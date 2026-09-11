ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων για τις επιταγές βιβλίων

iPaideia.gr Newsroom iPaideia.gr Newsroom
11/09/2026 - 11:35
ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων για τις επιταγές βιβλίων
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iPaideia.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πίνακας περιεχομένων

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειομένων του προγράμματος επιταγών αγοράς βιβλίων 2026 της ΔΥΠΑ, αναρτήθηκαν στον ιστότοπο www.dypa.gov.gr.

Συνολικά έχουν εκδοθεί 150.000 επιταγές αξίας 25 ευρώ η καθεμία, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με συνολικό προϋπολογισμό 3.750.000 ευρώ.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ήδη 818 βιβλιοπωλεία και εκδοτικοί οίκοι, ενώ οι αιτήσεις των παρόχων συνεχίζονται.

Η επιταγή έχει τη μορφή μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού. Με αυτήν, οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι μπορούν να αγοράσουν όποιο βιβλίο επιλέξουν από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους του Μητρώου Παρόχων, με εξαίρεση τα σχολικά βιβλία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, τα οποία χορηγούνται δωρεάν από το Υπουργείο Παιδείας και λοιπούς δημόσιους φορείς.

Για όλα τα βιβλία προβλέπεται έκπτωση τουλάχιστον 10%, με εξαίρεση τα ξενόγλωσσα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/deltia-bivlion

Ακολουθείστε το iPaideia.gr στο Google News

Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο iPaideia.gr

Στην Κατηγορία: ΕΙΔΗΣΕΙΣ

TAGS: