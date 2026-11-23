Τι κληρώνει για εκπαιδευτικούς και φοιτητές τον Νοέμβριο – Τι ισχύει για την επιστροφή ενοικίου

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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή της επιστροφής ενοικίου, με εκπαιδευτικούς και φοιτητές να βρίσκονται ανάμεσα στους δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης που αναμένεται να πληρωθεί στις 30 Νοεμβρίου 2026. Το μέτρο αποκτά ιδιαίτερη σημασία για χιλιάδες οικογένειες που επιβαρύνονται με το κόστος φοιτητικής στέγης, αλλά και για εκπαιδευτικούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και καλούνται να καλύπτουν υψηλά ενοίκια.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η ετήσια επιστροφή ενοικίου αφορά τόσο την κύρια όσο και τη φοιτητική κατοικία, με την ενίσχυση να φτάνει έως τα 800 ευρώ, συν 50 ευρώ για κάθε παιδί, βάσει των μισθωμάτων που δηλώθηκαν για το 2025. Ωστόσο, ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε δημόσια σχολεία της περιφέρειας, οι οποίοι αναμένεται να λάβουν επιστροφή δύο ενοικίων, αντί για ένα, για το ίδιο έτος.

Νοέμβριος: Επιστροφή ενοικίου σε 1 εκατομμύριο δικαιούχους

Στις 30 Νοεμβρίου θα καταβληθεί η ετήσια επιστροφή ενός ενοικίου για την πρώτη και για τη φοιτητική κατοικία, με βάση τα μισθώματα που δηλώθηκαν το 2025. Πρόκειται για μείωση του ετήσιου κόστους στέγασης κατά 8%. Η ενίσχυση φτάνει έως τα 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε παιδί.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι φέτος, στη δεύτερη χρονιά εφαρμογής του μέτρου, οι ωφελούμενοι θα ανέλθουν σε περίπου 1 εκατομμύριο, αυξημένοι κατά 70.000 σε σχέση με πέρυσι, καθώς το καλοκαίρι αυξήθηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια.

Σύμφωνα με τα νέα όρια, την επιστροφή δικαιούνται:

άγαμος με ετήσιο εισόδημα έως 25.000 ευρώ (έναντι 20.000 ευρώ το 2025),

έγγαμος ή μέρος συμφώνου συμβίωσης με εισόδημα έως 35.000 ευρώ (έναντι 28.000 ευρώ πέρυσι), με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο,

μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα έως 39.000 ευρώ (έναντι 31.000 ευρώ πέρυσι), με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Την ίδια ημερομηνία οι εκπαιδευτικοί σε δημόσια σχολεία της περιφέρειας, καθώς και οι γιατροί και οι νοσηλευτές που εργάζονται σε περιφερειακές μονάδες του ΕΣΥ, θα λάβουν επιστροφή δύο ενοικίων του 2025. Τον Σεπτέμβριο είχε καταβληθεί αναδρομικά η διπλή επιστροφή για τα μισθώματα του 2024.