Σχολεία 2026-2027: Ανακοινώθηκαν οι μονάδες για τις Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ – Δείτε τον πίνακα

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Τις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εντάσσονται στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) για το σχολικό έτος 2026-2027 καθορίζει το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Πρόκειται για τα σχολεία στα οποία δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής Ι και ΙΙ ΖΕΠ, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών που χρειάζονται πρόσθετη βοήθεια για την ομαλή ένταξή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η στελέχωση των Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ αποτελεί μέρος των σχετικών δράσεων υποστήριξης στα σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης.

Με τη σχετική απόφαση προσδιορίζονται οι σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εντάσσονται στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2026-2027.

Στα συγκεκριμένα σχολεία παρέχεται η δυνατότητα λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής ΤΥ Ι ΖΕΠ και ΤΥ ΙΙ ΖΕΠ, ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν.

Η ένταξη μιας σχολικής μονάδας στον σχετικό κατάλογο αποτελεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να οργανωθεί η λειτουργία Τάξης Υποδοχής.

Οι Τάξεις Υποδοχής εντάσσονται στο πλαίσιο των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας και έχουν ως βασικό προσανατολισμό την εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ένταξης στην κανονική σχολική διαδικασία.

Στόχος είναι η ενίσχυση της συμμετοχής τους στο σχολείο και η παροχή της απαραίτητης υποστήριξης ώστε να μπορούν να παρακολουθούν αποτελεσματικότερα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Η λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής συνδέεται παράλληλα με τη στελέχωσή τους με το αναγκαίο εκπαιδευτικό προσωπικό. Σε αντίστοιχες δράσεις του Υπουργείου Παιδείας προβλέπεται η στελέχωση των ΤΥ-ΖΕΠ στα σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης.

Η απόφαση για το σχολικό έτος 2026-2027

Η νέα απόφαση αφορά ειδικά τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και το σχολικό έτος 2026-2027, καθορίζοντας το δίκτυο των σχολικών μονάδων που μπορούν να υποστηρίξουν τη λειτουργία Τάξεων Υποδοχής.

Το Υπουργείο Παιδείας εντάσσει γενικότερα στις διοικητικές πληροφορίες που παρέχει προς τις σχολικές μονάδες ζητήματα σχετικά με τις Τάξεις Υποδοχής και την ένταξη σχολείων σε αυτές.

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