφασίζει με γνώμονα τις παιδαγωγικές ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε σχολικής μονάδας.

Παράλληλα, επικαλείται τη γνωμοδότηση της νομικής της συμβούλου, σύμφωνα με την οποία η συνεκτίμηση των διοικητικών υποχρεώσεων της προϊσταμένης δεν στοιχειοθετεί πειθαρχικό παράπτωμα, και ζητά να σταματήσουν οι πιέσεις προς τους νηπιαγωγούς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ενημερώνει όλους/όλες τους/τις συναδέλφους, ότι σε συνέχεια των με αρ. πρωτ.60/10-9-2026 και 86/17-9-2026 ανακοινώσεών του και τη νομική γνωμοδότηση που ζήτησε από τη νομική σύμβουλο και απέστειλε στις σχολικές μονάδες, προχώρησε σε αίτηση ακύρωσης της εγκυκλίου (Φ.7/117097/Δ1/08-09-2026) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ).

Η νομική αυτή ενέργεια στηρίζεται και στη γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της Ομοσπονδίας, η οποία επιβεβαιώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Π.Δ. 79/2017, αρμόδιος για την κατανομή των τμημάτων είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων, ο οποίος αποφασίζει με βάση τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε σχολικής μονάδας.

Υπενθυμίζουμε ότι η νομική γνωμοδότηση ξεκαθαρίζει ότι:

Η εγκύκλιος δεν θεσπίζει νέους κανόνες δικαίου, αλλά παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις. Η κατανομή των τμημάτων αποτελεί αρμοδιότητα του Συλλόγου Διδασκόντων, ο οποίος συνεκτιμά τις ανάγκες της σχολικής μονάδας και τις διοικητικές υποχρεώσεις της προϊσταμένης.

Εφόσον ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεκτιμήσει τις διοικητικές υποχρεώσεις της προϊσταμένης κατά τη λήψη της απόφασής του, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, δεν τίθεται ζήτημα τέλεσης κάποιου πειθαρχικού παραπτώματος.

Το Δ.Σ της Δ.Ο.Ε. απαιτεί να σταματήσουν οι πιέσεις και οι αυθαίρετες παρεμβάσεις σε βάρος των νηπιαγωγών. Να γίνονται σεβαστές οι αποφάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων που λαμβάνονται με παιδαγωγικά κριτήρια και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο!

Ταυτόχρονα, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί τις/τους συναδέλφους νηπιαγωγούς, σε συνεργασία και με την υποστήριξη των τοπικών Σ.Ε.Π.Ε., να μην υποκύψουν στις παράτυπες πιέσεις της Διοίκησης και να υπερασπιστούν σθεναρά το δικαίωμα του Συλλόγου Διδασκόντων να συντάσσει το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. συνεχίζει να υπερασπίζεται τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών, τις αρμοδιότητες των συλλογικών οργάνων και την παιδαγωγική λειτουργία των Νηπιαγωγείων, απαιτώντας τον σεβασμό των νόμιμων αποφάσεων των Συλλόγων Διδασκόντων από τις ΔΙ.Π.Ε που αντί να στηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία, δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα στους/στις συναδέλφους και στη λειτουργία των σχολικών μονάδων.