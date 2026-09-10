Εκπαιδευτικοί: Έως 1.600 ευρώ επιστροφή ενοικίου – Πότε οι πληρωμές

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Σημαντική οικονομική ενίσχυση για εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους στον χώρο της Υγείας που υπηρετούν στην περιφέρεια και αναγκάζονται να νοικιάζουν κατοικία μακριά από τον μόνιμο τόπο διαμονής τους προβλέπει το νέο πλαίσιο επιστροφής ενοικίου.

Για τους συγκεκριμένους εργαζόμενους προβλέπεται ειδική επιστροφή που μπορεί, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να αντιστοιχεί ακόμη και σε δύο μηνιαία ενοίκια, με την πρώτη πληρωμή να αφορά αναδρομικά τα μισθώματα του 2024.

Η καταβολή αυτή έχει προγραμματιστεί έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ θα ακολουθήσει μέχρι το τέλος Νοεμβρίου η ενίσχυση που αφορά τα ενοίκια του 2025.

Ποιοι εκπαιδευτικοί καλύπτονται

Στην Εκπαίδευση, το μέτρο αφορά τόσο μόνιμους όσο και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, αλλά και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Προϋπόθεση είναι οι δικαιούχοι να έχουν υπηρετήσει, ακόμη και για μέρος του έτους, σε δημόσια σχολική μονάδα Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε περιοχή που καλύπτεται από το μέτρο.

Η ρύθμιση έχει ιδιαίτερη σημασία για όσους εκπαιδευτικούς διατηρούν την κύρια οικογενειακή κατοικία τους σε διαφορετικό τόπο και νοικιάζουν δεύτερη κατοικία κοντά στο σχολείο όπου υπηρετούν.

Δεν απαιτείται, μάλιστα, η υπηρεσία στην ίδια περιοχή να έχει διαρκέσει ολόκληρο το έτος.

Γιατροί, νοσηλευτές και προσωπικό του ΕΚΑΒ

Αντίστοιχα, στον τομέα της Υγείας περιλαμβάνονται γιατροί και οδοντίατροι του ΕΣΥ, ειδικευόμενοι, επικουρικοί και αγροτικοί γιατροί, προσωπικοί γιατροί, καθώς και προσωπικό νοσοκομείων, δομών ψυχικής υγείας και μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Στους δικαιούχους εντάσσονται επίσης εργαζόμενοι του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού, βοηθητικοί υγειονομικοί υπάλληλοι, αλλά και οδηγοί και πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.

Ποιες περιοχές μένουν εκτός

Η ειδική ρύθμιση αφορά εργαζόμενους που υπηρετούν εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων.

Από το μέτρο εξαιρούνται η Περιφέρεια Αττικής και η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Εξαίρεση αποτελεί η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, η οποία, παρότι διοικητικά υπάγεται στην Περιφέρεια Αττικής, περιλαμβάνεται στις επιλέξιμες περιοχές.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το ακίνητο για το οποίο ζητείται η επιστροφή να βρίσκεται στην περιοχή όπου υπηρετεί ο δικαιούχος.

Πώς υπολογίζεται – Πότε ισοδυναμεί με δύο ενοίκια

Το ύψος της ειδικής επιστροφής υπολογίζεται με βάση τα δύο δωδέκατα του συνολικού ετήσιου ενοικίου που καταβλήθηκε το προηγούμενο έτος.

Στην περίπτωση, για παράδειγμα, εργαζομένου που κατέβαλε ενοίκιο 500 ευρώ τον μήνα για ολόκληρο το έτος, το συνολικό μίσθωμα ανέρχεται σε 6.000 ευρώ. Τα δύο δωδέκατα αντιστοιχούν σε 1.000 ευρώ, δηλαδή σε δύο μηνιαία ενοίκια.

Εάν ο εργαζόμενος είχε περισσότερες από μία μισθώσεις μέσα στο ίδιο έτος ή υπηρέτησε σε διαφορετικές επιλέξιμες περιοχές, για τον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των μισθωμάτων που καταβλήθηκαν.

Τι ισχύει με τη γενική επιστροφή ενοικίου

Διαφορετικός είναι ο υπολογισμός για όσους δικαιούνται παράλληλα και τη γενική επιστροφή ενοικίου, η οποία χορηγείται βάσει των προβλεπόμενων εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ειδική ενίσχυση περιορίζεται στο ένα δωδέκατο του ετήσιου μισθώματος, ώστε μαζί με τη γενική επιστροφή το συνολικό όφελος να μπορεί να φτάσει έως το ισοδύναμο δύο ενοικίων.

Το συνολικό ποσό των δύο ενισχύσεων δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 1.600 ευρώ ετησίως, ενώ το ανώτατο όριο αυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται ο διπλός υπολογισμός της ενίσχυσης για το ίδιο μέρος του ετήσιου μισθώματος.

Πρώτη πληρωμή έως τις 25 Σεπτεμβρίου

Η πρώτη καταβολή για την ειδική κατηγορία εκπαιδευτικών και υγειονομικών αφορά αναδρομικά τα ενοίκια που καταβλήθηκαν το 2024 και έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ειδική επιστροφή που αφορά τα μισθώματα του 2025, με την πληρωμή να προβλέπεται έως το τέλος Νοεμβρίου.

Παράλληλα, μέχρι το τέλος Νοεμβρίου προγραμματίζεται και η γενική επιστροφή ενοικίου για όσους πληρούν τα αντίστοιχα κριτήρια.

Τα ποσά θα καταβληθούν εφάπαξ στους τραπεζικούς λογαριασμούς IBAN που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι στο myAADE.

Στήριξη για όσους αναγκάζονται να διατηρούν δεύτερο σπίτι

Η συγκεκριμένη ενίσχυση στοχεύει στην ελάφρυνση του κόστους στέγασης για εργαζόμενους που μετακινούνται από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους προκειμένου να υπηρετήσουν σε σχολεία και δομές Υγείας στην περιφέρεια.

Για τους εκπαιδευτικούς, το μέτρο καλύπτει έτσι και την περίπτωση κατά την οποία η οικογενειακή κατοικία παραμένει στον μόνιμο τόπο διαμονής, ενώ απαιτείται η μίσθωση δεύτερου σπιτιού στην περιοχή τοποθέτησής τους.