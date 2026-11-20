Σπουδαία ευρωπαϊκή διάκριση: Το 2ο Γυμνάσιο Χαλκίδας βραβεύεται για το Erasmus+

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Η διάκριση, που ανακοινώθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), αναδεικνύει τη δουλειά μαθητών και εκπαιδευτικών, ενώ η επίσημη τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο στο Υπουργείο Παιδείας.

Μια σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση απέσπασε το 2ο Γυμνάσιο Χαλκίδας, το οποίο διακρίθηκε με το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών (European Language Label – ELL) 2026, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Η διάκριση αφορά το σχέδιο Erasmus+ 2024-1-EL01-KA122-SCH-000234595 «Συμπερίληψη και Οικολογικές Δραστηριότητες: Δημιουργώντας Μαζί ένα Βιώσιμο Μέλλον», με συντονίστρια την εκπαιδευτικό Αγγλικής Γλώσσας Ευφροσύνη Καταροπούλου, το οποίο συνέδεσε τη γλωσσική εκπαίδευση με τη διαπολιτισμική συνεργασία, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και τη συμπερίληψη.

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα κατείχε η συνεργασία με το Gymnázium Mnichovo Hradiště της Τσεχίας, όπου πραγματοποιήθηκαν κινητικότητα μαθητών και διδασκαλίες στην αγγλική γλώσσα, από τη συντονίστρια Ευφροσύνη Καταροπούλου και τις φιλολόγους Ευαγγελία Βασιλείου και Ελένη Μπούτρου. Η διάκριση αποτελεί αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας μαθητών, εκπαιδευτικών και ευρωπαϊκών συνεργατών, αναδεικνύοντας τη δυναμική του δημόσιου σχολείου στην καινοτόμο γλωσσική εκπαίδευση και την ευρωπαϊκή συνεργασία. Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2026, στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.