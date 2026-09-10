Άνοιγμα σχολείων: «Το σχολείο είναι κάτι περισσότερο από ένας χώρος μάθησης» – Το μήνυμα για τη νέα χρονιά

Πίνακας περιεχομένων

Με μήνυμα προς μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κωνσταντίνος Βλάσης, αναφέρεται στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, δίνοντας έμφαση τόσο στον ρόλο του σχολείου όσο και στην ανάγκη στήριξης της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Ο κ. Βλάσης χαρακτηρίζει κάθε νέο σχολικό έτος ως μια νέα αφετηρία γεμάτη προσδοκίες, στόχους και όνειρα, ενώ υπογραμμίζει ότι η εκπαιδευτική διαδικασία δεν περιορίζεται στη μετάδοση γνώσεων, αλλά συνδέεται με τη συνεργασία, την επιμονή, τον σεβασμό και την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των παιδιών.

Στο μήνυμά του, ο Υφυπουργός Παιδείας τονίζει ότι το σχολείο αποτελεί τον χώρο στον οποίο τα παιδιά δεν αποκτούν μόνο γνώσεις, αλλά μαθαίνουν παράλληλα να συνεργάζονται, να προσπαθούν και να επιμένουν απέναντι στις δυσκολίες.

Όπως αναφέρει, βασική παράμετρος της σχολικής ζωής είναι τα παιδιά να μάθουν να πιστεύουν στον εαυτό τους και στις δυνατότητές τους.

Η ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας

Ο Κωνσταντίνος Βλάσης αναφέρεται και στον ρόλο της Πολιτείας, σημειώνοντας ότι ευθύνη του Υπουργείου είναι να δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε η εκπαιδευτική κοινότητα να μπορεί να επιτελεί απρόσκοπτα το έργο της.

Στο πλαίσιο αυτό, κάνει λόγο για έγκαιρο σχεδιασμό, σύγχρονες υποδομές, ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και ουσιαστικές παρεμβάσεις στις σχολικές μονάδες.

Παράλληλα, αναφέρεται στους χιλιάδες μόνιμους διορισμούς και στις προσλήψεις εκπαιδευτικών, καθώς και στην ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής με εκπαιδευτικούς, Ειδικό Εκπαιδευτικό και Βοηθητικό Προσωπικό, παρουσιάζοντάς τα ως μέρος της προσπάθειας για τη στήριξη των σχολείων.

«Η Παιδεία είναι πάνω απ’ όλα άνθρωποι»

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο Υφυπουργός στην ανθρώπινη διάσταση της εκπαίδευσης, επισημαίνοντας ότι η Παιδεία δεν εξαντλείται σε αριθμούς, υποδομές και διαδικασίες.

Όπως σημειώνει, στο επίκεντρο βρίσκεται ο εκπαιδευτικός που στηρίζει τον μαθητή όταν δυσκολεύεται, ο γονιός που βρίσκεται δίπλα στο παιδί, αλλά και ο ίδιος ο μαθητής που συνεχίζει την προσπάθεια ακόμη και όταν αντιμετωπίζει δυσκολίες.

Μήνυμα στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς

Απευθυνόμενος στους εκπαιδευτικούς, ο κ. Βλάσης σημειώνει ότι βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της εκπαιδευτικής διαδικασίας και υπογραμμίζει την ανάγκη για εμπιστοσύνη και ουσιαστική στήριξη.

Παράλληλα, αναγνωρίζει τον ρόλο των γονέων και των οικογενειών, οι οποίοι συνοδεύουν τα παιδιά σε κάθε στάδιο της σχολικής τους πορείας και μοιράζονται τις αγωνίες και τις προσπάθειές τους.

«Να μη φοβάστε την προσπάθεια»

Ξεχωριστό μήνυμα απευθύνει στους μαθητές και τις μαθήτριες, καλώντας τους να προχωρούν στη νέα σχολική χρονιά με θάρρος, περιέργεια και επιμονή.

«Να αγαπάτε τη γνώση, να τολμάτε να ονειρεύεστε και να μη φοβάστε την προσπάθεια», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο Υφυπουργός Παιδείας καταλήγει σημειώνοντας ότι στόχος είναι ένα σχολείο που θα δίνει σε κάθε παιδί τη δυνατότητα να μάθει, να εξελιχθεί και να χαράξει τον δικό του δρόμο.

Εύχεται, τέλος, σε ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα καλή και δημιουργική σχολική χρονιά, με υγεία, δύναμη και πίστη στις δυνατότητες των παιδιών.