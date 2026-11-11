Συναγερμός σε ιδιωτικό σχολείο: Στο νοσοκομείο 13 μαθητές μετά από εισπνοή χημικών σε πισίνα
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Για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκαν το δημοτικό σχολείο και το νηπιαγωγείο, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι όλοι είναι σε καλή κατάσταση.
Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Τετάρτης (11/11) σε ιδιωτικό εκπαιδευτήρια Καίσαρη στο Κορωπί, μετά από περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης της πισίνας. Η έκλυση αερίων, που φέρεται να προκλήθηκε από τη χρήση χημικών ουσιών, είχε ως αποτέλεσμα μαθητές και εργαζόμενοι να εμφανίσουν αναπνευστικά προβλήματα και να χρειαστεί η μεταφορά τους σε νοσοκομεία.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 13 ανήλικοι μαθητές μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», ενώ ένας ακόμη μαθητής παραλήφθηκε από τη μητέρα του με υπεύθυνη δήλωση. Παράλληλα, 13 ενήλικες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Σωτηρία» και οι δύο συντηρητές της πισίνας στο Κέντρο Υγείας Κορωπίου.
Το περιστατικό εκδηλώθηκε περίπου στις 10:30, όταν παιδιά αισθάνθηκαν αδιαθεσία, έπειτα από εισπνοή χημικών ουσιών που, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, χρησιμοποιήθηκαν με λανθασμένο τρόπο κατά τη συντήρηση της πισίνας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι όλοι σε καλή κατάσταση.
Εκκενώθηκαν το δημοτικό σχολείο και το νηπιαγωγείο
Στο σημείο επιχειρεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ για λόγους ασφαλείας εκκενώθηκαν το δημοτικό σχολείο και το νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται στο σημείο μετά το περιστατικό, το οποίο προκάλεσε την κινητοποίηση των υγειονομικών και πυροσβεστικών δυνάμεων.
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