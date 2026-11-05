Επίδομα γέννησης: Ποιοι γονείς προβλέπεται να λάβουν επιπλέον 1.000 ευρώ χωρίς αίτηση

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Αυξήσεις στο επίδομα γέννησης για οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά προβλέπει η νέα ρύθμιση, με πρόσθετη ενίσχυση 1.000 ευρώ και αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026. Πώς διαμορφώνονται τα ποσά, τι ισχύει για τις δόσεις και ποιοι δεν θα χρειαστεί να υποβάλουν νέα αίτηση.

Αλλαγές στα ποσά του επιδόματος γέννησης του ΟΠΕΚΑ προβλέπει η νέα ρύθμιση, με τις μεγαλύτερες ενισχύσεις να κατευθύνονται στις πολύτεκνες οικογένειες. Το επίδομα μπορεί να φτάσει έως και τις 7.500 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, ενώ για όσους απέκτησαν τέταρτο ή επόμενο παιδί μέσα στο 2026 προβλέπεται πρόσθετη ενίσχυση 1.000 ευρώ, με αναδρομική εφαρμογή από την αρχή του έτους.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για τους γονείς που έχουν ήδη λάβει το επίδομα με βάση τα προηγούμενα ποσά. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται για τη ρύθμιση, η διαφορά θα καταβάλλεται χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση, καθώς ο επανυπολογισμός θα πραγματοποιείται μέσω του ΟΠΕΚΑ.

Η αναπροσαρμογή συνδέεται με τροποποίηση του νόμου 4659/2020 και αφορά αποκλειστικά τις γεννήσεις από το τέταρτο παιδί και μετά. Αντίθετα, τα ποσά για το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο παιδί παραμένουν αμετάβλητα.

Επίδομα γέννησης: Ποιες οικογένειες δικαιούνται επιπλέον 1.000 ευρώ

Η αύξηση που περιγράφεται στη ρύθμιση αφορά τις οικογένειες που απέκτησαν τέταρτο, πέμπτο ή επόμενο παιδί από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Για τη γέννηση τέταρτου παιδιού, το ποσό προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 4.500 ευρώ, έναντι 3.500 ευρώ προηγουμένως. Πρόκειται για αύξηση 1.000 ευρώ, η οποία καλύπτει και τις επιλέξιμες γεννήσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος.

Αντίστοιχα, για το πέμπτο παιδί η ενίσχυση προβλέπεται να ανέλθει στα 5.500 ευρώ, από 4.500 ευρώ με την προηγούμενη κλίμακα.

Η ίδια πρόσθετη ενίσχυση εφαρμόζεται και για τις επόμενες γεννήσεις, με το ποσό να διαμορφώνεται στα 6.500 ευρώ για το έκτο παιδί και να φτάνει τα 7.500 ευρώ για το έβδομο.

Η αύξηση δεν αφορά το σύνολο των νέων γονέων, αλλά μόνο όσους πληρούν τις προϋποθέσεις για το τέταρτο ή επόμενο παιδί.

Όλα τα ποσά του επιδόματος γέννησης ανά παιδί

Με βάση την κλίμακα που παρουσιάζεται στη ρύθμιση, το επίδομα γέννησης διαφοροποιείται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών της οικογένειας.

Για το πρώτο παιδί προβλέπεται ενίσχυση 2.400 ευρώ, η οποία καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 1.200 ευρώ.

Για το δεύτερο παιδί, το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 2.700 ευρώ, με κάθε δόση να διαμορφώνεται στα 1.350 ευρώ.

Στην περίπτωση του τρίτου παιδιού, το επίδομα παραμένει στα 3.000 ευρώ, με δύο καταβολές των 1.500 ευρώ.

Από το τέταρτο παιδί και μετά προβλέπονται τα αυξημένα ποσά. Συγκεκριμένα:

Τέταρτο παιδί: 4.500 ευρώ, σε δύο δόσεις των 2.250 ευρώ.

Πέμπτο παιδί: 5.500 ευρώ, σε δύο δόσεις των 2.750 ευρώ.

Έκτο παιδί: 6.500 ευρώ, σε δύο δόσεις των 3.250 ευρώ.

Έβδομο παιδί: 7.500 ευρώ, σε δύο δόσεις των 3.750 ευρώ.

