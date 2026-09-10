Αναπληρωτές 2026-2027: Νέες προσλήψεις εκπαιδευτικών σε 11 κλάδους – Όλα τα ονόματα
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Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Νέος γύρος προσλήψεων για το 2026-2027 – Πλήρους και μειωμένου ωραρίου
Σε νέες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2026-2027 προχωρά το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με την απόφαση να αφορά σειρά ειδικοτήτων και θέσεις τόσο πλήρους όσο και μειωμένου ωραρίου.
Οι εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και προέρχονται από τον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Οι τοποθετήσεις αφορούν σχολεία που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων.
Οι ειδικότητες που αφορά η απόφαση
Στις νέες προσλήψεις περιλαμβάνονται εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.04, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ79.01, ΠΕ80 και ΠΕ86.
Ειδικότερα, για τον κλάδο ΠΕ01 η πρόσληψη αφορά τη διδασκαλία του μαθήματος της Εικονογραφίας.
Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών κατά το διδακτικό έτος 2026-2027, με τους αναπληρωτές να απασχολούνται, ανάλογα με τη θέση, με πλήρες ή μειωμένο ωράριο.
Όπως προβλέπει η σχετική απόφαση, η επιλογή των εκπαιδευτικών γίνεται από τον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
Πρόκειται για προσλήψεις ορισμένου χρόνου, οι οποίες αφορούν αποκλειστικά σχολεία αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων.
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