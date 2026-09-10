Δημόσιες Βιβλιοθήκες: Στις κάλπες οι υπάλληλοι – Προκηρύχθηκαν οι εκλογές για τους αιρετούς στο ΚΥΣΔΙΠ

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Στην προκήρυξη της διαδικασίας για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων των Δημοσίων Βιβλιοθηκών στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (ΚΥΣΔΙΠ) προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η ανακοίνωση αφορά τον καθορισμό της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών για την εκπροσώπηση των εργαζομένων των Δημοσίων Βιβλιοθηκών στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο του Υπουργείου Παιδείας.

Το ΚΥΣΔΙΠ αποτελεί το κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο που χειρίζεται ζητήματα διοικητικού προσωπικού αρμοδιότητας του Υπουργείου, με τη συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων.

Το έγγραφο ΕΔΩ

Με τη νέα προκήρυξη καθορίζεται η εκλογική διαδικασία μέσω της οποίας οι υπάλληλοι των Δημοσίων Βιβλιοθηκών θα αναδείξουν τους εκπροσώπους τους στο ΚΥΣΔΙΠ.

Οι αιρετοί συμμετέχουν στο υπηρεσιακό συμβούλιο ως εκπρόσωποι των εργαζομένων, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης θεσμικής εκπροσώπησής τους.

Το Υπουργείο Παιδείας έχει αναρτήσει τη σχετική προκήρυξη, στην οποία περιλαμβάνονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες της διαδικασίας και η ημερομηνία κατά την οποία θα διεξαχθούν οι εκλογές.

Το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού είναι το αρμόδιο συλλογικό όργανο για υπηρεσιακά ζητήματα διοικητικών υπαλλήλων που υπάγονται στην αρμοδιότητά του.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του προβλέπεται η συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων, οι οποίοι προκύπτουν μέσα από εκλογική διαδικασία μεταξύ των εργαζομένων.

Αντίστοιχες διαδικασίες είχαν πραγματοποιηθεί και κατά την προηγούμενη θητεία, όταν το Υπουργείο Παιδείας είχε προκηρύξει εκλογές για τους υπαλλήλους τόσο των Δημοσίων Βιβλιοθηκών όσο και της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.

Η νέα προκήρυξη έρχεται να ενεργοποιήσει τη διαδικασία για την επόμενη εκπροσώπηση των υπαλλήλων των Δημοσίων Βιβλιοθηκών στο ΚΥΣΔΙΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στο σχετικό έγγραφο που έχει δημοσιεύσει το Υπουργείο Παιδείας για τις επιμέρους λεπτομέρειες, την ημερομηνία της ψηφοφορίας και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί.