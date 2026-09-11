Άνοιγμα σχολείων – Μητσοτάκης: «Του χρόνου να έχουμε ξεπεράσει τα 1.000 ανακαινισμένα σχολεία»

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Στον αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων βρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, έχοντας την ευκαιρία να συνομιλήσει με μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς και να ανταλλάξει μαζί τους ευχές για μια δημιουργική και παραγωγική χρονιά.

Από το σχολείο, ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις ανακαινίσεις σχολικών κτιρίων μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», θέτοντας ως στόχο έως την επόμενη σχολική χρονιά ο συνολικός αριθμός των ανακαινισμένων σχολείων να έχει ξεπεράσει τα 1.000 σε ολόκληρη τη χώρα.

«Πλησιάζουμε τα 700 ανακαινισμένα σχολεία»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων, σημειώνοντας ότι αποτελεί ένα από τα 240 σχολεία σε ολόκληρη την Επικράτεια που ανακατασκευάστηκαν μέσω δωρεάς της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Όπως ανέφερε, μαζί με τα σχολεία που εγκαινιάστηκαν την προηγούμενη χρονιά, ο συνολικός αριθμός πλησιάζει πλέον τα 700.

«Μαζί με τα σχολεία που εγκαινιάσαμε πέρυσι πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1.000», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Απευθυνόμενος στους μαθητές, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι δικαιούνται να φοιτούν σε σύγχρονες και ασφαλείς σχολικές εγκαταστάσεις.

«Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι αξίζετε το καλύτερο. Αξίζετε ένα πλήρως ανακαινισμένο σχολείο, προσβάσιμο, όμορφο, ασφαλές, με ωραίους χώρους άθλησης», ανέφερε.

Παράλληλα, ευχήθηκε στα παιδιά καλή σχολική χρονιά, προτρέποντάς τα να ακούν τους δασκάλους και τους γονείς τους.

Ο στόχος για περισσότερα από 1.000 σχολεία

Κλείνοντας την αναφορά του στις σχολικές υποδομές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την προσδοκία του για ακόμη περισσότερες ανακαινίσεις έως την επόμενη χρονιά, ευχόμενος «του χρόνου με περισσότερα ανακαινισμένα σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια».

Μετά την παρουσία του στον αγιασμό, το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνει στις 11:00 συνάντηση με τον γενικό διευθυντή της UNESCO, Χαλίντ ελ-Ενάνι, ενώ το απόγευμα αναμένεται να αναχωρήσει για το Καστελλόριζο.