Επομένως, η διαφοροποίηση σε σχέση με τα προηγούμενα ποσά ξεκινά από το τέταρτο παιδί, ενώ για τις τρεις πρώτες γεννήσεις δεν προβλέπεται μεταβολή.

Αναδρομικά χωρίς νέα αίτηση – Πώς θα γίνει η πληρωμή

Ένα από τα βασικά σημεία της ρύθμισης αφορά τον τρόπο καταβολής των αναδρομικών διαφορών.

Οι γονείς που απέκτησαν τέταρτο ή επόμενο παιδί μέσα στο 2026 και έχουν ήδη εισπράξει ολόκληρο το επίδομα με την προηγούμενη κλίμακα προβλέπεται να λάβουν την πρόσθετη ενίσχυση χωρίς να υποβάλουν εκ νέου αίτηση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιγράφουν τη διαδικασία, ο ΟΠΕΚΑ θα προχωρήσει στον επανυπολογισμό των ποσών και η διαφορά θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων.

Για παράδειγμα, οικογένεια που απέκτησε τέταρτο παιδί και έχει ήδη λάβει 3.500 ευρώ προβλέπεται να εισπράξει επιπλέον 1.000 ευρώ, ώστε το συνολικό ποσό να ανέλθει στα 4.500 ευρώ.

Διαφορετική είναι η περίπτωση των δικαιούχων που έχουν εισπράξει μόνο την πρώτη δόση. Για αυτούς, η αναπροσαρμογή προβλέπεται να ενσωματωθεί στις επόμενες πληρωμές, χωρίς να χρειαστεί επανάληψη της διαδικασίας αίτησης.

Η αυτόματη καταβολή αφορά όσους έχουν ήδη εγκριθεί ως δικαιούχοι και πληρούν τις προϋποθέσεις της προβλεπόμενης αύξησης.

Πότε προβλέπεται να καταβληθούν τα αναδρομικά

Η αναδρομική ισχύς της αύξησης τοποθετείται στην 1η Ιανουαρίου 2026, καλύπτοντας τις οικογένειες που απέκτησαν τέταρτο ή επόμενο παιδί από την ημερομηνία αυτή.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται, οι διαφορές των 1.000 ευρώ για τους δικαιούχους που έχουν ήδη εξοφληθεί προβλέπεται να καταβληθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Η ακριβής ημερομηνία πίστωσης δεν προσδιορίζεται και αναμένεται να εξαρτηθεί από τον προγραμματισμό των πληρωμών και την ολοκλήρωση της διαδικασίας επανυπολογισμού.

Τι ισχύει για τις δύο δόσεις του επιδόματος

Ο τρόπος καταβολής της ενίσχυσης παραμένει, σύμφωνα με το δημοσίευμα, σε δύο ισόποσες δόσεις μετά την έγκριση της αίτησης.

Έτσι, για οικογένεια που δικαιούται 4.500 ευρώ λόγω γέννησης τέταρτου παιδιού, κάθε δόση προβλέπεται να ανέρχεται σε 2.250 ευρώ.

Αντίστοιχα, για το πέμπτο παιδί οι δύο δόσεις διαμορφώνονται στα 2.750 ευρώ, για το έκτο στα 3.250 ευρώ και για το έβδομο στα 3.750 ευρώ.

Στις περιπτώσεις όπου έχουν ήδη καταβληθεί χρήματα με την προηγούμενη κλίμακα, η πρόσθετη ενίσχυση θα αντιμετωπιστεί μέσω της διαδικασίας αναδρομικής αναπροσαρμογής.

Ποιοι δεν επηρεάζονται από τις αλλαγές

Οι οικογένειες που απέκτησαν πρώτο, δεύτερο ή τρίτο παιδί δεν περιλαμβάνονται στις αυξήσεις που περιγράφονται.

Για τις συγκεκριμένες κατηγορίες, το επίδομα εξακολουθεί να διαμορφώνεται στα 2.400, 2.700 και 3.000 ευρώ αντίστοιχα.

Αυτό σημαίνει ότι η αναδρομική διαφορά των 1.000 ευρώ δεν αφορά κάθε γέννηση που πραγματοποιήθηκε μέσα στο 2026, αλλά μόνο τις επιλέξιμες οικογένειες από το τέταρτο παιδί και μετά.

Η βασική αλλαγή που προβλέπεται είναι η αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης για τις πολύτεκνες οικογένειες, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα αυτόματης καταβολής των διαφορών στους ήδη εγκεκριμένους δικαιούχους.