Συναγερμός σε ιδιωτικό σχολείο: Στο νοσοκομείο 13 μαθητές μετά από εισπνοή χημικών σε πισίνα

To πρόγραμμα «Διοίκηση Ναυτιλιακών και Συνδυασμένων Μεταφορών» του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ), θα λειτουργήσει στην Κατερίνη και θα υποδεχθεί τους πρώτους φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028.

Η επιχορήγηση καλύπτει έως το 75% του μισθολογικού και ασφαλιστικού κόστους για διάστημα 12 μηνών, φτάνοντας τα 11.817 ευρώ ανά θέση εργασίας.

Μαρτυρίες γονέων τοποθετούν τον λογαριασμό ακόμα και στα 1.600 ευρώ, για να καλυφθούν υψηλά ενοίκια σε μικρές γκαρσονιέρες και αυξημένες τιμές στα τρόφιμα. Όταν ο οικογενειακός προϋπολογισμός δεν φτάνει να καλύψει τα έξοδα, οι φοιτητές εργάζονται παράλληλα με τις σπουδές τους.

Για τις καταγγελίες, που κάνουν λόγο για μεροληπτική μεταχείριση της κόρης του σε ομάδα χάντμπολ, προκειμένου να εξασφαλίσει επιπλέον μοριοδότηση για την εισαγωγή της σε πανεπιστήμιο μίλησε, σήμερα το πρωί στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης.

«Η κόρη μου ζωγράφισε το νηπιαγωγείο σαν φυλακή», ανέφερε μητέρα στη Λάρισα. Καταγγελίες για διαρροές νερού, μικρές αίθουσες και προβλήματα ασφάλειας – Τι απαντά ο Δήμος.

Ποινή φυλάκισης επιβλήθηκε σε 47χρονο στη Λαμία, ο οποίος «τρύπωσε» σε δημοτικό σχολείο και έφυγε με «λεία» ένα laptop.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων των Πρυτάνεων των ελληνικών Πανεπιστημίων μπαίνουν οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΑΕΙ, το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και η ενίσχυση του ρόλου της Συνόδου Πρυτάνεων.

Έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, στις 18:00, οι αιτήσεις για το επίδομα παιδιού Α21. Πότε αναμένεται η πέμπτη δόση του ΟΠΕΚΑ και τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι για να μη μείνουν εκτός πληρωμής.

Νέα πρόβλεψη για την ωριαία αποζημίωση του προσωπικού που απασχολείται στα επιμορφωτικά προγράμματα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας.

Σοβαρές καταγγελίες της ΟΙΕΛΕ για την ισονομία στις Πανελλαδικές: Αθλητικές διακρίσεις, κατ’ οίκον διδασκαλία και προφορικές εξετάσεις στο μικροσκόπιο. Η Ομοσπονδία εκτιμά ότι έως 3.000 υποψήφιοι ετησίως επωφελούνται από ευνοϊκή μεταχείριση.

Η σχολική αίθουσα με την πολύχρονη κρίση και τη σκληρή πανδημία δεν είναι πλέον η ίδια. Προβλήματα, κοινωνικά, οικογενειακά, οικονομικά, ψυχολογικά έχουν εισβάλλει στο σχολείο και οι εκπαιδευτικοί καλούνται να ενισχύσουν την παιδαγωγική τους σκευή, για να αμβλύνουν τις τόσες και τόσες – και εν πολλοίς άγνωστες – επιπτώσεις των κρίσεων στον συναισθηματικό κόσμο των μαθητών.

Στην τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου τοποθετείται η πληρωμή της ετήσιας ενίσχυσης των 400 ευρώ, σύμφωνα με δημοσίευμα. Ποιοι συνταξιούχοι αποκλείονται λόγω ηλικίας και τι καταγγέλλει το ΕΝΔΙΣΥ για 350.000 δικαιούχους.

Αρνητική η απάντηση του υπουργείου Εσωτερικών για έναν χρόνο χωρίς ενοίκια στα σχολικά κυλικεία. «Δεν συντρέχουν έκτακτες συνθήκες», αναφέρει ο Θεόδωρος Λιβάνιος, ενώ οι επαγγελματίες ζητούν οικονομική στήριξη, μείωση ΦΠΑ και αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 23 Νοεμβρίου 2026, ενώ οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα από τις 28 Νοεμβρίου έως τις 20 Δεκεμβρίου.

Καθήκοντα νέου αντιπροέδρου αναλαμβάνει ο καθηγητής του ΑΠΘ Παναγιώτης Σεφερλής.

Για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκαν το δημοτικό σχολείο και το νηπιαγωγείο, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι όλοι είναι σε καλή κατάσταση.

Οι φοιτητές στρέφουν την προσοχή στις ελλείψεις του Ιατρείου του ιδρύματος, το οποίο λειτουργεί μόλις έξι ώρες την εβδομάδα.

Η φετινή ενίσχυση είναι αυξημένη, με το ανώτατο ποσό να φτάνει τα 1.560 ευρώ για δικαιούχους σε ορεινές και ψυχρές περιοχές.

Το έργο προβλέπει την πλήρη ανακαίνιση 249 χώρων, την επισκευή ακόμη 326 και τη δημιουργία 11 εγκαταστάσεων για άτομα με αναπηρία.

Σφοδρή επίθεση από την ΕΛΑΣ για την υπόθεση Τσαβδαρίδη και τις καταγγελίες περί αθλητικής μοριοδότησης στις Πανελλαδικές. «Παιδιά ενός κατώτερου Θεού και παιδιά της γαλάζιας ελίτ», αναφέρει η ανακοίνωση, ζητώντας αποπομπή του υφυπουργού και παρέμβαση της Δικαιοσύνης.

Συναγερμός σε ιδιωτικό σχολείο: Στο νοσοκομείο 13 μαθητές μετά από εισπνοή χημικών σε πισίνα

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Για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκαν το δημοτικό σχολείο και το νηπιαγωγείο, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι όλοι είναι σε καλή κατάσταση.