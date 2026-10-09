Απίστευτο: 12χρονος πήγε στο σχολείο με οπλισμένο αεροβόλο στην τσάντα του

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Παρασκευής στο Γυμνάσιο Μακροχωρίου Ημαθίας, όταν ένας 12χρονος μαθητής της Α΄ Γυμνασίου πήγε στο σχολείο έχοντας στην τσάντα του ένα οπλισμένο αεροβόλο όπλο.

Όπως μετέδωσε ο Alpha, συμμαθητές του αντιλήφθηκαν την παρουσία του όπλου και ενημέρωσαν τους καθηγητές, οι οποίοι αντέδρασαν άμεσα ειδοποιώντας την αστυνομία. Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, οι αστυνομικοί βρήκαν το αεροβόλο στην τσάντα του μαθητή και διαπίστωσαν ότι περιείχε μία βολίδα.