Παγκόσμια πρωτιά για το ΕΜΠ: Έλληνες φοιτητές κατέκτησαν ξανά την κορυφή σε διαγωνισμό
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Η ομάδα TechILA της Σχολής Χημικών Μηχανικών ξεχώρισε ανάμεσα σε 48 ομάδες από όλο τον κόσμο, κατασκευάζοντας ένα πρωτοποριακό όχημα που κάλυψε την απαιτούμενη απόσταση με απόκλιση μόλις 2,5 εκατοστών.
Η ομάδα “TechILA” της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ κατέκτησε ξανά την 1η θέση στον ετήσιο παγκόσμιο διαγωνισμό Chem-E-Car Competition® που πραγματοποιήθηκε στη Μινεάπολη, ΗΠΑ, στις 8 Νοεμβρίου 2026, στο πλαίσιο του 2026 AIChE Annual Meeting.
Στον διαγωνισμό, στον οποίο συμμετείχαν 48 ομάδες από όλο τον κόσμο, η ομάδα του ΕΜΠ σημείωσε μια εντυπωσιακή επίδοση, καθώς το chem-e-car που κατασκεύασαν οι φοιτητές της διένυσε την απαιτούμενη απόσταση των 21,67 m με απόκλιση μόλις 0,025 m (2.5 cm).
Η φετινή επιτυχία έρχεται μετά από την περσινή 1η θέση και την προπερυσινή 3η θέση δείχνοντας τη συνεχή πρόοδο και αφοσίωση των φοιτητών της Σχολής.
Τα μέλη της ομάδας που διαγωνίσθηκαν: Αθηνά Ιατρού, Γεώργιος Κακκανάς, Νικόλαος Κωνσταντίνου
Τα μέλη της ομάδας που βοήθησαν στην προετοιμασία: Μαιρα Γιαννουλάκη, Ηλέκτρα-Μαρία Κατσαμάνη, Σπύρος Λαζαρίδης, Κωνσταντίνος Παπασταματίου, Παναγιώτης Ποταμίτης Ευαγγελία Σπυριδάκη, Κατερίνα Ταμβάκη, Νικόλας Χιώτης,
Υπεύθυνος προετοιμασίας ομάδας: Α. Παπαθανασίου, Καθηγητής ΕΜΠ
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