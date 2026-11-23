Συναγερμός σε σχολείο στην Πετρούπολη: Έπεσε φωτιστικό και τραυμάτισε δύο μαθητές – Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

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Νέο περιστατικό που προκαλεί ανησυχία για την ασφάλεια των σχολικών υποδομών σημειώθηκε στο 1ο ΓΕΛ Πετρούπολης, όταν φωτιστικό αποκολλήθηκε από το ταβάνι και τραυμάτισε δύο μαθητές.

Ανεξέλεγκτες διαστάση έχει πάρει το πρόβλημα των σχολικών υποδομών με περιστατικά να σημειώνονται σχεδόν κάθε εβδομάδα σε πολλές περιοχές της χώρας.

Αυτή τη φορά έπεσε φωτιστικό από το ταβάνι και τραμάτισες δύο μαθητές στο 1ο ΓΕΛ Πετρούπολης. Οι δύο ανήλικοι μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις. Ευτυχώς, σύμφωνα με την Ένωση Γονέων Δήμου Πετρούπολης, είναι καλά στην υγεία τους και έχουν ήδη λάβει εξιτήριο.

Το ένα παιδί τραυματίστηκε στο μάτι και το άλλο στον λαιμό και την πλάτη. Η διευθύντρια του σχολείου κάλεσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και συνόδευσε τα παιδιά στο ΚΑΤ όπου υποβλήθηκαν σε εξετάσεις.

Αφού το επέτρεψαν οι γιατροί, επέστεψαν στο σπίτι τους και είναι καλά στην υγεία τους. Το ένα παιδί έχει σκισμένο βλέφαρο ενώ το άλλο απλά εκδορές.