Προσλήψεις: Ανοιχτές οι αιτήσεις για νέες θέσεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
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Οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο να υποβάλουν αίτηση έως τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026. Δείτε αναλυτικά τις ειδικότητες, την κατανομή των θέσεων και την προκήρυξη.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για νέες προσλήψεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την προκήρυξη να προβλέπει την κάλυψη τεσσάρων θέσεων εργασίας σε υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της προκήρυξης.
Η διαδικασία αφορά την ενίσχυση των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, ενώ οι υποψήφιοι καλούνται να ενημερωθούν για τους όρους συμμετοχής, τα απαιτούμενα προσόντα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, προκειμένου να ολοκληρώσουν εγκαίρως την αίτησή τους.
Οι προσλήψεις θα αφορούν τις ειδικότητες ΠΕ Βιολόγων (1 θέση) ΠΕ Κτηνιάτρων (2 θέσεις) ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων (1 θέση):
- στην Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών-Τμήμα Μοριακής Διαγνωστικής, Αφθώδη Πυρετού, Ιολογικών Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσημάτων για την εφαρμογή του προγράμματος «Πρόγραμμα Επιτήρησης των 4 διασυνοριακών (Εξωτικών) νοσημάτων (TADS)»,
- στην Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης για την εφαρμογή του προγράμματος «Πρόγραμμα επιτήρησης, ελέγχου και εξάλειψης μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών»,
- στην Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης-Τμήμα Παθολογίας Πτηνών, Μελισσών και Υδρόβιων Ζώων, για την εφαρμογή του προγράμματος «Πρόγραμμα Επιζωοτιολογικής Διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών» και
- στην Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών-Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χαλκίδας, για την εφαρμογή του προγράμματος «Πρόγραμμα για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την αντοχή των ζωονοσογόνων και συμβιωτικών βακτηρίων στις αντιμικροβιακές ουσίες», έτους 2026.
Δείτε την προκήρυξη εδώ
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