Σχολεία: Κλείνουν για τρεις ημέρες Ειδικό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό λόγω τρωκτικών

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Με απόφαση του δημάρχου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά προκειμένου να πραγματοποιηθούν εκτεταμένοι έλεγχοι και παρεμβάσεις, με στόχο την ασφαλή επαναλειτουργία τους τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου.

Κλειστό για τρεις ημέρες θα παραμείνει το σχολικό συγκρότημα που στεγάζει το Ειδικό Νηπιαγωγείο και το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών, μετά τις καταγγελίες για παρουσία τρωκτικών στους χώρους του. Με απόφαση του δημάρχου Αχαρνών, Σπύρου Βρεττού, αναστέλλεται η λειτουργία των δύο σχολικών μονάδων από την Τετάρτη 18 έως και την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι οι απαιτούμενες εργασίες μυοκτονίας έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Τις επόμενες μέρες προβλέπεται να ακολουθήσει πλήρης έλεγχος σε όλους τους χώρους του σχολικού συγκροτήματος, καθώς και παρεμβάσεις ευρύτερης κλίμακας.

Στόχος είναι να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν όλες οι πιθανές εστίες εισόδου των τρωκτικών, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος επανεμφάνισής τους και να διασφαλιστεί η ασφαλής επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών. Όπως τονίστηκε από πλευράς δημοτικής αρχής το ζητούμενο είναι οι παρεμβάσεις να είναι ουσιαστικές ώστε το σχολείο να επανειτουργήσει από την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με το σύλλογο «Ο Σωκράτης» εδώ και περισσότερο από έναν μήνα έχουν εντοπιστεί ποντίκια στους χώρους του σχολείου, χωρίς να έχει δοθεί μέχρι σήμερα οριστική λύση στο πρόβλημα.

Ο Σύλλογος επιρρίπτει ευθύνες στη Δημοτική Αρχή Αχαρνών, υποστηρίζοντας ότι οι παρεμβάσεις της περιορίζονται στην τοποθέτηση και αντικατάσταση ποντικοπαγίδων, ακόμη και μετά τον εντοπισμό τρωκτικών σε αυτές. Παράλληλα, καταγγέλλει ότι, αντί να ληφθούν άμεσα ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης, η δημοτική αρχή φέρεται να παραπέμπει τις απαραίτητες ενέργειες στην περίοδο των Χριστουγέννων, προκαλώντας περαιτέρω ανησυχία στη σχολική κοινότητα.