Σχολεία: Αγιασμός με χιλιάδες κενά σε Ολοήμερα και Ειδική Αγωγή – Τι καταγγέλλουν οι εκπαιδευτικοί

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Τι αποκάλυψε στο iPaideia.gr η κ. Γαλανοπούλου, Υπεύθυνη Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της ΔΟΕ, για τα κενά στα Ολοήμερα σχολεία. Σημαντικές ελλείψεις και στην Ειδική Αγωγή.

Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών, ενώ το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στα Ολοήμερα σχολεία, στα οποία βασίζονται πολλοί εργαζόμενοι γονείς για την καθημερινή παραμονή και φροντίδα των παιδιών τους.

Τα κενά σε εκπαιδευτικούς έχουν ως αποτέλεσμα σε αρκετές περιοχές τα Ολοήμερα να μην ξεκινούν κανονικά με το πρώτο κουδούνι, αλλά να χρειάζεται ακόμη και ένας μήνας μέχρι να λειτουργήσουν πλήρως. Η καθυστέρηση αυτή δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στον οικογενειακό προγραμματισμό, με τους γονείς να περιμένουν την έναρξή τους προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις επαγγελματικές και καθημερινές τους υποχρεώσεις.

Κενά στα σχολεία: Πού υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα

Ιδιαίτερα έντονο παραμένει το πρόβλημα των κενών στην Ειδική Αγωγή και στα Ολοήμερα σχολεία, όπου καταγράφονται και οι μεγαλύτερες ελλείψεις. «Αυτά πλήττονται περισσότερο απ’ όλα», ανέφερε χαρακτηριστικά στο iPaideia.gr η κ. Γαλανοπούλου, Υπεύθυνη Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της ΔΟΕ, περιγράφοντας την εικόνα που διαμορφώνεται με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Σύμφωνα με την ίδια, οι προσλήψεις αναπληρωτών που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής καλύπτουν μόλις το 50% των συνολικών λειτουργικών αναγκών, γεγονός που αφήνει σημαντικό αριθμό θέσεων ακάλυπτο.

Πότε αναμένονται νέες προσλήψεις

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η Β΄ φάση προσλήψεων θα γίνει στις 28 Σεπτεμβρίου.

«Πιστεύω ότι θα φτάσουμε -ίσως και να ξεπεράσουμε τις 6.000 προσλήψεις. Έχουμε ένα σχέδιο, πάνω σε αυτό λειτουργούμε, έχουμε εξασφαλίσει μετά από διαπραγμάτευση τις πιστώσεις και νομίζω ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα φτάσουμε περίπου τους 45.000 αναπληρωτές, εκεί θα κινηθούμε» σημείωσε η υπουργός Παιδείας.

Αντιδράσεις για τη νέα εγκύκλιο

Η νέα εγκύκλιος (δείτε εδώ) για τη λειτουργία των Νηπιαγωγείων προκαλεί έντονη ανησυχία για το κατά πόσο θα μπορέσουν να λειτουργήσουν απρόσκοπτα τα Ολοήμερα Τμήματα, ιδιαίτερα σε σχολικές μονάδες όπου υπάρχουν ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού.

Η πρόβλεψη που ορίζει ότι οι προϊστάμενοι/ες των Νηπιαγωγείων αναλαμβάνουν Πρωινό Τμήμα ενδέχεται, σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα κενά, να αφήσει χωρίς διαθέσιμο εκπαιδευτικό Ολοήμερα Τμήματα. Η πραγματική έκταση του προβλήματος, ωστόσο, αναμένεται να αποτυπωθεί μετά το άνοιγμα των σχολείων, όταν θα υπάρχει σαφής εικόνα για τα κενά και τη λειτουργία των τμημάτων.

Παράλληλα, η κ. Γαλανοπούλου χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρόβλεψη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, επισημαίνοντας ότι το Π.Δ. προβλέπει πως ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει ποιοι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν το υποχρεωτικό και ποιοι το Ολοήμερο Πρόγραμμα.

Τι ισχύει για Ολοήμερα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά

Ειδικότερα, στο Ολοήμερο Δημοτικό, οι μαθητές μπορούν να αποχωρούν:

14:55, με τη λήξη της 1ης ώρας της 2ης ζώνης.

15:50, με τη λήξη της 2ης ώρας της 2ης ζώνης.

17:30, με την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Ολοήμερο Νηπιαγωγείο

Το πρόγραμμα του προαιρετικού Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ολοκληρώνεται στις 16:00, ενώ το αναβαθμισμένο Ολοήμερο φτάνει μέχρι και τις 17:30. Στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα προβλέπονται δύο επιπλέον διδακτικές ώρες, ενώ υπάρχει και δυνατότητα Πρόωρης Υποδοχής από τις 07:45 έως τις 08:30.

Οι ώρες αποχώρησης:

13:00 για το υποχρεωτικό πρόγραμμα.

16:00 για το προαιρετικό Ολοήμερο.

16:00 ή 17:30 για το αναβαθμισμένο Ολοήμερο.

