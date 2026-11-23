Μάιρα Τρικαλίτη

Ανάμεσα στα «θέλω» μας και στα «πρέπει» της αγοράς εργασίας, η γενιά μας καλείται να σχεδιάσει το μέλλον της σε έναν κόσμο που αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