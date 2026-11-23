Πανελλήνιες- Αστυνομικές Σχολές: Τα 2 βήματα που πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι για τις αιτήσεις
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Πανελλήνιες 2027 – Αστυνομικές Σχολές: Τι πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι πριν από τις αιτήσεις – Οι οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας
Σημαντικές οδηγίες προς τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων που επιθυμούν να διεκδικήσουν μια θέση στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας δίνει το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, επισημαίνοντας τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν από την υποβολή των αιτήσεων.
Με σχετικό έγγραφό του, το Υπουργείο ενημερώνει μαθητές και αποφοίτους ότι η συμμετοχή στον διαγωνισμό εισαγωγής στις αστυνομικές σχολές προϋποθέτει την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης μέσω ειδικής εφαρμογής που λειτουργεί στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου, gov.gr.
Για τον λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προετοιμαστούν εγκαίρως, ώστε να αποφύγουν προβλήματα κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
Τι πρέπει να έχουν κάνει οι υποψήφιοι
Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, για την πρόσβαση στην ψηφιακή υπηρεσία και την υποβολή της αίτησης είναι απαραίτητες δύο βασικές προϋποθέσεις:
- Κωδικοί Taxisnet: Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την απαιτούμενη ταυτοποίηση.
- Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.): Θα πρέπει να έχουν καταχωρίσει και επικαιροποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο συγκεκριμένο μητρώο.
Η ολοκλήρωση των παραπάνω ενεργειών αποτελεί αναγκαίο βήμα για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής μέσω της οποίας θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αστυνομικές σχολές.
Έγκαιρη προετοιμασία πριν από τις αιτήσεις
Το Υπουργείο Παιδείας ζητά να ενημερωθούν οι μαθητές και οι απόφοιτοι που ενδιαφέρονται να εισαχθούν στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
Στόχος είναι οι υποψήφιοι να έχουν εξασφαλίσει εγκαίρως την πρόσβαση στις απαιτούμενες ψηφιακές υπηρεσίες και να έχουν ολοκληρώσει την καταχώριση των στοιχείων τους, ώστε να είναι έτοιμοι όταν κληθούν να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής τους.
Η σχετική ενημέρωση αφορά την προετοιμασία για την ηλεκτρονική διαδικασία και δεν συνιστά ανακοίνωση έναρξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
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