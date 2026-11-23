Συντάξεις εκπαιδευτικών: Η μεγάλη φυγή στην Παιδεία- Πάνω από 6.200 αποχωρήσεις

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Με την Παιδεία να συγκεντρώνει το 44,2% των προβλεπόμενων αποχωρήσεων, στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον η ανάγκη αναπλήρωσης του προσωπικού και ο προγραμματισμός νέων διορισμών.

Σημαντική αύξηση των συνταξιοδοτήσεων καταγράφεται στον εκπαιδευτικό τομές για το 2026 σύμφωνα με τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού.

Οι συνταξιοδοτήσεις τακτικών υπαλλήλων στο Υπουργείο Παιδείας αναμένεται να ανέλθουν σε 6.205 το 2026, έναντι 5.592 το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 613 αποχωρήσεις, δηλαδή περίπου 11%. Πρόκειται για μια εξέλιξη που διαφοροποιεί σημαντικά την εικόνα της Παιδείας από εκείνη της υπόλοιπης δημόσιας διοίκησης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις συνολικά 14.029 συνταξιοδοτήσεις που προβλέπονται για το 2026 σε ολόκληρο το Δημόσιο, οι 6.205 αφορούν το Υπουργείο Παιδείας. Με άλλα λόγια, περίπου το 44,2% των αποχωρήσεων συγκεντρώνεται σε έναν μόνο τομέα, γεγονός που αναδεικνύει το ιδιαίτερα μεγάλο βάρος της εκπαίδευσης στη συνολική κινητικότητα του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο χαρακτηριστική αν ληφθεί υπόψη ότι, σύμφωνα με τις ίδιες προβλέψεις, οι συνταξιοδοτήσεις στο σύνολο του Δημοσίου αναμένεται να παρουσιάσουν μείωση κατά 18,3%.

Τα στοιχεία αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για τη λειτουργία των σχολείων και των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, καθώς η αποχώρηση μεγάλου αριθμού υπαλλήλων καθιστά αναγκαίο τον έγκαιρο σχεδιασμό για την αναπλήρωσή τους.