Νταντάδες της Γειτονιάς: Ξεκίνησαν οι πρώτες πληρωμές για τα voucher – Όλες οι προϋποθέσεις

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», με χιλιάδες γονείς και επιμελητές να έχουν ήδη ενταχθεί στη δράση και τις πρώτες πληρωμές να έχουν ξεκινήσει.

Oι εγκεκριμένες αιτήσεις ωφελούμενων έχουν φτάσει τις 6.804, ενώ 3.483 αιτήσεις επιμελητών έχουν λάβει έγκριση.

Μέχρι στιγμής έχουν υπογραφεί 2.252 συμφωνητικά, ενώ ήδη πληρώνονται οι πρώτες 100 «νταντάδες» για τον Ιούλιο. Το πρόγραμμα προβλέπει voucher έως 500 ευρώ τον μήνα για τη φροντίδα παιδιών ηλικίας από δύο μηνών έως δύο ετών και έξι μηνών, ενώ στις προϋποθέσεις προβλέπονται συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Σημαντικό είναι ότι ως επιμελητής μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να δηλωθεί ακόμη και συγγενικό πρόσωπο, όπως ο παππούς ή η γιαγιά.

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Στις 6.804 έχουν φτάσει οι εγκεκριμένες αιτήσεις ωφελούμενων στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», ενώ οι εγκεκριμένες αιτήσεις επιμελητών ανέρχονται σε 3.483, σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia.

Την ίδια στιγμή, έχουν ήδη υπογραφεί 2.252 συμφωνητικά μεταξύ ωφελούμενων και επιμελητών, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η πληρωμή των πρώτων 100 «νταντάδων» για τον μήνα Ιούλιο.

Η δράση έχει σχεδιαστεί ώστε να διευκολύνει τους γονείς στην εξεύρεση προσώπου που θα αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού τους, ενώ δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής και σε πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος. Έτσι, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, στον ρόλο του επιμελητή μπορεί να βρεθεί ακόμη και ο παππούς ή η γιαγιά.

Οι αιτήσεις των γονέων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού και αφορούν παιδιά ηλικίας από δύο μηνών έως δύο ετών και έξι μηνών. Υπάρχει επίσης δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για περισσότερα από ένα παιδιά, με ξεχωριστή αίτηση για κάθε παιδί.

Ποιοι μπορούν να πάρουν το voucher

Στους ωφελούμενους περιλαμβάνονται εργαζόμενες μητέρες, φυσικές, θετές ή ανάδοχες, ανεξάρτητα από το εάν απασχολούνται στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. Στη δράση μπορούν να ενταχθούν επίσης αυτοαπασχολούμενες και ελεύθερες επαγγελματίες.

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν ακόμη μητέρες εγγεγραμμένες στα μητρώα ανεργίας της ΔΥΠΑ, καθώς και φοιτήτριες και σπουδάστριες που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Στους δικαιούχους εντάσσονται επίσης πατέρες, φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι, οι οποίοι ασκούν την αποκλειστική γονική μέριμνα και εργάζονται ή είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στη ΔΥΠΑ. Αντίστοιχη δυνατότητα προβλέπεται για φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση ή εισαγγελική διάταξη η αποκλειστική επιμέλεια βρέφους ή νηπίου και το οποίο εργάζεται.

Έως 500 ευρώ τον μήνα – Τα εισοδηματικά όρια

Το ύψος του voucher διαφοροποιείται ανάλογα με την κατάσταση του ωφελούμενου.

Η ενίσχυση ανέρχεται σε 500 ευρώ τον μήνα όταν ο δικαιούχος εργάζεται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης ή είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος.

Στα 300 ευρώ τον μήνα διαμορφώνεται για όσους εργάζονται με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, καθώς και για φοιτήτριες, σπουδάστριες και εγγεγραμμένους ανέργους. Το ίδιο ποσό προβλέπεται και όταν ο ωφελούμενος λαμβάνει μέσω άλλης δράσης voucher για βρεφονηπιακό σταθμό, υπό την προϋπόθεση ότι οι ώρες κατ’ οίκον φροντίδας δεν συμπίπτουν με τις ώρες παροχής υπηρεσιών του σταθμού.

Για οικογένεια με ένα παιδί, το ετήσιο ατομικό εισόδημα του ωφελούμενου δεν πρέπει να ξεπερνά τις 24.000 ευρώ, ενώ για δύο παιδιά το όριο ανεβαίνει στις 27.000 ευρώ. Για ωφελούμενους με τρία ή περισσότερα παιδιά δεν εφαρμόζονται εισοδηματικά κριτήρια.

Μπορεί να γίνει «νταντά» η γιαγιά ή ο παππούς;

Το πρόγραμμα επιτρέπει την επιλογή συγγενικού προσώπου ως επιμελητή, εφόσον αυτό είναι εγγεγραμμένο στο σχετικό Μητρώο και έχει δηλώσει ως περιοχή δραστηριοποίησης εκείνη στην οποία βρίσκεται η κατοικία του ωφελούμενου.

Εξαίρεση αποτελεί ο άλλος γονέας του παιδιού, ο οποίος δεν μπορεί να δηλωθεί ως επιμελητής. Για τους υπόλοιπους συγγενείς δεν προβλέπεται αντίστοιχος περιορισμός, εφόσον πληρούνται οι όροι της δράσης.

Κάθε επιμελητής μπορεί να αναλαμβάνει ταυτόχρονα τη φροντίδα έως τριών παιδιών.

Πώς γίνεται η αίτηση

Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει «Αίτηση voucher», συνδέεται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet, συμπληρώνει το επιθυμητό ωράριο και ολοκληρώνει την υποβολή.

Κατά την αίτηση επιχειρείται αυτόματη άντληση των απαιτούμενων στοιχείων από τα διασυνδεδεμένα πληροφοριακά συστήματα. Όπου αυτό δεν είναι δυνατό, ζητείται ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως φορολογικά στοιχεία, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και έγγραφα που αποδεικνύουν την εργασιακή κατάσταση, την ανεργία ή τη φοίτηση.

Μετά την έγκριση, ο ωφελούμενος μπορεί μέσα από το πληροφοριακό σύστημα να αναζητήσει τα προφίλ των διαθέσιμων επιμελητών στην περιοχή του και να προχωρήσει στην επιλογή του προσώπου που θα αναλάβει τη φροντίδα. Στη συνέχεια καταρτίζεται ηλεκτρονικά συμφωνητικό, στο οποίο καθορίζονται οι όροι παροχής των υπηρεσιών.