Πρώτο κουδούνι με 5.259 νέους μόνιμους εκπαιδευτικούς

Η νέα σχολική χρονιά βρίσκει τις σχολικές μονάδες με 5.259 επιπλέον νέους εκπαιδευτικούς στη Γενική Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή, καθώς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Παράλληλα, έχει ήδη ολοκληρωθεί η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν 29.948 προσλήψεις.

Η διαδικασία στελέχωσης δεν ολοκληρώνεται σε αυτό το σημείο, καθώς η δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, κατά το σχολικό έτος 2023-2024 εγγεγραμμένοι και στις δύο εκπαιδευτικές βαθμίδες ήταν συνολικά 1.291.289 μαθητές, ενώ για το σχολικό έτος 2026-2027 ο αντίστοιχος αριθμός έχει υποχωρήσει στους 1.270.331. Η διαφορά φτάνει τους 20.958 μαθητές.

«Καμπανάκι» για τα κενά στην παράλληλη στήριξη

Η ΕΣΑμεΑ προειδοποιεί ότι η ανάθεση σε έναν εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής της υποστήριξης περισσότερων μαθητών μέσα στο ίδιο τμήμα, οι οποίοι μπορεί να έχουν διαφορετικές και σύνθετες ανάγκες, δημιουργεί σοβαρά ζητήματα ως προς την εξατομικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξή τους.

Ενδεικτική της κατάστασης που περιγράφεται είναι η εικόνα στα Δημοτικά Σχολεία της Αχαΐας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, έχουν καταγραφεί ανάγκες για 237 εκπαιδευτικούς Παράλληλης Στήριξης, ενώ προβλέπεται να τοποθετηθούν 137 εκπαιδευτικοί.

Η διαφορά αντιστοιχεί σε έλλειμμα 100 εκπαιδευτικών, ενώ επισημαίνεται ότι δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί πλήρως η αντίστοιχη κατάσταση στα Νηπιαγωγεία της περιοχής.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία επικαλείται και η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων, η οποία επίσης εκφράζει προβληματισμό για τη στελέχωση.

Ανησυχία για έναν εκπαιδευτικό σε πολλούς μαθητές

Βασικό ζήτημα που θέτει η ΕΣΑμεΑ είναι η δυνατότητα ουσιαστικής εφαρμογής του Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης για κάθε μαθητή.

Όπως υποστηρίζει, όταν ένας εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής καλείται να αναλάβει την υποστήριξη πολλών μαθητών ενός τμήματος, οι οποίοι έχουν διαφορετικές και συχνά σύνθετες εκπαιδευτικές ανάγκες, τίθεται σε κίνδυνο η δυνατότητα πραγματικά εξατομικευμένης παρέμβασης.

Για την ΕΣΑμεΑ, επομένως, το ζήτημα δεν περιορίζεται στον αριθμό των θέσεων που εμφανίζονται ως καλυμμένες, αλλά αφορά τον τρόπο με τον οποίο παρέχεται στην πράξη η υποστήριξη σε κάθε παιδί.

«Η Παράλληλη Στήριξη δεν είναι απλή κάλυψη θέσεων»

Η Συνομοσπονδία τονίζει ότι η Παράλληλη Στήριξη δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια διαδικασία απλής κάλυψης θέσεων ούτε ως γενική ενίσχυση ενός σχολικού τμήματος.

Αντίθετα, τη χαρακτηρίζει αναγκαίο μέτρο για να μπορούν οι μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να συμμετέχουν ισότιμα στη σχολική ζωή και να έχουν πρόσβαση σε ποιοτική και συμπεριληπτική εκπαίδευση.

Υπό αυτό το πρίσμα, εκφράζει την ανησυχία ότι η ανεπαρκής στελέχωση, σε συνδυασμό με τον τρόπο εφαρμογής του νέου πλαισίου, μπορεί να περιορίσει στην πράξη την υποστήριξη που χρειάζεται κάθε μαθητής.

Τι ζητά από το Υπουργείο Παιδείας

Η ΕΣΑμεΑ ζητά από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να καλυφθούν πλήρως όλα τα εγκεκριμένα αιτήματα Παράλληλης Στήριξης και να γίνουν άμεσα οι αναγκαίες προσλήψεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών.

Παράλληλα, ζητά να αποφευχθούν υπερβολικές αναλογίες μαθητών ανά εκπαιδευτικό, ώστε να μπορεί να διασφαλιστεί η εξατομικευμένη υποστήριξη και η εφαρμογή του Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης κάθε παιδιού.

Θέτει, επίσης, ζήτημα επανεξέτασης του τρόπου εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου, υποστηρίζοντας ότι βασικό κριτήριο πρέπει να αποτελούν οι πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών και όχι οι περιορισμοί στη στελέχωση.

Η παρέμβαση έρχεται με τη νέα σχολική χρονιά να βρίσκεται προ των πυλών και με την ΕΣΑμεΑ να ζητά άμεσες παρεμβάσεις ώστε τα υπάρχοντα κενά να μην επηρεάσουν τους μαθητές που έχουν ανάγκη Παράλληλης Στήριξης.

Όπως τονίζει, η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει ότι κανένα παιδί με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν θα στερηθεί την υποστήριξη που δικαιούται, ώστε η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς να γίνει με όρους ισότητας, συμπερίληψης και σεβασμού των δικαιωμάτων όλων των μαθητών.