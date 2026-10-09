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Απίστευτο: 12χρονος πήγε στο σχολείο με οπλισμένο αεροβόλο στην τσάντα του

iPaideia.gr Newsroom iPaideia.gr Newsroom
09/10/2026 - 17:07
Απίστευτο: 12χρονος πήγε στο σχολείο με οπλισμένο αεροβόλο στην τσάντα του
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Οι συμμαθητές του ενημέρωσαν τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ειδοποίησαν την αστυνομία, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 12χρονος φέρεται να ήθελε να επιδείξει το όπλο στους συμμαθητές του.

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Παρασκευής στο Γυμνάσιο Μακροχωρίου Ημαθίας, όταν ένας 12χρονος μαθητής της Α΄ Γυμνασίου πήγε στο σχολείο έχοντας στην τσάντα του ένα οπλισμένο αεροβόλο όπλο.

Όπως μετέδωσε ο Alpha, συμμαθητές του αντιλήφθηκαν την παρουσία του όπλου και ενημέρωσαν τους καθηγητές, οι οποίοι αντέδρασαν άμεσα ειδοποιώντας την αστυνομία. Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, οι αστυνομικοί βρήκαν το αεροβόλο στην τσάντα του μαθητή και διαπίστωσαν ότι περιείχε μία βολίδα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκπαιδευτικοί και γονείς ανέφεραν ότι ο μαθητής δεν είχε πρόθεση να ασκήσει βία, αλλά φέρεται να ήθελε να κάνει «επίδειξη» στους συμμαθητές του.

Μετά την παρέμβαση των αρχών, ο μαθητής και η μητέρα του αφέθηκαν ελεύθεροι με απόφαση εισαγγελέα, ενώ αναμένεται να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.

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Στην Κατηγορία: ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

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