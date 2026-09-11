Βρεφονηπιακοί σταθμοί: Τρεις μεγάλες αλλαγές στα voucher – Ποιοι ωφελούνται

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Τρεις σημαντικές αλλαγές στην προσχολική αγωγή, που διευρύνουν την πρόσβαση των οικογενειών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, παρουσίασε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Μιλώντας στο Action 24 την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε αύξηση του εισοδηματικού ορίου στις 37.000 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά, κατάργηση των εισοδηματικών κριτηρίων για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες και αύξηση κατά 10% της αξίας του voucher για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Η παρέμβαση έχει προϋπολογισμό 37 εκατ. ευρώ και, σύμφωνα με την υπουργό, αποσκοπεί στην αύξηση των διαθέσιμων θέσεων και στην πρόσβαση περισσότερων οικογενειών.

Οι τρεις αλλαγές στα voucher

Η Δόμνα Μιχαηλίδου παρουσίασε το νέο πλαίσιο για την προσχολική αγωγή, δίνοντας έμφαση στη διεύρυνση των δικαιούχων και στην ενίσχυση της αξίας των voucher.

Για μια οικογένεια με δύο παιδιά, το εισοδηματικό όριο αυξάνεται πλέον στις 37.000 ευρώ, ενώ για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες προβλέπεται πρόσβαση χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Την ίδια στιγμή, η αξία του voucher για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς αυξάνεται κατά 10%.

«Στην προσχολική αγωγή φέρνουμε τρεις μεγάλες αλλαγές», ανέφερε η υπουργός, συνδέοντας τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις με την ευρύτερη προσπάθεια αντιμετώπισης του δημογραφικού.

Το πρόγραμμα για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς έχει συνολικό προϋπολογισμό 37 εκατ. ευρώ, με στόχο να δημιουργηθούν περισσότερες διαθέσιμες θέσεις και να διευρυνθεί ο αριθμός των οικογενειών που μπορούν να έχουν πρόσβαση.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου χαρακτήρισε το δημογραφικό «εθνικό ζήτημα», σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσα από ένα μόνο μέτρο, αλλά απαιτεί ένα ευρύτερο πλέγμα παρεμβάσεων για την οικογένεια, τη στέγαση και τη φροντίδα των παιδιών.

«Νταντάδες της Γειτονιάς»: 2.500 μητέρες έχουν ήδη βρει νταντά

Στο πλαίσιο αυτό, η υπουργός αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», το οποίο καλύπτει ανάγκες φροντίδας παιδιών μικρής ηλικίας και αποσκοπεί στη διευκόλυνση των γονέων ώστε να συνδυάζουν οικογενειακή και επαγγελματική ζωή.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, 2.500 μητέρες έχουν ήδη βρει νταντά για τα παιδιά τους.

Παράλληλα, κάλεσε γυναίκες που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα, επισημαίνοντας ότι μία νταντά μπορεί να αναλάβει έως τρία παιδιά και να εξασφαλίσει εισόδημα που μπορεί να φτάσει τα 1.500 ευρώ τον μήνα.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου παρουσίασε επίσης τις αλλαγές στο πρόγραμμα «Σπίτι Μου III», συνδέοντας τη δυνατότητα απόκτησης κατοικίας με τη συνολικότερη πολιτική για το δημογραφικό.

Όπως ανέφερε, οι δικαιούχοι θα μπορούν να φτάνουν έως την ηλικία των 55 ετών, ενώ το ανώτατο ύψος του δανείου αυξάνεται στις 230.000 ευρώ και η επιλέξιμη αξία της κατοικίας στις 300.000 ευρώ.

Η χρηματοδότηση θα μπορεί να καλύπτει έως το 90% της αξίας του ακινήτου, ενώ για οικογένειες με περισσότερα από τέσσερα παιδιά προβλέπονται επιπλέον 10 τετραγωνικά μέτρα για κάθε παιδί πέραν του τέταρτου.

Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται, σύμφωνα με την υπουργό, και ο «Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά», ένας ειδικός επενδυτικός λογαριασμός για παιδιά έως δύο ετών, χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Με βάση όσα παρουσίασε, το κράτος θα καταθέτει ποσό αντίστοιχο με αυτό που αποταμιεύει η οικογένεια, με ανώτατο όριο τα 1.200 ευρώ ετησίως.

Τα χρήματα θα επενδύονται και το παιδί θα μπορεί να τα αξιοποιήσει όταν συμπληρώσει τα 18 έτη, για σπουδές, στέγαση ή άλλα πρώτα βήματα της ενήλικης ζωής.

Η υπουργός αναφέρθηκε τέλος στην παιδική προστασία, διευκρινίζοντας ότι τα παιδιά που βρίσκονται σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας δεν είναι απαραίτητα ορφανά, αλλά μπορεί να έχουν απομακρυνθεί από το οικογενειακό τους περιβάλλον.

Για τις περιπτώσεις παιδιών που παραμένουν σε νοσοκομεία κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ανέφερε ότι ο αριθμός τους έχει μειωθεί από περισσότερα από 250 το 2019 σε 65 σήμερα.

Τόνισε ότι τα νοσοκομεία δεν μπορούν να αποτελούν χώρους μακροχρόνιας παραμονής για παιδιά και υπογράμμισε την ανάγκη να ολοκληρώνονται ταχύτερα οι κοινωνικές έρευνες, ώστε να αποφασίζεται χωρίς μεγάλες καθυστερήσεις η κατάλληλη μορφή φροντίδας.