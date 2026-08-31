Market Pass 2026: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις – Ποιοί δικαιούνται έως 1.334 ευρώ αναδρομικά

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Νέα οικονομική ενίσχυση για την αγορά τροφίμων και βασικών αγαθών αναμένεται να ενεργοποιηθεί το επόμενο διάστημα, με την πλατφόρμα αιτήσεων για το Market Pass 2026 να προγραμματίζεται να ανοίξει στα τέλη Σεπτεμβρίου ή στις αρχές Οκτωβρίου.

Το νέο voucher τροφίμων θα χορηγείται μέσω προπληρωμένης κάρτας, με το μέσο μηνιαίο ποσό της ενίσχυσης να διαμορφώνεται στα 46 ευρώ. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται οι λήπτες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, ενώ προβλέπεται αναδρομική κάλυψη από την 1η Μαρτίου 2024.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι, σύμφωνα με αρμόδια στελέχη του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας που επικαλείται το Powergame, δυνατότητα λήψης της ενίσχυσης αναμένεται να έχουν ακόμη και πολίτες που σήμερα δεν είναι πλέον δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, εφόσον είχαν λάβει την παροχή έστω και για έναν μήνα στο διάστημα από τον Μάρτιο του 2024 έως τον Σεπτέμβριο του 2026.

Ποιοι θα μπορούν να λάβουν την ενίσχυση

Το νέο πλαίσιο διευρύνει ουσιαστικά τον κύκλο όσων μπορούν να λάβουν την αναδρομική ενίσχυση, καθώς δεν περιορίζεται αποκλειστικά στους σημερινούς δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Καθοριστικό στοιχείο θα είναι εάν κάποιος υπήρξε δικαιούχος της συγκεκριμένης παροχής κατά το χρονικό διάστημα Μαρτίου 2024 – Σεπτεμβρίου 2026, ακόμη και εάν στη συνέχεια έπαψε να πληροί τις προϋποθέσεις.

Με τον τρόπο αυτό, η οικονομική ενίσχυση θα μπορεί να καλύπτει αναδρομικά τους μήνες κατά τους οποίους ο πολίτης δικαιούνταν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα αλλά δεν είχε λάβει τη συγκεκριμένη παροχή για τρόφιμα.

Πώς προκύπτουν τα 1.334 ευρώ αναδρομικά

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα δικαιούχου που λάμβανε το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα από την 1η Μαρτίου 2024 έως και τις 31 Αυγούστου 2026, αλλά από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έπαψε να είναι δικαιούχος.

Στην περίπτωση αυτή θα μπορεί να υποβάλει αίτηση για τη νέα προπληρωμένη κάρτα και να λάβει αναδρομικά την ενίσχυση που αντιστοιχεί στους 29 μήνες κατά τους οποίους δεν του είχε καταβληθεί.

Με μέσο ποσό ενίσχυσης 46 ευρώ τον μήνα, η συνολική αναδρομική καταβολή στο συγκεκριμένο παράδειγμα διαμορφώνεται μεσοσταθμικά στα 1.334 ευρώ.

Το ποσό αυτό, επομένως, δεν αποτελεί ενιαίο βοήθημα που θα λάβουν όλοι οι δικαιούχοι, αλλά προκύπτει στο συγκεκριμένο παράδειγμα από το πλήθος των μηνών αναδρομικής κάλυψης.

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Η έναρξη των αιτήσεων για το Market Pass 2026 τοποθετείται στα τέλη Σεπτεμβρίου ή στις αρχές Οκτωβρίου, οπότε οι ενδιαφερόμενοι αναμένεται να μπορούν να υποβάλουν τα στοιχεία τους για τη χορήγηση της ενίσχυσης.

Η καταβολή θα πραγματοποιείται μέσω προπληρωμένης κάρτας, η οποία θα έχει συγκεκριμένη χρήση και δεν θα λειτουργεί ως ένα γενικό χρηματικό επίδομα που μπορεί να δαπανηθεί χωρίς περιορισμούς.

Πού θα εξαργυρώνεται το voucher

Τα ποσά της νέας κάρτας θα μπορούν να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αγορά τροφίμων και ειδών βασικής υλικής βοήθειας.

Η εξαργύρωση θα γίνεται σε επιχειρήσεις λιανικής που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, μεταξύ των οποίων σούπερ μάρκετ, οπωροπωλεία και άλλα καταστήματα τροφίμων.

Με την ενεργοποίηση της πλατφόρμας αναμένεται να ξεκαθαρίσει πλήρως η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και χορήγησης της προπληρωμένης κάρτας, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται κυρίως στην αναδρομική κάλυψη και στους πρώην δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.