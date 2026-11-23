Νέα στοιχεία προκύπτουν για το επίδομα των 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους, καθώς ξεκαθαρίζει το τοπίο γύρω από τον χρόνο καταβολής του.

Ένα σοκαριστικό σχέδιο ένοπλης επίθεσης στο σχολείο του φέρεται να είχε καταστρώσει ένας 14χρονος μαθητής στην Ήπειρο, επιδιώκοντας να εκδικηθεί συμμαθητές που, όπως υποστήριζε, τον εκφόβιζαν συστηματικά.

Με ανοιχτή επιστολή προς τα υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών, εκπαιδευτικοί Γενικής και Ειδικής Αγωγής καταγγέλλουν χιλιάδες ακάλυπτα κενά, ζητούν εξηγήσεις για τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, απαιτούν άμεση νέα φάση προσλήψεων και προειδοποιούν ότι θα φτάσουν μέχρι τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Το περιστατικό στην Ήπειρο, με έναν μαθητή, θύμα bullying, που έψαχνε όπλο διαδικτυακά για να εκδικηθεί τους θύτες, επαναφέρει στο προσκήνιο την έκταση του σχολικού εκφοβισμού, όπως αυτή αποτυπώνεται στα επίσημα δεδομένα της ειδικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας.

Σοβαρές ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία καταγγέλλουν οι αδιόριστοι θεολόγοι, κάνοντας λόγο για περίπου 200 ακάλυπτα κενά στον κλάδο ΠΕ01, παρά τις 29 προσλήψεις που πραγματοποιήθηκαν στη Γ΄ φάση αναπληρωτών.

Έχουν ήδη κατατεθεί 11.500 αιτήσεις, ενώ οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 28 Νοεμβρίου έως τις 20 Δεκεμβρίου 2026.

Οι σύλλογοι Π.Ε.ΣΥ.Θ., Π.Α.Σ.Ε.Μ.Ε. και Σ.Ε.Δ.Ρ.Α.Τ.Ε. καταγγέλλουν ότι οι ακάλυπτες ανάγκες ξεπερνούν τις 16.000, παρά τις προσλήψεις αναπληρωτών που έχουν προηγηθεί.

Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών λήγει στις 8 Δεκεμβρίου, στις 14:00. Δείτε ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν και σε ποιους φορείς κατανέμονται οι θέσεις.

Oι ενδιαφερόμενοι έχουν στη διάθεσή τους μόλις πέντε ημέρες, έως την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, για να ελέγξουν τα μόριά τους και να ζητήσουν διορθώσεις σε περίπτωση λαθών ή παραλείψεων.

Ανάμεσα στα «θέλω» μας και στα «πρέπει» της αγοράς εργασίας, η γενιά μας καλείται να σχεδιάσει το μέλλον της σε έναν κόσμο που αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ

Η ΟΛΜΕ καταγγέλλει ελλείψεις προσωπικού, χαμένες διδακτικές ώρες και σοβαρά προβλήματα στις σχολικές υποδομές, ενώ διεκδικεί μόνιμους διορισμούς, αυξήσεις αποδοχών, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας.

Οι θέσεις αφορούν οδηγούς απορριμματοφόρων, συνοδούς απορριμματοφόρων και προσωπικό καθαριότητας εξωτερικών χώρων, ενώ δικαίωμα συμμετοχής έχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 έως 67 ετών.

Νέο περιστατικό που προκαλεί ανησυχία για την ασφάλεια των σχολικών υποδομών σημειώθηκε στο 1ο ΓΕΛ Πετρούπολης, όταν φωτιστικό αποκολλήθηκε από το ταβάνι και τραυμάτισε δύο μαθητές.

Η Ομοσπονδία καταγγέλλει ότι οι μισθοί των μελών ΔΕΠ παραμένουν σε επίπεδα του 2012 και, σε ονομαστικές τιμές, είναι ακόμη χαμηλότεροι από εκείνους του 2003.

Με την Παιδεία να συγκεντρώνει το 44,2% των προβλεπόμενων αποχωρήσεων, στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον η ανάγκη αναπλήρωσης του προσωπικού και ο προγραμματισμός νέων διορισμών.

Πανελλήνιες 2027 – Αστυνομικές Σχολές: Τι πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι πριν από τις αιτήσεις – Οι οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας

Η ομάδα TechILA της Σχολής Χημικών Μηχανικών ξεχώρισε ανάμεσα σε 48 ομάδες από όλο τον κόσμο, κατασκευάζοντας ένα πρωτοποριακό όχημα που κάλυψε την απαιτούμενη απόσταση με απόκλιση μόλις 2,5 εκατοστών.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο να υποβάλουν αίτηση έως τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026. Δείτε αναλυτικά τις ειδικότητες, την κατανομή των θέσεων και την προκήρυξη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει ο εκπαιδευτικός Πάνος Ντούλας, οι ακάλυπτες ανάγκες φτάνουν τις 12.020, με το συνολικό ποσοστό κάλυψης να περιορίζεται στο 78%.

Με τα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, οι δικαιούχοι εκτιμάται ότι θα φτάσουν το ένα εκατομμύριο.

Πανελλήνιες- Αστυνομικές Σχολές: Τα 2 βήματα που πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι για τις αιτήσεις

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Πανελλήνιες 2027 – Αστυνομικές Σχολές: Τι πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι πριν από τις αιτήσεις – Οι οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας