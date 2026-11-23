Πανεπιστημιακοί: «Μισθοί χαμηλότεροι από το 2003» – Διαμαρτυρία με… ευχές της ΠΟΣΔΕΠ στο Υπουργείο Οικονομικών

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Η Ομοσπονδία καταγγέλλει ότι οι μισθοί των μελών ΔΕΠ παραμένουν σε επίπεδα του 2012 και, σε ονομαστικές τιμές, είναι ακόμη χαμηλότεροι από εκείνους του 2003.

Με μια πρωτότυπη χριστουγεννιάτικη κάρτα και αιχμηρά μηνύματα προς το Υπουργείο Οικονομικών επέλεξε η ΠΟΣΔΕΠ να αναδείξει το ζήτημα των χαμηλών αποδοχών των πανεπιστημιακών, πραγματοποιώντας παράσταση διαμαρτυρίας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, την ημέρα κατάθεσης του Προϋπολογισμού του 2027 στη Βουλή.

Με τις χαρακτηριστικές ευχές «χρόνια πολλά με το μισθολόγιο του 2012» και «ευτυχές το νέον έτος με αποδοχές χαμηλότερες από του 2003», η Ομοσπονδία καταγγέλλει τη διαχρονική μισθολογική υποβάθμιση των μελών ΔΕΠ, υποστηρίζοντας ότι οι ονομαστικές αποδοχές τους παραμένουν καθηλωμένες σε επίπεδα προηγούμενων δεκαετιών.

Παράλληλα, επικαλείται αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και στοιχεία για τις μισθολογικές απώλειες, ζητώντας άμεση έναρξη διαλόγου για νέο ειδικό μισθολόγιο, ουσιαστικές αυξήσεις και ενίσχυση της χρηματοδότησης των δημόσιων πανεπιστημίων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Μια πρωτότυπη αφίσα – ευχετήρια κάρτα ανάρτησε η ΠΟΣΔΕΠ στην είσοδο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, ημέρα κατάθεσης του Προϋπολογισμού του 2027 στη Βουλή. Η χριστουγεννιάτικη κάρτα εμφανίζει το Υπ. Οικονομικών να εύχεται στους πανεπιστημιακούς «χρόνια πολλά με το μισθολόγιο του 2012» και «ευτυχές το νέον έτος με αποδοχές χαμηλότερες από του 2003», αποκαλύπτοντας την πραγματικότητα για τη μακρόχρονη υστέρηση του πανεπιστημιακού μισθολογίου.

Η ΠΟΣΔΕΠ διαμαρτυρήθηκε για τις απαράδεκτα χαμηλές αποδοχές και τη συνεχιζόμενη άρνηση του Υπουργείου να ακούσει και να εξετάσει τα αιτήματά των πανεπιστημιακών. Στην παράσταση διαμαρτυρίας συμμετείχαν μέλη ΔΕΠ από Συλλόγους των Ιδρυμάτων της Αττικής, και παραβρέθηκαν οι βουλευτές Μιχάλης Χουρδάκης (ΠΑΣΟΚ), Καθηγητής ΑΠΘ, Σία Αναγνωστοπούλου (ανεξάρτητη), Καθηγήτρια Παντείου και Νάσος Ηλιόπουλος (ανεξάρτητος).

Τετραμελής αντιπροσωπεία έγινε δεκτή από τον διευθυντή του γραφείου του Υφυπουργού κ. Θ.Πετραλιά, κ. Απόστολο Χριστοδουλάκη, ο οποίος ενημερώθηκε για τα αιτήματα της ΠΟΣΔΕΠ. Ο κ. Χριστοδουλάκης δήλωσε ότι θα μεταφέρει τα αιτήματα στην ηγεσία του Υπουργείου, χωρίς να δεσμευτεί για κάποια συνάντηση στο προσεχές μέλλον.

Νωρίτερα το προεδρείο της ΠΟΣΔΕΠ έδωσε συνέντευξη τύπου με υβριδική συμμετοχή, σε αίθουσα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ στο Γρυπάρειο Μέγαρο.

Στη συνέντευξη παρουσιάστηκαν για άλλη μία φορά τα αιτήματα της ΠΟΣΔΕΠ για επικαιροποίηση του ειδικού μισθολογίου των μελών ΔΕΠ και για στήριξη, θεσμική και οικονομική, του Δημόσιου Πανεπιστημίου.

Η ΠΟΣΔΕΠ είχε απευθύνει πρόσκληση για τη συνέντευξη στους βουλευτές με την ιδιότητα μέλους ΔΕΠ και σε όλα τα μέλη των Διαρκών Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Οικονομικών και Μορφωτικών Υποθέσεων. Στη συνέντευξη έδωσαν το παρών οι βουλευτές Νάσος Ηλιόπουλος και Μιχάλης Χουρδάκης, καθώς και με δικτυακή συμμετοχή η Αφροδίτη Κτενά (ΚΚΕ), Καθηγήτρια ΕΚΠΑ.

