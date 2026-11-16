Καταγγελία για ποντίκια στο Ειδικό Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Αχαρνών για πάνω από ένα μήνα

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Ο Σύλλογος καταγγέλλει καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση του προβλήματος, επιρρίπτει ευθύνες στη δημοτική αρχή και ζητά άμεση μυοκτονία, απολύμανση και αποκατάσταση των κτιριακών προβλημάτων στα σχολεία του Δήμου.

Σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Αχαρνών διατυπώνει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής «Ο Σωκράτης», εκφράζοντας έντονη ανησυχία για την υγεία μαθητών και εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, εδώ και περισσότερο από έναν μήνα έχουν εντοπιστεί ποντίκια στους χώρους του σχολείου, χωρίς να έχει δοθεί μέχρι σήμερα οριστική λύση στο πρόβλημα.

Ο Σύλλογος επιρρίπτει ευθύνες στη Δημοτική Αρχή Αχαρνών, υποστηρίζοντας ότι οι παρεμβάσεις της περιορίζονται στην τοποθέτηση και αντικατάσταση ποντικοπαγίδων, ακόμη και μετά τον εντοπισμό τρωκτικών σε αυτές. Παράλληλα, καταγγέλλει ότι, αντί να ληφθούν άμεσα ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης, η δημοτική αρχή φέρεται να παραπέμπει τις απαραίτητες ενέργειες στην περίοδο των Χριστουγέννων, προκαλώντας περαιτέρω ανησυχία στη σχολική κοινότητα.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Συλλόγου, που δημοσίευσε το alfavita.gr, «η υγεία μαθητών και εκπαιδευτικών εγκαταλείπεται στο έλεος της μοίρας». Ο Σύλλογος υπογραμμίζει ότι «το γεγονός είναι ενδεικτικό για το πώς αντιλαμβάνεται η Δημοτική Αρχή τα μέτρα προστασίας και υγιεινής που οφείλει να εξασφαλίσει στους χώρους στους οποίους λαμβάνει χώρα η εκπαιδευτική διαδικασία».

Επισημαίνει παράλληλα ότι τα ποντίκια συμπληρώνουν το σκηνικό εγκατάλειψης των σχολείων στον Δήμο Αχαρνών, «σοβάδες που πέφτουν από ταβάνια, άβαφες αίθουσες, αίθουσες που πλημμυρίζουν και ταβάνια που στάζουν με την πρώτη βροχή, επικίνδυνοι αύλειοι χώροι και ο κατάλογος δεν έχει τέλος».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Συλλόγου

«Συνάδελφοι, αγαπητοί γονείς, για πάνω από μήνα μαθητές και εκπαιδευτικοί “συγκατοικούν” με ποντίκια στο Ειδικό Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Αχαρνών! Τεράστιες οι ευθύνες της Δημοτικής Αρχής Αχαρνών, η οποία θεωρεί ότι κάνει το καθήκον της με το να ανανεώνει τις ποντικοπαγίδες που έχουν πιαστεί ποντίκια ή να ψάχνει τις τρύπες εισόδου, για να τις στοκάρει!! Είναι απαράδεκτη και εγκληματική η προσπάθειά της να καθησυχάσει εκπαιδευτικούς και γονείς ενημερώνοντας ότι θα πράξει τα δέοντα στις διακοπές των Χριστουγέννων!!! Και μέχρι τότε η υγεία μαθητών και εκπαιδευτικών εγκαταλείπεται στο έλεος της μοίρας…

Το γεγονός είναι ενδεικτικό για το πώς αντιλαμβάνεται η Δημοτική Αρχή τα μέτρα προστασίας και υγιεινής που οφείλει να εξασφαλίσει στους χώρους στους οποίους λαμβάνει χώρα η εκπαιδευτική διαδικασία.

Τα ποντίκια στο Ειδικό Σχολείο έρχονται να συμπληρώσουν το σκηνικό εγκατάλειψης των σχολείων στον Δήμο Αχαρνών: σοβάδες που πέφτουν από ταβάνια, άβαφες αίθουσες, αίθουσες που πλημμυρίζουν και ταβάνια που στάζουν με την πρώτη βροχή, επικίνδυνοι αύλειοι χώροι και ο κατάλογος δεν έχει τέλος…

Η υγεία και η ασφάλεια των μαθητών μας δεν μπορεί να βασίζεται στη «ρουλέτα της τύχης»!

Απαιτούμε, χωρίς άλλη καθυστέρηση, η Δημοτική Αρχή Αχαρνών να πραγματοποιήσει, ως οφείλει στους δημότες της:

όλες τις απαραίτητες εργασίες μυοκτονίας και απολύμανσης σε όλα τα σχολεία του Δήμου, με προτεραιότητα το Ειδικό Δημοτικό και Νηπιαγωγείο.

την ουσιαστική επιδιόρθωση όλων των κατασκευαστικών προβλημάτων των σχολείων του Δήμου.

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς άμεσα να ενημερώνουν τον Σύλλογο για την κατάσταση στα σχολεία τους».