ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων για τις επιταγές βιβλίων

Στον αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων βρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, έχοντας την ευκαιρία να συνομιλήσει με μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς και να ανταλλάξει μαζί τους ευχές για μια δημιουργική και παραγωγική χρονιά.