Στην εισήγησή του ο πρόεδρος της ΠΟΣΔΕΠ, Καθηγητής Ιωάννης Σεϊμένης υπογράμμισε ότι το μισθολογικό ζήτημα των πανεπιστημιακών δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποκομμένα από τη συνολική κατάσταση της Δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Παρά τις σημαντικές διεθνείς επιδόσεις των ελληνικών Πανεπιστημίων, η χρόνια υποχρηματοδότηση, οι ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές, η ανεπαρκής στήριξη της έρευνας και της φοιτητικής μέριμνας περιορίζουν τις δυνατότητες ανάπτυξής τους. Απαιτείται, επομένως, μια συνεκτική πολιτική ουσιαστικής ενίσχυσης του Δημόσιου Πανεπιστημίου, με αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης, επένδυση στην έρευνα και στις υποδομές, ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και διασφάλιση αξιοπρεπών αποδοχών για τα μέλη ΔΕΠ.

Η στήριξη του Δημόσιου Πανεπιστημίου και των ανθρώπων του, κατέληξε ο κ.Σεϊμένης, δεν αποτελεί δημοσιονομικό βάρος, αλλά αναγκαία επένδυση στο επιστημονικό δυναμικό, την κοινωνική συνοχή και το μέλλον της χώρας.

Στη συνέχεια ο Καθηγητής Γιώργος Λιτσαρδάκης, ειδικός γραμματέας της ΠΟΣΔΕΠ, παρουσίασε τα οικονομικά στοιχεία, με σημειώματα μισθοδοσίας και διαγράμματα βασισμένα σε στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, που αποκαλύπτουν τη χρόνια υστέρηση του πανεπιστημιακού μισθολογίου: Σε ονοματικές τιμές, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η μεταβολή του κόστους ζωής, η διαχρονική σύγκριση δείχνει ότι οι αποδοχές των πανεπιστημιακών είναι στα επίπεδα του 2012 και χαμηλότερα ακόμη και από το 2003. Οι αποδοχές παραμένουν πρακτικά στάσιμες, όταν από το 2020 οι αυξήσεις του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, του κατώτατου μισθού αλλά και του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή είναι συνεχείς και αλματώδεις.

Ο ειδικός γραμματέας της ΠΟΣΔΕΠ εκτίμησε ότι η απώλεια εισοδήματος, εξαιτίας της μη συμμόρφωσης της πολιτείας με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, από το 2014 έως το 2022, αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 18 μηνιαίους μισθούς, με επιπτώσεις και στις συντάξιμες αποδοχές.

Με αναφορά στην απόφαση 1921/2022 του ΣτΕ (σκέψη 30), η οποία προκάλεσε τη διαμόρφωση του ισχύοντος ειδικού μισθολογίου, τονίστηκε ότι με το ισχύον μισθολόγιο δεν υπάρχει πραγματική συμμόρφωση με τα κριτήρια που διαμορφώθηκαν νομολογιακά για την εφαρμογή της αρχής της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης των πανεπιστημιακών λειτουργών.

Κρίνοντας αντισυνταγματικές τις ρυθμίσεις του μισθολογίου του 2017, η απόφαση του ΣτΕ «αναβιώνει τις μισθολογικές ρυθμίσεις» που ίσχυαν προ του Αυγούστου 2012. Παράλληλα όμως απαιτεί να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαμόρφωση του ειδικού μισθολογίου ΔΕΠ «η εξέλιξη των αποδοχών των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. σε συνδυασμό με την εξέλιξη των οικονομικών εν γένει συνθηκών, αλλά και του γενικού κόστους διαβίωσης»

Ιδίως θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη:

α) η σημασία και οι συνθήκες άσκησης του λειτουργήματος των μελών Δ.Ε.Π. τα οποία είναι αναγκαίο να έχουν και ιδιαιτέρως αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, υποβάλλονται σε ιδιαίτερες διαδικασίες κρίσης για την επιλογή και την εξέλιξή τους,

β) οι επιπτώσεις από την εφαρμογή του νέου μισθολογίου στο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, αλλά και στη λειτουργία των ιδίων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ενόψει της ανάγκης προσέλκυσης επιστημόνων που διαθέτουν αυξημένα προσόντα, προς εξασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης από το Κράτος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και της δημιουργίας κινήτρου επαναπατρισμού νέων Ελλήνων επιστημόνων που, ενώ έχουν σπουδάσει με δαπάνες του ελληνικού Κράτους, διαπρέπουν σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού

γ) το επίπεδο διαβίωσης, όπως αυτό διαμορφώνεται με το νέο μισθολόγιο, να προσδιορισθεί με βάση τις γενικότερα επικρατούσες συνθήκες, … για τους πανεπιστημιακούς λειτουργούς, όμως, πρέπει να είναι και ανάλογο με το κύρος του συγκεκριμένου λειτουργήματος το οποίο ασκούν.

Με βάση τα εκτεθέντα η ΠΟΣΔΕΠ διεκδικεί τη θεσμική και οικονομική στήριξη του δημόσιου πανεπιστημίου, και ζητά την έναρξη διαβούλευσης με το Υπουργείο Οικονομικών για νέο, σύγχρονο και ανταγωνιστικό ειδικό μισθολόγιο ΔΕΠ.

Επισυνάπτεται το υλικό της συνέντευξης (εισήγηση του προέδρου της ΠΟΣΔΕΠ και διαφάνειες της παρουσίασης του ειδ. γραμματέα).