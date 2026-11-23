«Χριστούγεννα» με τα κενά να αγγίζουν το 22% – Στα 12.020 υπολογίζονται οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς μετά τη Γ’ φάση προσλήψεων

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Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει ο εκπαιδευτικός Πάνος Ντούλας, οι ακάλυπτες ανάγκες φτάνουν τις 12.020, με το συνολικό ποσοστό κάλυψης να περιορίζεται στο 78%.

Σοβαρές ελλείψεις σε εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό προσωπικό εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα σχολεία της χώρας, παρά την ολοκλήρωση και της Γ΄ φάσης προσλήψεων αναπληρωτών. Με τον Νοέμβριο να πλησιάζει στο τέλος του, χιλιάδες θέσεις παραμένουν ακάλυπτες, προκαλώντας προβληματισμό για την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του εκπαιδευτικού Πάνου Ντούλα, τα κενά εξακολουθούν να ανέρχονται σε 12.020, αριθμός που αφορά όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθώς και τις δομές Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ).

Η καταγραφή αποτυπώνει το μέγεθος των αναγκών από την έναρξη της σχολικής χρονιάς μέχρι σήμερα. Την 1η Σεπτεμβρίου 2026 είχαν καταγραφεί 51.510 κενές θέσεις, ενώ έως τις 23 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 41.485 προσλήψεις αναπληρωτών.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια αποτύπωση, ο αριθμός των προσλήψεων δεν επαρκεί για την πλήρη κάλυψη των αναγκών που έχουν διαμορφωθεί. Εκτιμάται ότι για την κανονική λειτουργία των σχολείων θα απαιτούνταν συνολικά 53.505 προσλήψεις, δηλαδή 12.020 περισσότερες από όσες έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν ότι, σχεδόν τρεις μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, η στελέχωση των σχολικών μονάδων παραμένει ανοιχτό ζήτημα, με τις ελλείψεις να συνεχίζονται παρά τις διαδοχικές φάσεις προσλήψεων.

Το ποσοστό συνολικής κάλυψης των κενών φτάνει μόλις στο 78%, αφήνοντας ακάλυπτες χιλιάδες εκπαιδευτικές ανάγκες.

Απολογισμός των τριών πρώτων φάσεων προσλήψεων

Η καταγραφή αποτυπώνει την πορεία των προσλήψεων από την Α΄ φάση έως και τη Γ΄ φάση:

Α΄ φάση (1/9/2026): Από τα 51.510 αρχικά κενά πραγματοποιήθηκαν 29.908 προσλήψεις, με ποσοστό κάλυψης 58%. Παρέμειναν 21.602 κενά.

Β΄ φάση και Β2 (29/9 και 9/10/2026): Πραγματοποιήθηκαν επιπλέον 8.757 προσλήψεις, ανεβάζοντας τη συνολική κάλυψη στο 38% των κενών που καταγράφονταν πριν από τη συγκεκριμένη φάση. Παρέμειναν 14.269 κενά.

Γ΄ φάση (17/11/2026): Προστέθηκαν μόλις 2.820 προσλήψεις, με αποτέλεσμα να παραμείνουν 12.020 ακάλυπτες ανάγκες.

Η εικόνα της Γ΄ φάσης είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική: από τα 14.840 κενά που καταγράφονταν πριν από αυτήν, καλύφθηκε μόλις το 19%.

Πού εντοπίζονται τα 12.020 κενά

Η κατανομή των κενών μετά τη Γ΄ φάση αναδεικνύει τις μεγάλες ελλείψεις τόσο στη Γενική όσο και στην Ειδική Αγωγή.

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Γενική Αγωγή: 1.895 κενά.

Ειδική Αγωγή: 5.627 κενά.

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Γενική Αγωγή: 1.234 κενά.

Ειδική Αγωγή: 1.539 κενά.

ΕΕΠ/ΕΒΠ

1.724 κενά.