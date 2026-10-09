Απίστευτο: 12χρονος πήγε στο σχολείο με οπλισμένο αεροβόλο στην τσάντα του
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Οι συμμαθητές του ενημέρωσαν τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ειδοποίησαν την αστυνομία, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 12χρονος φέρεται να ήθελε να επιδείξει το όπλο στους συμμαθητές του.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκπαιδευτικοί και γονείς ανέφεραν ότι ο μαθητής δεν είχε πρόθεση να ασκήσει βία, αλλά φέρεται να ήθελε να κάνει «επίδειξη» στους συμμαθητές του.
Μετά την παρέμβαση των αρχών, ο μαθητής και η μητέρα του αφέθηκαν ελεύθεροι με απόφαση εισαγγελέα, ενώ αναμένεται να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.
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Στην Κατηγορία: ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