Πανικός σε νηπιαγωγείο της Λαμίας: Αρουραίος εμφανίστηκε μπροστά σε νήπια την ώρα της γιορτής – Κλείνει το σχολείο

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Οι γονείς καταγγέλλουν ότι το πρόβλημα με τα τρωκτικά ήταν γνωστό από τις αρχές Νοεμβρίου, χωρίς να έχουν ενημερωθεί εγκαίρως, και ζητούν άμεσες παρεμβάσεις για την υγιεινή και την ασφάλεια των παιδιών.

Έντονη αναστάτωση έχει προκαλέσει στους γονείς των μαθητών του 10ου Νηπιαγωγείου Λαμίας η παρουσία τρωκτικών στον χώρο του σχολείου, με τις καταγγελίες να θέτουν σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στο κτίριο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν γονείς στο LamiaReport, η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο κατά τη διάρκεια της σχολικής εκδήλωσης για την επέτειο του Πολυτεχνείου, όταν ένας αρουραίος εμφανίστηκε μπροστά στα παιδιά. Μάλιστα, το ίδιο πρωί είχε ήδη εντοπιστεί και παγιδευτεί ένα ακόμη τρωκτικό, έπειτα από την τοποθέτηση ειδικών παγίδων στον χώρο.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς, όπως υποστηρίζουν οι γονείς, τότε πληροφορήθηκαν ότι το πρόβλημα είχε παρουσιαστεί αρκετές ημέρες νωρίτερα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, από τις 3 Νοεμβρίου είχε εντοπιστεί μεγάλο ποντίκι στο σχολείο, γεγονός που οδήγησε τον Δήμο Λαμιέων να προχωρήσει σε αρχικές ενέργειες μυοκτονίας και στην τοποθέτηση παγίδων.

Οι γονείς εκφράζουν την αγανάκτησή τους για το γεγονός ότι, όπως καταγγέλλουν, δεν είχαν ενημερωθεί εγκαίρως για την παρουσία τρωκτικών στο νηπιαγωγείο. Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι μέχρι τη στιγμή των καταγγελιών δεν είχε πραγματοποιηθεί ολοκληρωμένη παρέμβαση μυοκτονίας και απολύμανσης των εγκαταστάσεων.

Κλείνει το σχολείο για δύο ημέρες

Μετά από περιστατικό η διεύθυνη Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας σε συνεργασία με το Δήμο Λαμιέων αποφάσισε την προσωρινή αναστολή λειτουργίας της σχολικής μονάδας προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες.

Την εξέλιξη αυτή επιβεβαίωσε στο LamiaReport και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Λαμιέων, Παναγιώτης Παρχαρίδης, τονίζοντας ότι ήδη έχει επιληφθεί εξειδικευμένο συνεργείο για την πλήρη μυοκτονία και απολύμανση του κτιρίου. Ως εκ τούτου, το 10ο Νηπιαγωγείο Λαμίας θα παραμείνει κλειστό την Τετάρτη 18 και την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου.

Επιπλέον έχει ενημερώσει την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για άμεση αυτοψία στο χώρο, ώστε με κάποιον τρόπο να προστατευθεί από παρακείμενο εγκαταλειμμένο οικόπεδο όπου φαίνεται να είναι και η εστία των τρωκτικών που «επισκέπτονται» το νηπιαγωγείο.